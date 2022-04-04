Monday, 4 April 2022, 12:29 HKT/SGT Share:

來源 EC Healthcare 醫思健康新設中環綜合醫療服務旗艦中心及太古高端影像中心 進一步擴大醫療領域市場份額

香港, 2022年4月4日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，集團位於中環的綜合醫療服務旗艦中心（「新旗艦中心」）及太古的高端影像中心，分別於2022年3月31日及2022年4月1日正式投入運營，集團在醫療領域的市場份額得以進一步擴大。



新旗艦中心位置於香港島中環馮氏大廈，共有七層新樓層，總樓面面積約22,200平方呎。新旗艦中心的其中五層，提供服務包括但不限於普通科，骨科，眼科，脊醫，物理治療及痛症管理並已投入服務。而其餘兩層將用於開設高端影像中心，預計將於今年第四季度正式啟用，以提供一站式醫學診斷服務。



另一間新高端影像中心座落於香港島太古太古城中心6樓，總樓面面積約3,400平方呎。擴張後，本集團將於新界、九龍和香港島合計擁有六個高端影像中心，進一步完善集團的醫療服務佈點。



醫思健康主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝先生表示︰「醫思健康一直以預防及精準醫療為業務核心，為滿足市場對醫療服務的殷切需求，集團此次通過自然內生增長模式發展相關服務中心，進一步發揮集團多元健康醫療業務的協同效益。集團將繼續致力打造以客戶為中心的大健康生態閉環，為客戶提供一站式的優質服務，鞏固集團作為一站式綜合醫療保健服務提供者的行業領先地位。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。集團為恆生綜合指數成份股及MSCI香港小型股指數。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN，及多元化多維度的醫學服務包括：普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、全方位牙科服務中心UMH DENTAL CARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心聯匯專科及新醫療中心、心臟專科香港國際心臟專科中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、專業健髮中心髮森、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入計算進行的獨立研究



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