寶寶樹2021業績交流會：母嬰邏輯再審視，朝陽賽道再出發

香港, 2022年3月31日 - (亞太商訊) - 3月29日,寶寶樹集團(1761.HK)發佈2021年業績公告:期內營收增至2.818億元人民幣,同比漲幅達32.8%;毛利1.707億元人民幣,同比漲幅達77.0%。主要營收來自於廣告業務和電商業務。其中寶寶樹B2B廣告業務總營收延續增長勢頭,較去年同期增加35.7%;電商業務轉型見成效,收入同比增長20.1%。



財報發佈後,寶寶樹集團聯席董事長高敏、寶寶樹集團執行董事兼CFO徐翀等公司高管出席了線上業績交流會,詳解業績公告要點,回應投資人、分析師提問。高敏表示:“2022年是寶寶樹創業15周年,我們內部宣導共創業、再出發,要堅持做對的事情、難的事情才能獲得更加充分的增長空間。我們相信每一個母嬰家庭的終極目標都是追求幸福,接下來我們要繼續以三橫三縱生態打法,即三橫——精益運營、生態拓展、硬核科技能力建設,疊加三縱——流量產品、消費產品、服務產品佈局,滿足新一代母嬰用戶優生優育、交流交友、健康成長、優選購物四大需求,讓全球母嬰家庭共用美好生命旅程。”



以下是本次交流會重點實錄:

Q:公司在業績報中介紹了C2M為下階段的重要業務發展方向,請詳細介紹下具體規劃。

A:C2M是寶寶樹業務增量的突破口。所以我們要堅定地走C2M道路,以用戶洞察為中心,打造母嬰家庭用戶消費應用平台。具體來說是三步走:一是聯名專定,寶寶樹品牌、管道、品牌商、母嬰行業知名品牌進行聯名銷售、聯名生產;二是定制開發,整合資源的OEM自營產品;三是基於對母嬰家庭深度的用戶洞察,整合供應鏈,整合生產,整合產品力,滿足母嬰家庭生活方式的自研產品。從選品策略來看,我們堅持高毛利、高增長、高復購、高科技、高顏值、高安全“六高”的C2M產品。嬰童用品、母嬰洗護、智慧硬件、食品營養品、家居用品是我們自營、自研產品的重點品類;聯名專定是充分跟品牌商進行合作,包括復星旗下的優秀公司,也包括跟外部品牌公司進行。今年年中,我們會上市的兩個母嬰自研產品——一個是針對“精緻媽媽”打造的母嬰洗護專利產品,我們把它叫做“復活瓶”,一個是我們的以IP吉祥物米卡為原型打造的智慧硬件。此外,我們會積極開展品牌代運營業務,構建品牌商業代運營業務的完整鏈路。目前我們正在積極跟海外優質母嬰品牌推進合作,中國消費市場的復甦是很多海外優質品牌所看好的,我們可以幫助這些母嬰品牌在中國大陸得到很好的發展。



Q:復星作為公司的大股東,請問在生態賦能這一塊,具體哪些方面能給到公司支持?

A:一是復星是全球化品牌,借助復星全球能力完善生態體系,對寶寶樹本身就是一個強背書;二是復星自身的“健康、快樂、富足”的產業佈局,跟寶寶樹服務于全球年輕母嬰家庭的戰略不謀而合,在C端用戶流量、會員權益的豐富度、APP產品運營方面,復星充分發揮全球化、多產業優勢賦能給寶寶樹;三是C2M產品研發、生產製造、物流供應鏈方面,包括海外專案的機會方面,復星也在合規的前提下給到寶寶樹很多實質性幫助。我們充分利用復星生態資源,與生態內兄弟企業合作開發或引入優質商品及服務,同時生態內行銷互通,實現生態共贏。



Q:如何看待鼓勵生育政策及配套措施對行業與公司發展的影響?

A:我們看到鼓勵生育的配套舉措也越來越清晰並逐步落地,昨日又出了3歲以下嬰幼兒照護個人所得稅專項附加扣除政策。相信三孩政策中長期會取得積極成效,這也說明母嬰這個賽道仍然是一個朝陽賽道。作為專注服務於母嬰家庭人群十五年的平台,助力構建孕育友好型社會是寶寶樹最大的社會價值所在。對寶寶樹來講,我們也會抓住這個機會,借著政策的東風,母嬰市場蓬勃發展,更好更快地提升自己,為母嬰家庭人群提供更高標準的產品與服務。儘管出生人口數對於我們來說是承壓的,但我們看到母嬰人均ARPU、母嬰市場規模是向上的。去年我們憑藉流量產品、服務產品、消費產品三大佈局也實現了從核心孕育人群到泛母嬰家庭人群的拓展。核心App寶寶樹孕育MAU穩步上漲8.5%,同時我們積極拓展外域流量平台,在微信生態我們完成了互聯網母嬰行業規模最大及最活躍的社群生態搭建,覆蓋全國所有省份54個主要城市114萬母嬰家庭群體。



Q:剛剛公司介紹了寶寶樹未來的發展戰略,公司如何從組織機制和人才升級等方面保障發展戰略?

A:2022年是寶寶樹創業15周年,我們提出“共創業、再出發”,用創業的機制促使業務的增長。去年至今,我們大力夯實匹配戰略落地和業務增量的新管理團隊,吸納了大批優秀的管理型、專業型、實戰型人才,他們既有平台工作經驗,又有獨立創業的經驗,尤其是產品、技術以及C2M團隊。同時我們建立了合夥人機制,適當的時候推出有力度的股權激勵。加快運營節奏,優秀人才破格提拔甚至越級提拔,挖掘年輕高潛,啟動組織的活力,從而上下同欲,鼓勵增量,目前整個組織氛圍在不斷向好。



Q:公司2021年在ESG方面有哪些成果?

A:作為一家上市公司,也作為一家以愛與溫度為基因的企業,我們在環保責任、公益貢獻等ESG方面也在積極做一些事情。去年我們第一次獨立刊發ESG報告,公佈了企業管治全面升級,下個月也會正式刊發我們第二份年度ESG報告詳細對這部分做介紹。簡單來說,2021年,我們充分借助寶寶樹線上平台及企業內部積極做低碳環保理念相關宣傳宣導。寶寶樹公益也繼續朝著專業化體系化方向發展,升級形成了“2+1+6”的公益體系。例如,繼在雲南永勝縣的定點幫扶後,我們與內蒙古察右後旗大井村也成功結對,開啟了“萬企興萬村”的對口幫扶之路;我們通過公益文創項目,以產業振興、消費振興為抓手助力鄉村振興。此外,寶寶樹也一直做關心女性權益方面、關愛兒童權益的專案。未來,我們將進一步發揮自身在母嬰領域的優勢,在公益事業的踐行中反哺社會,賦能行業長期穩定可持續發展。





