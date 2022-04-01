Friday, 1 April 2022, 15:07 HKT/SGT Share: 經濟效益穩步提升 中再集團實現“十四五”高品質發展良好開局

香港, 2022年4月1日 - (亞太商訊) - 3月28日，中再集團（1508.HK）在港交所發佈2021年度業績公告。2021年，中再集團保費收入和利潤實現雙增，公司經營效益得到穩步提升。



2021年是“十四五”開局之年，作為中國再保險行業的龍頭企業，面對現階段錯綜複雜的國內外市場環境，中再集團緊抓市場機遇，始終堅持“穩中求進”工作總基調，堅持“穩增長、調結構、控風險、增效益”經營方針，實現了“十四五”高品質發展良好開局。



緊抓市場機遇，經營效益穩步提升



年報顯示，2021年集團合併總保費收入為1627.32億元，同比增長0.7%；實現歸屬于母公司股東淨利潤63.63億元，同比增長11.4%。其中財產再保險板塊保費收入大幅提升，2021年財產再保險分部總保費收入為519.54億元，同比增長7.0%；淨利潤達26.69億元，同比增長47.9%。



此外，集團重點業務領域保費穩步增長，業務結構調整不斷推進，2021年財產再保險境外業務占比32.4%，同比提升1.5個百分點；財產再保險境內新興業務占比7.8%，同比提升0.9個百分點；人身再保險境內保障型業務占比37.6%，同比提升6.5個百分點；財產險直保非車險業務占比48.0%，同比提升4.5個百分點。



中再集團表示，公司秉承價值投資、長期投資理念，靈活應對低利率環境與錯綜複雜的經濟金融形勢，積極把握投資機遇。年內，集團實現總投資收益率5.17%，淨投資收益率為4.59%。同時，公司投資資產持續增長，資產配置保持穩健，集團總投資資產餘額為3211.13億元，較2020年年底增長4.3%。



憑藉穩健的持續發展能力，2021年中再集團全球再保險市場排名再進一位，實現由七進六，躋身2021年《財富》世界500強和2021年全球品牌價值500強，境內再保險市場份額穩居第一。中再集團保險板塊各經營主體綜合償付能力充足率均保持在200%以上，連續5年獲標普長期保險公司財務實力評級「A」，連續12年獲貝氏財務實力評級「A（優秀）」，在銀保監會年度公司治理監管評估中名列前茅。



加速推進數位化轉型，持續推動高品質發展



2021年，公司科學制定集團“十四五”規劃，秉持“一張藍圖繪到底”的精神，提煉昇華成“一核心、四支點、五提升”的“一四五”戰略。堅持以再保險業務為核心，圍繞產品創新、平臺驅動、科技賦能、全球聯動四大戰略支點，在價值、資料、生態、人才和文化五大方面實現提升。



為把握國家宏觀大勢與戰略方向，密切跟隨行業發展趨勢，中再集團2021年服務相關國家重點戰略的財產風險保額近20億元，同比增長28%；服務健康中國戰略的健康保障類再保險業務市場份額超過40%。集團也在服務相關國家重點戰略中取得良好成效，其中包括，助力核電企業完成3.02億噸碳減排；積極應對重大災害，在河南洪澇等災害事件中充分發揮再保險巨災風險保障作用；由中再集團擔任主席單位和管理機構、首年運行的中國“一帶一路”再保險共同體，為19個中國海外利益項目的161億元資產提供特殊風險保障。



當前科技已經成為引領保險業高品質發展的核心動力，繼2020年數位中再1.0順利落地後，中再集團發佈“數字中再2.0”戰略，秉承“聚資源、建平臺、造生態”的發展邏輯，明確“內部智慧化、再保直保化、平臺生態化”的數位化轉型新格局，2021年公司旗下中再巨災管理公司成功反覆運算開發中國地震巨災模型3.5，成為中國保險業唯一入選國家“十三五”科技成就展的科研項目；2021年中再巨災管理公司營收超2300萬元，實現首年盈利。



為保障高品質發展，中再集團大力加強人才隊伍和企業文化建設，完善經營業績考核機制，健全以利潤規模均衡增長為導向的考核體系，集團境外再保人才占比超四成，境內再保人才占全行業接近一半；堅持把企業文化作為集團創新發展的重要軟實力和核心競爭力，引導廣大員工做到“知曉、踐行、堅持、宣傳”集團企業文化核心理念。



此外，中再集團的全球化發展也取得了長足進步，國際佈局持續完善，年內集團境外業務保費收入占比達18.9%，境外投資資產占比達25.9%，公司境外機構拓展到11個國家和地區，成為海外機構分佈最廣的中資保險公司。與此同時，公司的風險管理水準不斷完善，在重大風險、國際業務等關鍵領域加強統籌管控；加強風險穿透式管理，整體風險可控。



2022年是中再集團落實“一四五”戰略實施的關鍵之年，中再集團表示，展望未來，面對市場趨勢，將始終堅持穩字當頭，聚焦主責、做強主業，積極主動作為，在強化服務國家戰略中搶抓發展新機遇，在強化價值創造中實現效益穩步提升，在強化產品創新與科技賦能中穩固行業地位，在強化風險防控中守穩安全底線。堅持“穩增長、調結構、控風險、增效益”經營方針，穩住基本盤，積蓄新動能，積極適應行業轉型，持續推進中再集團高品質發展，為客戶和股東創造更多價值。





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