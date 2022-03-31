Thursday, 31 March 2022, 20:51 HKT/SGT Share: 前瞻性佈局全零售生態共享平台 國美零售2021年全年業績質量穩健增長

香港, 2022年3月31日 - (亞太商訊) - 國美零售控股有限公司(香港聯合交易所代號：493.HK)，今天公佈經審計之2021年全年業績。



緊跟國策推進業務戰略轉型 全面落位「家‧生活」戰略第二階段

2021年初，國美正式啟動了「家‧生活」戰略第二階段的規劃佈局，強化娛樂化和社交化，六大平台互助互補，打造零售生態閉環； 2021年10月，「全場景、全鏈路、全服務、全模式」的全零售生態共享平台基礎設施搭建完畢，全速開啟新發展階段。國美通過搭建六大平台等基礎，開啟了由單一的電器連鎖經營，向覆蓋家生活賽道全品類經營的戰略路徑和佈局，構建了線上線下融合的數字化實體經濟平台，成為國家推動向數字經濟轉型升級的企業典範。為深耕家生活賽道建立起三大核心能力與競爭壁壘：一是初步建成了覆蓋全國的網格化和數字化的經濟實體，並在不斷擴大和豐富；二是創造了場景化與家庭組合式消費的集成模式，並通過娛樂化營銷和共享共建等新模式將傳統消費者轉變為消費商，構建了全零售生態閉環；三是服務範圍已全面延伸到進家場景，形成既有線上、線下，又有供應鏈能力、集成能力和服務能力的綜合服務平台。



在國家構建雙循環新發展格局的背景下，經濟進入高質量發展階段的轉型期，政策一方面需要振興供給側，強調科技創新、推進產業升級；另一方面也需要促進消費升級以匹配產業升級。消費復蘇將成為未來支撐經濟長期增長的主要驅動力，也是國家實現長期穩增長的基礎。國美緊跟國家戰略和政策方向，積極推進並實現了戰略的成功轉型，公司業務實現了跨越式發展。報告期內錄得銷售收入約為人民幣464.8億元，同比增長5.4%；綜合毛利率約為14.4%，同比增長2.2%；經營現金流回正。報告期內，母公司擁有者應佔淨虧損約為人民幣44.0億元，同比收窄37.1%。



報告期內，國美的交易總額(GMV)約1,468.7億元，同比增長30.4%。通過娛樂化和社交化的「真快樂」形成交易總平台，年訪問量達到4.4億，同比增長196%；年活躍買家1,683.7萬人，同比增長433%。 全品類SKU數量達200萬，其中電器類SKU超10萬；入住商家6,081家，同比增長728%。服務會員2.5億人，同比增長19%，無論是消費者數量還是合作夥伴生態都呈現出良好的發展態勢。



2021年，國美繼續堅守「國美、家美、生活美」的初心使命，以服務新時代中國家庭美好生活需求為宗旨，聚焦零售業和家服務業，全力打造「線上、線下、供應鏈、物流、大數據/雲和共享共建」六位一體的「全零售生態共享平台」，全面落實了「家‧生活」戰略第二階段，為國美的全面提質升級、高質量發展奠定了基礎、打開了局面。依託自身深厚的零售基因，綜合考慮零售的經濟功能和社會功能，以推動零售業降成本、提效率、增價值為宗旨，國美目前正在快速發展成為「集成集約」、「互聯互通」和「共享共建」的全零售生態共享平台。目前全零售的核心模式和關鍵模組已構建完成，協同效應越來越強，更多成果和效果正加速顯現。



服務從店延伸 線上線下互相牽動

國美構建了線上和線下相融共生的「全場景」新零售生態，線上線下各有側重並互聯互通。國美在全零售模式下，在全面啟動城市實體商業的基礎上，實現真正的O2O融合發展。開創了數字經濟和實體經濟融合發展的零售業先進解決方案並且成為線下平台標準的制定者。



通過精準定位和一年的推進，國美現有門店從電器賣場逐步升級為展示體驗新型門店。線下平台「國美家」 已轉變為涵蓋展示體驗+家延伸+家娛樂+家生活服務等核心功能的平台，突出人貨場的核心價值，通過專業化的門店，側重發揮精品展示體驗和本地生活服務優勢，並以網格化佈局覆蓋全國，不斷優化「真選商品、嚴選商家」的標準，累積優質用戶。此外，國美新模式店(含國美家)已簽約項目35家，擬簽約70家，管理面積約100萬平方米；新模式簽約店達到 95%，國美家樣板店也將在2022年實現落地和運營。



線上平台真快樂APP則側重發揮全量商品展示和全程服務回應優勢，通過迅速增長訪客量及與品牌合作直播，帶動線上線下銷售額，為零售行業再譜新篇。於報告期內，「真快樂」APP平均月活(MAU)約4,244萬，轉化率3.8%，同比提升1.7個百分點。隨著國美管理的六大平台不斷深化融合、互聯共建，真快樂平台預期於2022年將實現顯著的發展。嚴選好店將新增超5,000家，真選商品將新增超10萬種。同時轉化率已達40%的線上視頻導購模式，以及 2022年國美全網GMV的大幅增長，將助力於國美新零售時代的全面擴張。



緊扣 「家‧生活 」戰略和家庭消費特性 打造全品類的 「家庭消費」超級供應鏈

國美作為擁有深厚零售基因的企業，在供應鏈方面深耕多年。國美的供應鏈從電器升級到了全品類，緊扣「家‧生活」戰略和家庭消費特性，旨在打造「家庭消費」超級供應鏈。通過鏈路優化，提升商品競爭力，強化供價管理。截至2月，國美零售平台的SKU數已近200萬，入駐的KOL/KOC已達2,000個以上，生產商4,200家，管道商6,000家。供應鏈涵蓋家電、食品酒水、服飾鞋包、家居家裝、日用百貨、母嬰玩具、美妝個護等類目，通過琳琅滿目的商品，更好滿足家庭用戶的需求。



自建倉配物流 拓寬倉儲網絡 實現全面物流解決方案

國美的物流平台一直致力於為社會提供專業的具備物流全產品鏈條的第三方物流解決方案開放平台，為全社會提供優質服務，並在城市內中大件宅配領域保持著優勢地位。目前，國美自建物流體系安迅物流已實現涵蓋大中小件的物流網絡，通過平台標準化和集聚效應提高運營效率。同時，第三方業務佔比已超48%，隨著物流業務的對外開放，有望打造新的收入增長點。國美搭建供應鏈上下游、資訊流、物流、資金流整合與協同平台，實現從供應端到銷售端的鏈路最短。未來，國美將攜手行業夥伴，共同推動供應鏈持續優化。通過加深配送網絡，橫向拓展物流產品和平台，縱向延伸產業鏈上游服務；同時依託現有店配體系，完善快運、冷鏈網絡佈局，搭建開放共享的搶單、雲倉和網絡貨運平台，並基於商流認知和倉運配能力，提供全面供應鏈物流解決方案，助力整個零售產業高質量發展。



數字化實體經濟典範 共享共建數據資源 帶領戰略夥伴共贏共進

硬件條件的豐富優越以及軟件條件的完善發展，推進國美目前於零售產業的領導地位。國美率先提出共享共建的創新模式，已構建完成供應鏈平台和流量平台，整合線上數據資源。報告期內，共享共建平台已經將國美自身和各方夥伴的場景/流量+供應鏈+推廣+代運營等各類資源和能力進行系統集成並向社會全面開放。通過把國美的專業零售資源向各外部夥伴於線上開放共享，包括會員互通、數據共享、積分互換；將基礎設施、系統資源和配套服務與生產商、推廣商、代運營商等各方力量共享共建。國美通過開放整合各類夥伴的資源和能力，讓企業的商業利益與社會效益實現長效平衡；同時使國美成為社會化全零售資源聚合及全局數智化分發共享的平台，使其交易規模得到進一步拓展。這些方面的進步都促進了國美整體規模的提升，未來六大平台會不斷優化和提升，賦能國美、用戶及商戶三方共贏共進。



國美零售管理層總結道：「在科技驅動、消費更新反覆運算的背景下，國美順勢而為，正式提出『全零售生態共享平台』戰略。展望未來， 國美將繼續堅持全零售生態的新發展理念，打破傳統零售行業的痛難點，採取開放式的態度擁抱生態夥伴，利用娛樂化和社交化的平台吸引消費者，並通過專業化的門店展示服務大眾，不斷優化『真選商品、嚴選商家』的標準。以使用者為核心，以服務為目標，打通全鏈條，融通全場景，構築全模式，為零售行業再譜新篇。今年我們還將繼續秉持『以科技提升效益，以智慧創造美好』的集團使命，和『相融共生、互動互補互助』的開放共享理念，以切實的成績回報各方的信任和支持，帶給大家一個更加美好、更具價值的新國美。」



關於國美零售控股有限公司

國美零售控股有限公司於2004年7月在香港聯交所上市(股份代號：493)。國美集團1987年於中國成立，是中國領先的科技型、體驗型、娛樂態、社交化的家生活科技零售服務商。在「家‧生活」第二階段戰略指引下，國美零售以互聯網技術推動線上線下融合、以強供應鏈支撐存量業務增長、以新場景導入新業務、以物聯網技術構建後服務市場、以大數據驅動門店的精細化運營、以網絡優化提升市場競爭力，通過服務能力提高零售競爭門檻，全方位發力實現從電器零售商向家庭整體解決方案提供商的轉型。國美零售將持續享科技和智慧締造真快樂，成為人們最喜歡的娛樂賣、娛樂買、分享樂消費平台。



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