瑞科生物正式登陸港交所，新佐劑技術加速疫苗創新迭代

香港, 2022年3月31日 - (亞太商訊) - 3月31日,中國創新型疫苗公司 ── 江蘇瑞科生物技術股份有限公司(“瑞科生物”或“公司”,股票代碼:2179.HK)鳴鑼上市,正式登陸香港聯合交易所。在超額配售權未行使的前提下,瑞科生物本次全球發售30,854,500股H股,每股定價24.80港元,最高募集約7.65億港元。香港公開發售獲得投資者熱烈反應,超額認購逾 9.65倍。揚子江藥業集團、嘉實國際和紅杉中國作為公司的基石投資人,基石認購比例超過50%。此前,公司曾獲君聯資本、LYFE Capital、東方富海、沃盈投資、紅杉中國、招銀國際、清池資本、淡馬錫等眾多知名投資機構的青睞。此次成功在港上市,成為“香港HPV疫苗第一股”、“香港新型佐劑疫苗第一股”的瑞科生物相信將會給香港資本市場注入新的活力。





圖:瑞科生物的創新疫苗組合



新佐劑技術加速創新疫苗國產替代



疫苗被譽為醫藥健康領域的“黃金賽道”,弗若斯特沙利文報告顯示,2016年至2020年,全球疫苗市場規模由275億美元增加到399億美元,複合年增長率為9.7%,同期全球醫藥市場年複合增長率僅為3.02%。我國已經成為全球第二大疫苗市場,市場容量由2016年的271億元人民幣增加至2020年的753億元人民幣,複合年增長率為29.1%。



針對國內供應不足、群眾需求迫切的新型疫苗,推動企業加快相關產品開發,實現產品儘快上市供應,已經成為我國《“十四五”醫藥工業發展規劃》(以下簡稱“規劃”)的重要內容。“規劃”針對疫苗產業的發展還提出,加快疫苗新佐劑和mRNA疫苗等新型疫苗研發和產業化能力建設,重點發展新型新冠病毒疫苗、皰疹疫苗、多價人乳頭瘤病毒(HPV)疫苗等產品。



作為創新型疫苗公司,瑞科生物已構建新型佐劑、蛋白工程和免疫評價組成的三大核心技術平台,在抗原設計及優化、佐劑的開發及生產、識別抗原及佐劑的最佳組合方面形成協同效應。公司已建立涵蓋宮頸癌、新冠肺炎、成人結核病、帶狀皰疹、手足口病及流感等12款候選疫苗的全面、高價值疫苗組合,覆蓋世界衛生組織於2019年發佈的《全球疾病負擔》中負擔最重的10大疾病中的5種,以及2020年全球最暢銷5種疫苗產品所屬疾病領域中的3種。



疫苗新佐劑是創新疫苗的“卡脖子”技術。通過多年的技術攻關,瑞科生物已成功實現所有FDA已批准新型佐劑的自主可控,是目前全球少數幾家有能力自主研發新型佐劑的公司之一。並已經成功應用於新冠疫苗、HPV疫苗及帶狀皰疹疫苗等多款創新疫苗。



豐富產品組合構築護城河



HPV疫苗是全球最具商業價值的疫苗之一。預計到2025年,中國仍有2.34億9至45歲女性未接種HPV疫苗,假設採用三針給藥方案,還有7.02億劑的疫苗缺口。目前,瑞科生物在HPV疫苗領域已經形成了從二價、四價、九價,以及新佐劑升級型的完整覆蓋。核心產品重組HPV九價疫苗REC603已處於III期臨床試驗階段,有望成為首款獲批上市的國產HPV九價疫苗。針對全球免疫規劃市場,二價疫苗REC601有潛力成為普及度最高的疫苗選擇之一。同時,公司還正在開發二代HPV四價疫苗REC604a和九價疫苗REC604b,均採用了自主開發的新型佐劑,有望在未來實現兩針的給藥方案。瑞科生物HPV疫苗生產基地一期項目預計將於今年底完成,屆時將實現每年500萬劑HPV九價疫苗或3000萬劑HPV二價疫苗的設計產能。HPV疫苗作為全球首個癌症預防型疫苗,長期以來供不應求,隨著未來國產HPV疫苗逐步上市,產能逐步釋放,將加速國產替代。



瑞科生物新冠肺炎疫苗ReCOV綜合運用蛋白工程、新佐劑等技術對疫苗進行徹底優化,使ReCOV具備安全性好、免疫原性強、對奧密克戎和德爾塔等突變株有很好的交叉保護效果、生產容易放大、生產成本低、製劑穩定性好、可在室溫儲存運輸等一系列綜合優勢。目前該疫苗的國際II╱III期臨床試驗正在進行中,預計將於2022年提交EUA/BLA申請。在生產供應端,公司已完成了ReCOV的GMP標準生產基地的建設,於2021年11月獲得疫苗《藥品生產許可證》。該生產基地總建築面積約為17,000平方米,最高可支持3億劑ReCOV的年產能,亦可用於生產重組帶狀皰疹疫苗。



在帶狀皰疹疫苗領域中,我國幾乎所有50歲以上的成人均攜帶休眠狀態的帶狀皰疹病毒,每年約有250萬成人感染帶狀皰疹病毒。但目前國內獲批的帶狀皰疹疫苗僅有Shingrix®一款。公司的REC610採用了對標AS01的新型佐劑技術,疫苗免疫原性得到極大提升,有望快速實現國產替代。



子公司瑞科吉生物率先實現凍乾劑型mRNA疫苗的技術突破,應用自主開發的冷凍乾燥技術實現了4℃和25℃條件下的製劑穩定性,可在常規冷鏈條件下貯存與運輸,有效解決了現有mRNA疫苗可及性的缺陷。



“很高興公司此次港股IPO得到資本市場的高度認可,期待瑞科生物的成功掛牌能給港股18A市場帶來更多的信心。感謝全體投資人的大力支持,使我們得以按照原計劃成功掛牌上市!”對於瑞科生物此次赴港上市,瑞科生物創始人、董事會主席兼總經理劉勇博士表示:“在全球對創新型疫苗擁有巨大需求的時代背景下,我們將通過持續創新及在國際範圍內開展合作,加速產品在全球市場的商業化進程,推動疫苗行業從研發到商業化的全價值鏈創新,並為股東和投資者創造更大價值。今天是瑞科生物全新征程的開始,希望全體投資人繼續支持公司,希望我們繼續攜手前行,一起穿越酷暑寒冬,共同創造新的輝煌!”



關於瑞科生物

瑞科生物始創於2011年,是一家以自主研發技術為核心驅動力的創新型疫苗公司,致力於打造覆蓋研發、生產及商業化的創新型疫苗全價值鏈。公司始終秉持“創制一流疫苗,守護人類健康”的使命,憑藉由新型佐劑、蛋白工程、免疫評價等核心技術平台組成的強大研發引擎,戰略性聚焦宮頸癌、新冠肺炎、帶狀皰疹、成人結核病、手足口病以及流感等具有重大負擔的疾病領域,目前已建立由12款具有自主智慧財產權候選疫苗組成的高價值產品管線,以應對遠未滿足的公共衛生需求。更多信息,請訪問https://www.recbio.cn/





