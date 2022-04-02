Friday, 1 April 2022, 17:35 HKT/SGT Share: 大宗商品投資哪種比較好？山證國際的“交易攻略”來了！

香港, 2022年4月1日 - (亞太商訊) - 俄烏兩國自爆發衝突以來，已經持續了一個多月。



圍繞俄烏衝突，世界主要大國博弈日趨複雜，大宗商品價格波動劇烈，美、布油一度突破120美元，LME鎳價兩日內飆升250%，金融制裁、能源和糧食安全、全球供應鏈中斷等問題引發了市場的廣泛擔憂。



儘管目前俄烏雙方已經進行了多輪和談，此前暴漲的國際原油、紐卡斯爾港煤炭價格較高點回落，但全球緊張氛圍持續，市場情緒擾動未止。



那此時的大宗商品，該如何投資呢？



對此，山證國際資產管理董事張春兵先生在接受香港電臺e線金融網的訪談時，就針對俄烏衝突下的投資機會，以及大宗商品的投資技巧，進行了詳細地講解。



Q1：最近油價沖到了高位，各種“妖鎳”產生，甚至是農產品也有很大的波動，大宗商品未來會一直波動嗎？



山證國際張春兵：市場短期內肯定會比較情緒化，但我覺得現在的通脹現象，肯定不是短期的。



因為我們看到俄烏直接導致的油價、天然氣價格上漲，這一些在資源裡面又屬於比較上游的，它還會傳導。



比如說油價上漲了以後，會涉及到煉化這一塊，還有一些消費品的行業；運輸天然氣，在歐洲就會涉及到民生，這些就是傳導效應，現在還沒有完全充分的體現。



還有農產品，俄羅斯的肥料供應，也會受到刺激，加上烏克蘭又是糧倉，糧食也會有危機。



所以通脹肯定是一個比較中長期的現象，具體的品種裡面當然也有不同的週期，有的是比較先導一些，有的會比較慢，那漲得快的就會先出現回檔。



我覺得不管是貴金屬、工業品或者說一些其他的農產品材料，包括鐵礦石，它可能週期現在還沒有來，那後面會不會有一些增長？這些我們都可以去關注。



Q2：能瞭解一下您剛剛說的大宗商品，比如說鐵礦石的一些相關的情況？



山證國際張春兵：我們認知的鐵礦石，在市場上比較小眾，但其實鐵礦石是一個很重要的資源。我們之前一直說石油是工業的血液，那鐵礦石和下游的鋼鐵就是支撐了整個工業的骨架，是非常重要的。



從交易量上來講，鐵礦石也是僅次於原油，是全球第二大的交易品種。除了通脹水準以外，影響鐵礦石的價格因素有很多，比如中國經濟、中國的基建、地產、汽車，甚至是家電、消費品所需要的鋼材，都會影響鐵礦石的價格。



在去年五月份的時候，鐵礦石是創了一個歷史的新高，基本上1升差不多漲到1400多元。後來受到了去產能、限電限產等因素的影響，價格有一波比較大的調整，但是去年的11月份又慢慢開始上漲了。整個價格的走勢，我覺得還是正在進行時。



Q3：像普通的投資者、散戶不可能買大量的鐵礦石去做交易，不太現實，那有什麼更好的投資方法呢？



山證國際張春兵：如果是期貨的話，新加坡有鐵礦石期貨，大連商品交易所也有鐵礦石期貨，而且大商所的交易量還是占主導地位。



像香港市場，有一個鐵礦石的ETF，雖然它背後的邏輯是買期貨合約，但事實上這個ETF是一個公募基金的形式，由基金管理人來幫投資者用保證金去交易，去買這個合約，合約到期後，也幫投資者轉期到下一個合約等等。



所以基本上可以把這只ETF當作股票一樣去投資，而且它沒有杠杆，也不用去關注跟期貨交易相關的複雜消息，如果短期鐵礦石漲了百分之五、百分之十，也不會去追加保證金。



Q4：那這只鐵礦石ETF的過往表現如何呢？



山證國際張春兵：這個表現還是非常可觀的，這個品種從2020年3月27日上市後，到現在滿兩年，當時的發行價格是7.45元，現在的價格是15.44元，兩年漲幅是107%。



Q5：ETF的優勢是什麼？



山證國際張春兵：如果說你要選股，那你肯定要跑贏大盤，還要花費很多的精力去學習，去獲取資訊，這對散戶投資者來說是比較難的。



而ETF相對來說就比較簡單，它很平均，很分散，能幫你買一籃子不同主題的這個股票，如果你對這一類型的主題比較感興趣，那你可以輕鬆的拿一個代碼來參與，而且進入的門檻，整個的管理費用都很便宜，這是最大的優勢。







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