原料價格上漲之下毛利率不降反增，朝雲集團（6601.HK）可持續發展能力顯著

香港, 2022年3月31日 - (亞太商訊) - 3月28日,朝雲集團(6601.HK)發佈2021年度業績,報告顯示,公司收入人民幣17.69億元,同比增長3.9%,除新冠疫情相關產品外的產品收入同比增加9.7%,第四季度收入同比增長14.5%。報告期內,儘管行業普遍受到大宗商品漲價影響,原材料價格上漲,朝雲集團毛利率不降反增,錄得毛利7.87億元,同比增加6.0%。



多品類優勢突顯 毛利率不降反增



2021年以來,受新冠疫情、供給衝擊、複雜的國際環境影響,大宗商品價格始終未能得到穩定,對於家清個護行業而言,化學品及包裝材料等原材料成本容易受到上游原材料價格浮動影響,儘管受大環境影響,但由於朝雲集團積極拓寬原材料供應,不依賴任何單一原材料,並通過推出高毛利率新產品以不斷優化品類結構及有效保障供應能力,使公司仍可持續提升毛利水準。



積極佈局上游,有效控制產能



原材料行情及大環境未給朝雲集團帶來過大的成本壓力的原因,一方面是有合理的戰略儲備,另一方面是公司穩定的供應鏈有效保障其發展節奏。



2021年9月,朝雲集團安福超微產業園落成開園並快速進入投產,這一完整產業鏈致力於打造消殺類生產基地以及上游配套供應商基地,主要涉及日化用品以及吹塑制塑品的生產、加工、銷售等。安福超微產業園落成對於朝雲集團供應端的整合、生產成本的降低和供應速度的提升等具有重大意義,同時可通過高效智慧的供應鏈支撐進一步保障產品品質,這將極大地保障了朝雲集團業務快速增長,增強了集團在行業內的競爭優勢。



其後,朝雲集團向山東帥克寵物用品有限公司投資約6690萬元,雙方在寵物食品研發、採購、生產、供應鏈合作及資本合作等領域開展戰略合作。董事會認為,該合作將有助於集團有效管理產能、優化生產成本及提升產品品質,鞏固集團在寵物行業的領先地位。



優化產品結構 打造高毛利率寵物產品



財報顯示,2021年朝雲集團寵物產品收入大增,收入為5266.2萬元,同比增長138.9%。 鑒於寵物食品相較於其它產品擁有更高毛利率,2021年朝雲集團重點推出了寵物純鮮肉食品產品線,包括貓主糧、犬主糧、貓零食和益生菌等。由此推動了寵物產品毛利率由54.5%增加至58.0%,高於朝雲集團2021年度整體毛利率,公司與山東帥克等上游供應商的合作,也將提升其寵物食品產品研發效率,進而提高在細分領域的領導能力。



線上管道顯毛利優勢 線下分銷管道穩步提升



報告期內,朝雲集團來自線上管道的收入為4.27億元,同比增長45.0%,線上管道擁有明顯的毛利率優勢。據朝雲集團介紹,線上管道收入大增,與其自營線上商店收入增加、提前佈局社區電商平臺等新銷售管道有關,自營旗艦商店的毛利率為60.0%,線上分銷商毛利率為40.9%,社區電商平臺毛利率為33.5%。同時,儘管線下傳統管道面臨其他新發展管道的挑戰,但在充沛的現金流支持下,仍將繼續拓展銷售及分銷網路,並拓展下沉市場。



展望2022年,朝雲集團將全力發展寵物純鮮肉主糧業務,組建個人護理專業團隊,進一步鞏固線下分銷管道的領先地位,加快在抖音、快手等新興線上管道的滲透,並加強上游供應鏈建設,提升各管道、各品類的盈利能力。在不斷加強護城河的同時,朝雲集團基本完成了研發、產品、管道等全鏈路佈局,為其進一步提升市占率打下基礎,可持續發展能力顯著。





