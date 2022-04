Monday, 4 April 2022, 08:53 HKT/SGT Share: 第三方即時配送收入第一 順豐同城持續深化全場景及運力池提高盈利能力

香港, 2022年4月4日 - (亞太商訊) - 順豐同城(09699)是中國規模最大的第三方即時配送服務平台,從開展業務至今短短六年多的時間,已交出表現理想的上市後首份全年業績,第三方即時配送收入第一,去年收入81.7億元(人民幣,下同),按年大幅增加68.8%。公司毛利實現轉正,錄得毛利9,480萬元及毛利率1.2%,較2020年的改善幅度有5.1%,連續三年實現毛利╱損率改善;利潤率按年的改善幅度也是達到了4.3%。淨虧損率從2020年15.6%實現大幅收窄至截至年內的11%。管理層於日前業績會上表示,強調公司保持高於行業平均1.5倍的增長,撇除去年一次性上市相關開支,預計明年的業務虧損情況將會改善。



兩大業務快速發展 深化全場景及運力池提高盈利能力



利潤率改善離不開順豐同城兩大收入業務同城配送及最後一公里得到快速健康發展,分別錄得年收入增加58.1%至50.9億元及增加89.3%至30.7億元。其中,增長場景非餐配送收入增長顯著,按年大幅增加105%至18.7億元、例如醫藥行業、服裝配飾及3C數碼商家配送的收入按年增長超過165%;商超便利、生鮮零售、鮮花綠植、蛋糕甜品等商家配送的收入按年增加逾95%。



為針對不同需求,順豐同城採用全場景業務模式,涵蓋廣泛的配送服務,從餐食配送等成熟場景到同城零售、近場電商和近場服務等增長場景下,均能針對不同需求提供差異化的服務。去年持續深化配送服務及領先品牌的合作,累計與超過2,300家商家品牌建立友好業務關係,長期信賴的合作夥伴包括家樂福及天虹等零售商、小米及OPPO等3C電商商家、高濟醫療及漱玉平民等醫藥行業服務商、綾致等服裝零售商,Top 100主要客戶的續簽率達86%。通過覆蓋各種場景,順豐同城提供專業可靠及24小時全天候即時服務,活躍商家數量按年增加54.5%至258,000家以上,活躍消費者人數從2020年約510萬人增加至2021年約1,060萬人,消費者規模較按年實現翻倍。



此外,順豐同城持續深化服務網絡,提高市場滲透率。2021年,順豐同城的服務網從一線及二線城市擴大至客戶需求及騎手資源均具有巨大增長潛力的下沉市縣,下沉市場收入按年增長89%至16.7億元,最後一公里服務覆蓋的市縣數量更擴大至超過1,900個。除了最後一公里服務,順豐同城在中長距離的服務覆蓋明顯強化。年內即時配送網絡服務擴大至近場(三公里內)、中場(七公里)、遠場(七公里到全城),及多個城市提供24小時全天候服務,夜間配送服務網絡覆蓋的城市數量達693個。活躍騎手數量按年增加32%至超過606,000人,運力池及配送服務網絡進一步擴大。



在科技賦能下,騎手履約能力續漸提高。透過AI配對,每個服務場景的高峰時段和訂單密度變化進行實時分析和精確重組,騎手可全天為多服務場景交付訂單,應對實時的訂單量波動,騎手效率的整體提高,時效達成率95%。對於時效要求較高的餐飲外賣場景,平均配送時間僅26分鐘。



同時,順豐同城憑藉大規模的運力池,補充及提升順豐集團的最後一公里配送能力,尤其是在旺季或缺乏本地運力的地區。雙方在各業務板塊帶來協同效應,深度整合「同城生態+」戰略佈局,包括物流行業價值鏈的上游服務提供商,為客戶定制一站式綜合供應鏈物流解決方案,有效擴大客戶覆蓋面並增加客戶忠誠度。



總體來說,憑藉全場景、全國化的配送網絡等獨特優勢,順豐同城已經在第三方即時配送領域搭建了堅實的壁壘,相信未來順豐同城將實現更大的規模經濟及網絡效應,實現盈利。





