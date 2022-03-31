Thursday, 31 March 2022, 14:58 HKT/SGT Share: 租賃龍頭海通恒信：立足租賃本源服務實體經濟 2021年業績穩步攀升

香港, 2022年3月31日 - (亞太商訊) - 03月29日，海通恒信國際融資租賃股份有限公司（以下簡稱“海通恒信”或“公司”，01905.HK）公佈2021年年度業績。



2021年，面對複雜多變的國內外環境，海通恒信堅定立足租賃本源，深入服務實體經濟，積極謀劃創新升級，推進 “專業化、集團化、國際化、數位化 ”的長遠目標建設，有效落實“一大一小、一體兩翼”的發展戰略，形成了券商特色的資源與資產協調配置，核心業績指標穩步提升，規模與收益均衡增長的發展優勢。



2021年，海通恒信實現收入總額人民幣8,178百萬元，實現年度溢利人民幣1,413百萬元，年度溢利同比增長26.6%。截至2021年12月31日，資產總額達到人民幣114,741百萬元，同比增長6.1%；權益總額達到人民幣17,620百萬元，較上年末增長11.1%。



此外，截至2021年末，海通恒信註冊資本達到人民幣82.35億元，信用評級AAA級(展望穩定)，員工總數超1800人。



踐行“一大一小”客戶發展戰略 保持資產與收益均衡發展

2021年，海通恒信繼續踐行“一大一小”客戶發展戰略，進一步深化與海通證券和戰略合作夥伴在各業務板塊的協同聯動，實現合作共贏，持續打造客戶生態圈，為大中型企業、小微企業及個人客戶提供多元化的綜合金融服務，保持規模與利潤均衡增長，並有效分散信用風險。



在大客戶、大專案持續開拓方面，加大重點行業領域項目開拓，進一步挖掘先進製造、城市公用、工程建設、醫療健康等行業的企業融資租賃需求，積極挖掘數字經濟、綠色租賃領域的業務機會，加大業務模式、商業模式創新力度，拓展新的宜租領域；在小微企業及個人客戶業務方面，加強與行業內領先供應商的合作綁定，積極開拓上下游產業鏈業務資源，儲備具有核心競爭力的優質小微企業，助推小微企業健康成長。



擴大“一體兩翼”佈局保持行銷網路領先優勢 促進業務單元協同發展

2021年，海通恒信繼續優化“一體兩翼”行銷網路佈局，促進業務總部和分公司、子公司的業務協同，深化屬地化行銷網路建設，強化業務督導和業務團隊建設，打造區域專業化租賃品牌形象，促進分公司分層分級管理，加強業務拓展和客戶資源管理力度，發揮“兩翼共振”效能，支撐業務長期發展與突破。



海通恒信業務總部將繼續保持目標行業及客戶市場的戰略定力，推動公司在高端裝備製造、數位經濟及綠色租賃等戰略新興領域的重點項目落地，加大在汙水處理、危險廢棄物治理、環衛一體化、綠色建築建材、光電、風電等綠色租賃領域的業務探索。同時，海通恒信持續完善區域行銷網路佈局，重視屬地人才架構建設，不斷優化分公司分類分層方案，激發內生動力，有效發揮分公司屬地戰略支點作用；附屬公司小微子公司將積極踐行國家普惠金融政策，堅定落實立足租賃本源、服務實體經濟的初心，不斷反覆運算金融產品，深度對接小微企業「短、小、頻、急」的需求，助力小微企業健康成長。



持續優化資產佈局 榮獲多個權威獎項備受行業認可

2021年，海通恒信持續優化資產佈局，夯實城市公用、工程建設、醫療健康等行業業務，拓展高端裝備製造、數位經濟、綠色租賃等新興戰略行業，確保資產佈局始終保持安全穩健性、發展前瞻性、經濟收益性的有機統一。同時，持續發展金融科技，以科技力量全面賦能業務高效發展及管理效能提升。海通恒信在高端裝備製造、工程機械等領域加大業務投放，以普惠金融服務實體經濟，助力小微企業健康發展。



2021年，海通恒信當選上海市融資租賃行業協會執行會長單位，參與編制《上海融資租賃行業報告（2021）》，亦榮獲“2021上海新興產業企業100強”、第四屆中國融資租賃“騰飛獎”雙碳服務目標領軍企業、上海證券交易所債券市場2021年度“資產證券化業務優秀發起人”等榮譽，彰顯出海通恒信強大綜合實力，備受行業與市場認可。



致力服務實體經濟擴張優質客戶 拓展新興製造業領域提升競爭優勢

2021年，海通恒信以“十四五”規劃、供給側結構性改革及“中國製造2025”等國家經濟及產業政策為導向，致力於服務中國實體經濟，為製造業企業提供綜合融資服務，並注重發展具有成長性、得到資本市場認可及受國家政策鼓勵的客戶。



目前，公司的製造業客戶主要包括從事製造業和新興戰略產業的大中型國有企業(包括央企及地方性國企)、上市公司、科技創新型民營企業，以及具有發展潛質的優秀中小微企業。同時，海通恒信充分發揮製造業業務領域的專業優勢，提高與產業生態圈合作夥伴的黏性，強化與行業龍頭客戶的業務合作，持續建設配套支撐體系，深度挖掘全產業鏈服務價值。



豐富融資管道加強融資能力 持續提升風險管理水準增強核心競爭力

2021年，海通恒信堅持開拓多元化且穩定的融資管道，進一步強化良好的融資管道關係，維持了AAA級主體信用評級(展望穩定)。在直接融資和間接融資市場均取得良好進展，總體債務結構持續改善，資金成本穩步下降。公司不斷強化資金管理和費用管控，提升融資與業務投放的資金匹配度，有效降低資金閒置成本，嚴格把控各項費用支出，不斷提高投入產出效率，實現降本增效。



此外，海通恒信建立全面風險管理體系，將各項風險管理措施嵌入業務經營的各個環節，通過不斷完善全面風險管理體系，持續提升整體風險管理水準，增強公司的核心競爭力。參照銀保監會下發的《融資租賃公司監督管理暫行辦法》等政策，以等同或更高標準制定並實施了各項風險指引和規則，風險管理體系運行良好。



強化合規管理 優化制度管理體系

2021年，海通恒信持續關注融資租賃行業的監管政策動態，積極採取措施回應監管要求，結合經營發展情況，優化制度管理體系，強化業務與政策相互融合。



海通恒信重視全員合規基礎知識培訓，定期發佈《監管動態月報》，組織監管制度的專項研究學習，持續推進合規價值觀和合規文化建設，顯著提升了全員合規意識。公司持續實施合規審查、合規檢查、合規考核、合規問責等措施，監督各項制度落實情況，切實將制度管人、制度管事的精神落實到位。



構建產業生態圈引領行業發展新格局 推進金融科技全面賦能業務高效發展

2021年，海通恒信把握產業結構調整方向，已基本形成以民生相關類穩健資產為基礎，以高端裝備製造、數位經濟、綠色租賃等符合國家政策導向、具有廣闊發展前景的戰略新興行業資產為潛在驅動力的資產配置結構；設立先進製造事業部，運用綜合金融服務手段，加強公司產業化運營能力，構建引領行業發展新格局的產業生態圈，加快形成消費電子、新能源汽車製造、智慧電網、新材料等方向的縱向一體化產業鏈佈局；設立資產交易及結構化融資部，積極推動租賃資產交易，配合搭建上海市租賃資產交易平臺，並與同業合作率先完成平臺首單租賃資產交易；設立專案管理事業部，針對大基建領域構建協同生態，深度整合產融資源，提升資產生成及管控能力。



此外，海通恒信全面佈局金融科技，在海通恒信總部、小微子公司及恒運子公司相繼設立金融科技部，促進金融科技全面賦能業務高效發展。持續強化全面風險管理，發揮全流程風險管控合力，優化風險定價模型，完善客戶評級體系，加強集中度管理，進一步提高其量化風險和全面風險管理水準。



展望2022年，海通恒信將遵循“擁抱變革、保持定力、守正篤行”的總體思路推進各項工作，堅守立足租賃本源、服務實體經濟的初心，緊跟國家戰略及政策導向，加大在小微企業、科技創新、綠色租賃等領域的業務佈局，持續優化資產結構，完善產業生態圈構建，保持創新驅動能力，深化金融科技賦能，持續提升經營管理效能，穩步邁向高品質、可持續發展的道路。







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