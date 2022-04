Friday, 1 April 2022, 12:06 HKT/SGT Share: 優然牧業公佈2021年年度業績 業績實現強勁增長 年度淨利潤大增

香港, 2022年4月1日 - (亞太商訊) - 中國優然牧業集團有限公司(「優然牧業」或「公司」,股票代碼:9858.HK)欣然宣佈公司連同其附屬公司(「集團」)截至2021年12月31日止十二個月(「報告期」)的經審核綜合業績。



財務摘要:

-- 收入約人民幣153.46億元,較2020年同期增加約30.3%。

-- 經調整歸母淨利潤約人民幣20.4億元,同比增加約49.1%。

-- 原料奶業務收入同比增長36.4%至95.38億元。

-- 反芻動物養殖系統化解決方案業務收入同比增長21.3%至58.08億元。

-- 於2021年12月31日,運營73座現代化牧場,奶牛頭數41.6萬頭。



2021年,受宏觀環境複雜多變、原材料價格高漲、新冠疫情反覆等不利因素影響。優然牧業憑藉「乳業上游產業鏈最全、規模最大、結構最優、運營能力最強」的長期優勢,業績取得強勁增長。2021年,集團營業收入153.46億元,同比增長30.3%;經調整歸母淨利潤20.4億元,同比增長49.1%。



集團業務覆蓋乳業上游全產業鏈,即原料奶業務、飼料業務、育種業務及奶牛超市業務,各主要業務均已在該業務領域取得領先地位。報告期內,原料奶業務收入同比增長36.4%至95.38億元;反芻動物養殖系統化解決方案業務收入同比增長21.3%至58.08億元,解決方案包含的飼料業務收入、育種業務收入、奶牛超市業務收入同比分別增長21.2%、35.1%和21%。截至2021年底,優然牧業持續擴大產業規模,運營73座現代化牧場,奶牛頭數41.6萬頭,增長35%,以較大優勢保持全球最大原料奶供應商的地位。



年度內,在行業成本高漲、毛利下滑的背景下,集團毛利率與去年同期保持一致,達到30.6%,原料奶業務毛利率高於行業水準,達41.4%;管理費用率從6.3%下降至5.4%,銷售費用率從3.8%下降至3.6%,鞏固了行業龍頭地位。



牧業自建和併購雙向突破 促進運營效率及業績提升



目前,集團在16個省份運營73座現代化牧場,年內投入運營3座新建牧場,還在不斷擴大原料奶業務規模,增加新建牧場。



在新建產能的同時,集團不斷通過併購擴大產業規模,繼2020年集團收購賽科星58.36%股份,2021年又完成對恒天然中國牧場的收購。收購業務擴大了集團原料奶業務體量,也極大程度提高了所收購業務的運營效率。



飼料協同作用凸顯 構築業績穩定優勢



飼料業務是優然牧業乳業上游全產業鏈模式的基本盤之一,不僅能夠為優然牧業及客戶提供高質量、多樣化的飼料產品,更能對沖成本壓力、抵禦週期波動,提升優然牧業業績的穩定性和確定性。



產品和技術創新 重大突破夯實領導地位



隨著市場對生鮮乳日益增長的巨大需求,集團不斷推出特色生鮮乳。目前,集團的特色生鮮乳品類包括娟姍奶、DHA奶、A2奶、有機奶、有機A2奶和富硒奶6種。2021年,優然牧業特色生鮮乳銷量達到47.4萬噸,同比增長19.68%,鞏固其行業競爭優勢。



育種業務方面,年內,賽科星研究院關於牛新型幹細胞最新研究成果,突破家畜幹細胞誘導世界級難題,為未來草食家畜基因編輯、功能奶牛生物育種開闢了新途徑,是草食家畜幹細胞研究的里程碑科技成果。



胚胎和胚胎牛技術方面,優然牧業通過基因組檢測選取最優生產性能的牛隻,並利用全球最領先的胚胎移植技術,最終實現奶牛生產性能的快速提升,打造全球領先的高產牧場。



此外,2021年,優然牧業在呼和浩特市清水河啟動「國家奶牛核心育種場」和「國家胚胎工程中心」項目,打造國際一流的高標準奶牛繁育技術體系和平台,年產高產奶牛胚胎達5萬枚,解決國內高產奶牛短缺的現狀。



精益管理能力引領行業 數位化助力運營更大發展



集團在全球畜牧行業率先引入TPM(全面生產運營管理體系),構建具有行業特色的可持續運營精益管理模式。報告期內,公司3家TPM試點單位榮獲TPM優秀獎榮譽。TPM精益管理推進作為核心戰略之一,助力公司運營能力持續引領行業。



此外,集團通過自主開發的牧場智能化管理系統、TMR精准飼喂系統、奶牛發情監控系統、視頻全覆蓋監控系統等極大提升工作效率,並通過客戶養殖大數據採集分析,運用全球專家資源、遠程診斷,快速為牧場提供養殖系統化解決方案,提升運營效率,助力業績更大發展。



嚴格管控產品質量 質量管理與質量改進成效卓著



集團現成為國內首家通過世界領先的食品安全及質量管理體系SQF認證的畜牧養殖與飼料加工綜合性企業,且始終堅守「三條線」嚴格管控產品質量,即滿足國家法定標準的國標線、嚴於國標線的企業控制線、嚴於企標線的內控線,保障集團產品質量符合集團內控線,高於國家標準。



報告期內集團推動質量管理資訊化系統建設、建立常態化QACP質量關鍵控制點、引入六西格瑪工具等,在質量管理方面和質量改進方面獲得了巨大成效。報告期間,集團在國家各級監督檢查機構的產品質量抽查中公司產品均100%合格。



率先發佈「碳中和」戰略 堅持走綠色發展之路



集團率先於行業內發佈和實施「碳中和」,聯合中國農業科學院、北京畜牧獸醫研究所、寧夏回族自治區畜牧工作站、華南研究所、南京土壤研究所、內蒙古農業大學等共同研究和儲備若干碳減排項目。



集團並持續踐行可持續發展戰略,充分利用畜牧養殖和粗飼料種植業務板塊之間的協同效應,就近在牧場配套粗飼料種植基地,以通過種養結合的模式實現業務的長期可持續發展,並持續推動奶牛養殖過程糞肥治理的減量化、資源化、無害化、生態化。



展望未來,為實現五年再造一個優然戰略目標,鞏固「產業鏈最全、規模最大、結構最優、運營能力最強」的長期優勢, 集團將推進核心牛群打造戰略,通過打造元興品牌,進一步提升反芻飼料市場佔有率,構建高效創新研發平台,不斷優化產品結構,提高行業競爭門檻,確保公司長期競爭力,不斷提升行業盈利能力等,實現更大發展,進一步鞏固行業龍頭地位和領先優勢。





