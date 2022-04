Thursday, 31 March 2022, 23:01 HKT/SGT Share:

來源 VC Holdings Limited 滙盈控股公佈2021全年業績 全年業績扭虧為盈 公司擁有人應佔溢利15.2百萬港元

擴闊收益來源 為可持續發展注入新動力

香港, 2022年3月31日 - (亞太商訊) - 香港完善及一站式金融服務機構滙盈控股有限公司(「滙盈控股」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:0821.HK)欣然宣佈其截至2021年12月31日止年度(「報告年度」)的全年業績。



於報告年度內,集團的金融服務業務表現強勁。在良好業務表現之推動下,來自持續經營業務的收益於年內增加約32%至約90.6百萬港元(2020年:68.4百萬港元)。集團成功轉虧為盈,公司擁有人應佔溢利約為15.2百萬港元,而2020年虧損約為31.7百萬港元。來自持續及已終止經營業務的每股基本盈利為0.81港仙(2020年:每股基本虧損為2.36港仙)。



滙盈控股有限公司主席兼執行董事符耀文先生表示:「滙盈控股一直致力於提供優質的金融服務及產品,以滿足大中華地區客戶在投資及財富管理方面的不同需要。報告年度內,我們抓緊機遇應對複雜多變的市場環境所帶來的重重挑戰,在提升營運效率的同時,於多個業務板塊均實現突破。集團業績改善主要歸因於滙盈證券有限公司配售及包銷交易所得佣金增加、貸款增長帶動放債利息收入增加、證券交易投資之已變現及未變現收益淨額增加,以及應收賬款及其他應收款之減值大幅減少所致。集團成功扭虧爲盈,全賴各員工的奉獻及努力。」



業務回顧

金融服務業務

於報告年度內,金融服務業務仍為集團的核心業務,並貢獻了集團總收益的約99.7%。憑藉集團多年來累積的客戶、滿足客戶需求的多元化且高質服務、具競爭力的定價,以及一支積極創新和開拓新市場的專業團隊,此業務分部錄得卓越業績,收益同比增長32%。集團繼續提供本地及海外證券交易、期貨買賣、衍生工具及其他結構性產品買賣、配售及包銷、保證金融資以及放債等。此外,集團亦提供企業融資顧問服務,包括併購諮詢及公司秘書服務。集團專注實現金融市場之穩健發展,並積極追求創新。當中,金融科技被視為創新之主要組成部分,且一直是行業的重點投資領域。自數碼時代崛起以來,集團已推出網上證券交易平台,並備受業界認可。



自營買賣業務

2021年,香港證券市場仍然充滿活力,總集資額及日均成交額分別達7,707億港元及1,667億港元,分別較去年同期增長3.0%及29.0%。受惠於此,自營買賣業務分部依舊維持強勁表現。於2021年12月31日,集團持有於香港上市之股本證券(屬持作買賣財務資產)約423.5百萬港元,市值較2020年12月31日上升71%。



數碼資產銷售及推廣業務

集團於2021年12月進軍數碼資產銷售及推廣業務,以期抓緊數碼時代的潛在增長。合資公司深圳市滙微多盈科技有限公司於2021年12月成立,標誌著集團邁出了向數碼資產領域拓展之第一步。隨著合資公司深圳市滙微多盈科技有限公司之成立,集團已於深圳成立銷售及市場推廣團隊,以促進數碼產品業務之銷售及市場推廣。集團計劃包括但不限於騰訊公司數碼產品銷售及推廣業務,並預期從騰訊數碼產品經銷商處獲取獨家銷售權。



報告年度內,集團銷售及分銷醫療保健產品業務已予出售。



展望

依託集團與其合作夥伴之戰略夥伴關係及深度業務合作之優勢,集團繼續採取雙軌並行業務策略,一方面鞏固香港金融業務的穩定發展,另一方面穩步拓展中國數碼資產業務,務求提高業務靈活性,擴闊收益來源,為集團的可持續發展注入新動力。集團亦會密切留意COVID-19相關不確定因素及通脹持續為集團自身及客戶所帶來的潛在影響。



符先生總結:「我們對新業務的前景維持樂觀,預計該業務將於本財政年度開始為集團貢獻收益,並彌補香港業務因市場不確定性及市場波動而錄得之虧損。展望未來,集團將憑藉對客戶之深入了解和全面的金融產品及服務組合,充分發揮我們作為專業金融服務供應商的優勢,繼續朝著打造專業化、以市場為導向的國際投資平台此戰略目標邁進,為股東爭取長遠回報。」



有關滙盈控股有限公司

滙盈控股有限公司(股份代號:0821.HK)於2001年在香港聯合交易所有限公司創業板上市,並於2008年成功由創業板轉至主板,為大中華地區頂尖的金融服務集團,主要從事提供優質的金融服務及產品,專業領域涵蓋(i)提供金融服務,包括證券、期貨及期權經紀及交易業務、融資服務、企業融資及其他顧問服務、資產管理及保險經紀業務;(ii)自營買賣業務;及(iii)數碼資產銷售及推廣業務。



有關更多資料,請瀏覽: www.vcgroup.com.hk。





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



VC Holdings Limited Aug 31, 2021, 09:23 HKT/SGT 滙盈控股公佈2021年中期業績 Aug 9, 2021, 19:40 HKT/SGT 滙盈控股預期2021年上半年轉虧為盈 July 5, 2021, 17:38 HKT/SGT 滙盈控股向創夢天地收購旗下SaaS相關軟件及公司 更多新闻 >>