Thursday, 31 March 2022, 15:03 HKT/SGT Share: 天津銀行總資產近7200億 營收和撥備前利潤創新高

香港, 2022年3月31日 - (亞太商訊) - 2022年3月30日,天津銀行(1578.HK)在香港聯交所發佈了2021年全年業績公告。公告數據顯示,該行2021年實現營業收入人民幣176.9億元,同比增長2.9%;實現撥備前利潤人民幣132.9億元,同比增長0.2%,均再創歷史新高。



由於錄得較好的營收和撥備前利潤,在經濟承壓的大背景下,該行繼續秉持審慎的經營理念,計提減值損失人民幣98.52億元,在減費讓利及大幅計提撥備的基礎上,實現淨利潤人民幣32.14億元。



受疫情的影響,銀行業資產質量普遍承壓,天津銀行部分客戶的還款能力減弱,不良貸款餘額和不良率均有所上升。業績公告顯示,截至2021年末,該行不良貸款為人民幣80.46億元,較2020年12月31日增加人民幣14.67億元,不良貸款率為2.41%。該行表示,主要因素是個別公司客戶和個人客戶還款能力減弱,同時嚴格按照監管要求,更加審慎和主動地做好資產質量分類和管理。不過,該行的風險抵禦能力也較強,2021年末,天津銀行撥備覆蓋率為154.26%,資本充足率、一級資本充足率及核心一級資本充足率分別為13.49%、10.74%及10.73%,滿足監管要求。



天津銀行董事會還表示,為了應對不良資產可能下遷的情形,根據監管要求,該行決定今年暫不分紅,未分配利潤留到以後年度分配,從長遠看符合股東利益。



資產總額近7200億

2021年業績公告顯示,天津銀行堅持回歸本源,聚焦主責主業,信貸資源向戰略新興產業和科技創新傾斜,精准支持疫情後各行各業複產復工、保供的金融需求。截至2021年末,該行資產規模達人民幣7,199.0億元,同比增長4.7%。各項貸款達人民幣3,246.1億元,同比增長9.8%。交易銀行業務量質齊升,完成業務量人民幣1,005.24億元,同比提升43.9%,供應鏈金融、自貿業務、現金管理等創新業務蓬勃發展。



與此同時,天津銀行負債結構進一步優化,負債規模達人民幣6,623.6億元,同比增長4.5%,其中客戶存款規模增長7.4%至人民幣3,824.8億元,占比提升1.5%,充分發揮財富管理產品對個人存款的蓄水池作用,個人存款規模成功突破千億大關,同比增長22.0%,邁上新臺階。



在資金營運業務方面,天津銀行2021年實現營業收入49.0億元,同比增長12.9%;金融市場加大債券交易力度,全年現券交易規模人民幣3.1萬億元,持續提升市場研究及智能化交易能力,實現交易價差收益人民幣3.2億元,同比增長18%。



與此同時,該行投資結構持續優化。2021年末,天津銀行標準化債券投資同比增長10.1%,資管、信託計劃及理財產品等非標投資規模同比下降19.4%。投行業務以企業信用債券主承銷為核心,實現突破發展,全年累計債券主承銷規模人民幣1,330億元,同比增長351%,排名全國銀行業第22位,同比上升7位。資管理財業務不斷完善淨值化產品體系,截至2021年末理財產品規模達人民幣1,018億元,全部為符合資管新規要求的淨值型產品。



作為服務京津冀的主流城商行,天津銀行近年來也加大了對京津冀地區的金融支持力度。業績公告顯示,截至2021年末,該行京津冀地區貸款餘額為1,949億元,同比增長16.0%。承銷京津冀地方政府債人民幣183億元,為京津冀地區企業發行債券超人民幣900億元。



為響應中央關於「碳達峰·碳中和」重大戰略部署,天津銀行利用綠色金融工具推進經濟可持續轉型,與天津碳排放交易所及相關產業客戶合作,先後開展天津市法人銀行首筆碳配額質押貸款和天津市首筆碳表現掛鉤貸款。2021年末,該行綠色信貸餘額為人民幣120.7億元,同比增長29.4%。與此同時,天津銀行積極發揮債券承銷及投資優勢,全年綠色債券投資及承銷人民幣106億元,在2021年全國城農商行綠色債務融資工具投資人排行榜中位列前三。



叫響「市民銀行」品牌

在支持國家、地方經濟建設發展及實體企業融資需求的同時,天津銀行還積極減費讓利、降低貸款發放利率。業績公告顯示,2021年該行淨利差1.85%,淨息差2.12%,分別較同期下降0.13%和0.14%。



近日,中國銀保監會、人民銀行聯合印發了《關於加強新市民金融服務工作的通知》,針對新市民在創業、就業等重點領域的金融需求,鼓勵引導銀行保險機構積極做好與現有支持政策的銜接,提升金融服務均等性和便利度。



天津銀行作為直轄市的法人銀行,早已樹立了要全力打造「市民銀行」的經營理念。對於小微企業,天津銀行充分做好信用貸款支持計劃、再貸款、再貼現等金融政策的傳導,利用「銀稅e貸」 「商超e貸」 「天行用唄-小微商戶經營貸」 「宅抵e貸」核心產品群延伸觸達範圍。截至2021年末,普惠型小微企業貸款規模達人民幣363.6億元,同比增長42.5%;涉農業務充分發揮集團優勢,「惠農貸」 「農樂貸」等特色產品不斷湧現,普惠涉農貸款規模為人民幣42.02億元,同比增長88.3%。



秉持建設「市民銀行 」的理念,天津銀行持續打造「智慧小二 」場景生態圈,旨在覆蓋天津商貿零售型小微企業及個體工商戶,除提供個人收款、數據賬戶處理外,還根據流水情況,提供在線的隨借隨還的信用貸款,天津地區利率低至3.95%。截至2021年末,「智慧小二」場景生態圈累計入網商戶逾20萬戶,覆蓋全市3.5萬家社區便利店、5萬家餐飲、283個菜市場的近2萬個商戶攤位、全市3,000余輛早餐車,以及1萬餘輛出租車,每天服務天津120萬左右市民用戶的支付需求。



為更好地服務廣大市民和新市民,天津銀行持續加大對金融科技的投入。2021年,該行信息科技投入人民幣4.62億元,占營業收入的2.61%。信息科技投入主要投向系統開發、電子設備和軟件採購、信息科技人力資源配置、信息科技諮詢和基礎設施建設等方面。2021年累計立項金融科技創新項目365個,其中158個已投產。順利完成天津武清主數據中心、西青同城災備數據中心的建設,全行188套生產系統全部實現同城雙活,全面提升業務連續性保障能力,達到業界領先水平。





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network