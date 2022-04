Friday, 1 April 2022, 17:35 HKT/SGT Share: 大宗商品投資哪種比較好?山證國際的“交易攻略”來了!

香港, 2022年4月1日 - (亞太商訊) - 俄烏兩國自爆發衝突以來,已經持續了一個多月。



圍繞俄烏衝突,世界主要大國博弈日趨複雜,大宗商品價格波動劇烈,美、布油一度突破120美元,LME鎳價兩日內飆升250%,金融制裁、能源和糧食安全、全球供應鏈中斷等問題引發了市場的廣泛擔憂。



儘管目前俄烏雙方已經進行了多輪和談,此前暴漲的國際原油、紐卡斯爾港煤炭價格較高點回落,但全球緊張氛圍持續,市場情緒擾動未止。



那此時的大宗商品,該如何投資呢?



對此,山證國際資產管理董事張春兵先生在接受香港電臺e線金融網的訪談時,就針對俄烏衝突下的投資機會,以及大宗商品的投資技巧,進行了詳細地講解。



Q1:最近油價沖到了高位,各種“妖鎳”產生,甚至是農產品也有很大的波動,大宗商品未來會一直波動嗎?



山證國際張春兵:市場短期內肯定會比較情緒化,但我覺得現在的通脹現象,肯定不是短期的。



因為我們看到俄烏直接導致的油價、天然氣價格上漲,這一些在資源裡面又屬於比較上游的,它還會傳導。



比如說油價上漲了以後,會涉及到煉化這一塊,還有一些消費品的行業;運輸天然氣,在歐洲就會涉及到民生,這些就是傳導效應,現在還沒有完全充分的體現。



還有農產品,俄羅斯的肥料供應,也會受到刺激,加上烏克蘭又是糧倉,糧食也會有危機。



所以通脹肯定是一個比較中長期的現象,具體的品種裡面當然也有不同的週期,有的是比較先導一些,有的會比較慢,那漲得快的就會先出現回檔。



我覺得不管是貴金屬、工業品或者說一些其他的農產品材料,包括鐵礦石,它可能週期現在還沒有來,那後面會不會有一些增長?這些我們都可以去關注。



Q2:能瞭解一下您剛剛說的大宗商品,比如說鐵礦石的一些相關的情況?



山證國際張春兵:我們認知的鐵礦石,在市場上比較小眾,但其實鐵礦石是一個很重要的資源。我們之前一直說石油是工業的血液,那鐵礦石和下游的鋼鐵就是支撐了整個工業的骨架,是非常重要的。



從交易量上來講,鐵礦石也是僅次於原油,是全球第二大的交易品種。除了通脹水準以外,影響鐵礦石的價格因素有很多,比如中國經濟、中國的基建、地產、汽車,甚至是家電、消費品所需要的鋼材,都會影響鐵礦石的價格。



在去年五月份的時候,鐵礦石是創了一個歷史的新高,基本上1升差不多漲到1400多元。後來受到了去產能、限電限產等因素的影響,價格有一波比較大的調整,但是去年的11月份又慢慢開始上漲了。整個價格的走勢,我覺得還是正在進行時。



Q3:像普通的投資者、散戶不可能買大量的鐵礦石去做交易,不太現實,那有什麼更好的投資方法呢?



山證國際張春兵:如果是期貨的話,新加坡有鐵礦石期貨,大連商品交易所也有鐵礦石期貨,而且大商所的交易量還是占主導地位。



像香港市場,有一個鐵礦石的ETF,雖然它背後的邏輯是買期貨合約,但事實上這個ETF是一個公募基金的形式,由基金管理人來幫投資者用保證金去交易,去買這個合約,合約到期後,也幫投資者轉期到下一個合約等等。



所以基本上可以把這只ETF當作股票一樣去投資,而且它沒有杠杆,也不用去關注跟期貨交易相關的複雜消息,如果短期鐵礦石漲了百分之五、百分之十,也不會去追加保證金。



Q4:那這只鐵礦石ETF的過往表現如何呢?



山證國際張春兵:這個表現還是非常可觀的,這個品種從2020年3月27日上市後,到現在滿兩年,當時的發行價格是7.45元,現在的價格是15.44元,兩年漲幅是107%。



Q5:ETF的優勢是什麼?



山證國際張春兵:如果說你要選股,那你肯定要跑贏大盤,還要花費很多的精力去學習,去獲取資訊,這對散戶投資者來說是比較難的。



而ETF相對來說就比較簡單,它很平均,很分散,能幫你買一籃子不同主題的這個股票,如果你對這一類型的主題比較感興趣,那你可以輕鬆的拿一個代碼來參與,而且進入的門檻,整個的管理費用都很便宜,這是最大的優勢。







