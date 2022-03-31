Thursday, 31 March 2022, 19:40 HKT/SGT Share: 悅達國際控股(00629)：通訊保理業務快速拉升年度業績！ 預期利潤增四成，降低風險提收益

香港, 2022年3月31日 - (亞太商訊) - 2022年3月21日，商業保理公司悅達國際控股有限公司（00629，以下簡稱“悅達國際控股”）發佈2021年度業績報告，全年收入人民幣5,829萬元，同比增長22.3%（2020年為人民幣4,766萬元）。除稅前溢利2,777.2萬元,升66.77%。該集團指，溢利增加主因錄得匯兌收益淨額，而2020年度則錄得匯兌虧損淨額；由2020年度其他虧損改善至錄收益886萬元。錄得純利1,511萬元，增長44%，基本每股盈利為人民幣1.29分。



據《中國商業保理行業發展報告（2020）》顯示，僅在2020一年之中，我國存續的商業保理法人企業及分公司數量劇減20%至8,568家，這其中仍有大約三四千家處於“待清理”狀態。行業高壓之下，悅達國際控股為何能逆勢飛揚？本年度首先應歸功於保理團隊強大穩健的風險控制能力，大膽的嘗試，終於迎來三大電信全面合作；其次是國有控股股東的龐大產業集群，為悅達國際提供持續不斷的優質國資客群。



準確定位國資客戶群，成為“最小”風險區

悅達國際控股是江蘇悅達集團有限公司在香港上市的平臺，其前身是悅達礦業控股有限公司（即悅達礦業），在逐步剝離礦業項目後，於2018年底正式更名，專注於發展商業保理業務。



從行業層面來看，相比銀行傳統的信貸業務，保理企業高風險、低利潤。但對於被分攤了壞賬風險，快速回籠應收賬款，同時享有貿易融資權利的被保理一方，則是利大於弊。從產業鏈抱團發展的角度來看，保理公司有著更多的主控性。這也是如今保理公司的設立方多為央企、大型財團的原因。



悅達國際控股將業務聚焦於保理業務的理由是，其承擔著母公司集團業務國際化的重擔。保理業務本身就是從出口代理交易方式（代理商向國外買主出售商品，同時向出口商擔保買主的商業信用）演變而來的，故公司國際化保理業務前景十分可期。但鑒於目前的中美貿易摩擦升級和海外新冠疫情影響，悅達國際的商業保理業務目前主要面向國內。



通訊保理收益高，業務實現快速發展，遠超傳統業務 悅達國際控股在2021年業績公佈中，將營業收入分為三項：管理費收入（在業績公佈中又表述為“客戶合約”）、傳統保理業務產生的利息收入、通訊類保理業務產生的保理服務收入，金額分別為712萬元、2,973萬元、2,144萬元，而去年同期收入分別為1,218萬元、3,493萬元、54.3萬元。兩個年度中三者比例分別為1：4：3（2021年度）、1：3：0（2020年度）。可見，悅達國際控股營業收入的年度增長點只有一個：通訊類保理業務，同比增長約3,849%！



悅達控股的通訊類保理業務於2020年正式展開，主要是為中國三大電信運營商的特許商店供應商提供保理服務。然而，三大電信運營商的終端客戶量巨大，僅是對終端客戶的信用評估工作量也是極其巨大的，對每個終端客戶做出儘量準確的信用評估，更是充滿難度，從而可能承擔嚴重的壞賬風險。



為解決這一棘手問題，悅達國際控股決定與若干專業科技服務公司合作，為電信運營商終端客戶的信譽及應收賬款的質素提供風險篩查及其他相關技術服務。此外，最重要的是由此達成了風險分攤協定——部分或全部未收回的不良應收賬款將由科技服務公司承擔！在分擔風險的同時，還能增加科技服務公司的動力，去審慎評估信用風險並收回逾期債務。



在業務開展之初，悅達國際通過年報提出預測：通訊類保理業務的收入將高於傳統保理的利息及費用收入。果然，新業務在運營第二年，就與傳統保理業務形成了並駕齊驅之勢，其未來增長勢頭不可想像。



商業保理是趨勢，悅達有望立潮頭

相比通訊類保理業務，傳統保理業務可以說是悅達國際控股的基石業務。作為母公司江蘇悅達集團在香港的上市平臺，其保理業務的發起初衷便是服務于悅達集團產業鏈上下游的龐大客戶群。對知根知底的自身客戶，壞賬風險係數低，因此集團型企業開展保理業務有天然優勢。



據財報顯示，悅達集團的實控人為鹽城市人民政府。2021年9月底，中國企業聯合會、中國企業家協會發佈“2021中國企業500強”榜單，悅達集團以營業收入926.2億元位列第238位。因此，僅看籌資能力、公信力、抗風險能力、資源整合能力，悅達國際控股已把單打獨鬥的保理公司秒甩了幾條街。



悅達集團旗下擁有悅達國際控股（00629）、悅達投資（600805），東風悅達起亞汽車有限公司、江蘇悅達智慧農業裝備有限公司、悅達專用車公司等，還包括悅達地產集團有限公司、江蘇悅達紡織（集團）有限公司、江蘇悅達物流有限公司、台玻悅達汽車玻璃有限公司等等，可見集團致力尋求金融業等其他行業方面的更多商機，多元化本集團的現有業務來源，以提升整體長遠利益。



在最新公佈的財報中，悅達國際控股也明確了未來的業務方向：計畫向財務狀況雄厚及擁有聲譽良好的股東客戶提供保理服務，尤其是具有穩定現金流量及財務狀況相對穩定的國有上市公司。因此，悅達國際控股的傳統保理業務增長具有同樣的想像空間。



據《金融時報》報導，2021年1-9月，人民銀行征信中心“動產融資統一登記公示系統”應收賬款轉讓（保理）登記筆數合計884,879筆，較去年同期的541,045筆增長了63.55%。



2022年初，全球疫情繼續快速反彈，再加上俄烏衝突導致全球原材料上漲，世界經濟下行壓力進一步加大，國內商業保理業務量將繼續高速增長態勢。而這種規模增長恰遇國內保理行業的洗牌期，必會導致行業資源的進一步集中，催生行業寡頭。悅達國際的國資背景與運作穩健性，未來加速成長的可能性很大。







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