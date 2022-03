Thursday, 31 March 2022, 14:18 HKT/SGT Share: 業內深耕數載 培力農本方(1498.HK)全產業鏈佈局穩定成本

香港, 2022年3月31日 - (亞太商訊) - 農本方是香港內唯一國家指定的濃縮中藥品牌,亦是香港各大醫院及醫療機構的濃縮中藥配方顆粒指定供應商。在行業浸淫經營數年,培力農本方已經發展成為中國香港市場濃縮中藥配方顆粒常年市占率第一的品牌。依託其在市占率、權威度等方面的優勢,每一次針對中成藥、中藥配方顆粒的改革,農本方都能嗅到未來趨勢,精准出擊,一勝再勝。



2021年9月25日,湖北省醫藥價格和招標採購管理服務網發佈《中成藥省際聯盟集中帶量採購公告(第1號)》,關於中成藥集采的序幕正式拉開。中成藥的大量集采對上游的原材料產生了很大的供給壓力,由於供不應求,藥材原材料的價格節節攀升。上游的成本壓力必然會反映到中成藥的價格上,間接對中藥配方顆粒的成本產生上行壓力。考慮到藥材的材料成本受限於天氣、種植環境、生產週期等不確定的因素,農本方敏銳的意識到,如果可以建立自有的生產全產業鏈,就能將種植、生產、加工、銷售各環節的任督二脈打通,形成垂直的業務體系,從根本上穩定成本。



在2021年關於中成藥和中藥配方顆粒的各種政策爭相出臺的時候,農本方精准的捕捉到建立全產業鏈可以擺脫生產原料受制於人的局面,穩定成本價格,從根本上掌握定價的話語權,由此可以逐步從一維的打價格戰上升到差異化競爭,發展前景更加遼闊。



整體業績穩中有進 中國市場表現依舊亮眼



培力農本方(1498.HK)於2021年3月29日公佈2021年度業績公告。期內,總收入為6.60億港元,相較於2020年度的6.02億港元,同比增長9.6%。



按收入來源分類,中國濃縮中藥配方顆粒收入3.51億港元,占總收入的53.5%,相較於2020年度的2.78億港元占比46.3%,增加了26.8%;香港濃縮中藥配方顆粒收入1.63億港元,占總收入的24.7%,相較於上一年度的1.46億港元占比24.3%,同比變動11.1%%;中藥保健品收入0.78億港元,占總收入的11.8%,遇上一年度的0.86億港元占比14.2%,降低了8.9%。



截止到2021年12月31日,毛利為4.23億港元,相較於上一年度的3.70億港元,增加了0.53億港元,即14.4個百分點。



瞄準國際前沿科技 自主創新確保提質增效



同西藥相比,前者具有明確的治療藥效,中藥的機理卻並不清晰明朗;同傳統中藥材相比,重要中藥配方顆粒具有易於攜帶等優點。要想最大限度的發揮重要中藥材的作用,並且在生產工藝和製作流程上繼續將現有優點發揚光大,必須擁有自主的科研團隊。



農本方在創新方面優勢顯著:在人力資本方面,作為老牌專做中藥配方顆粒的企業,背靠專業的碩士/博士組成的研發團隊,由世界知名科學家提供諮詢服務;在生產設備方面,坐擁“第一”頭銜,是獲得國家食品藥品監管總局認可的濃縮中藥配方顆粒生產商中,第一間自設有CNAS及ISO17025標準認證的國家級實驗室的企業;在生產工藝方面,目前建成的現代化中藥生產設施和流程,已獲得了中國生產品質管制規範 (GMP) 、澳洲藥物管理局TGA及美國藥典USP三個國家的標準認證,是亞洲獲此殊榮的第一個企業。



以人力、設備、工藝方面的壓倒性優勢為基石,農本方可以從根源上提高所產出的中藥配方顆粒的品質,提供優質服務給客戶;以互聯網技術,、網上問詢、客戶管理等推陳出新的線上功能,極大的提高了從生產端到使用者端的傳導速度。從“為更多的人提供服務”轉變為“為更多的人提供更加上乘的服務”,農本方有望在中醫藥領域走出一條更寬闊的道路。



從港出發 以港帶陸 追逐港陸齊頭並進目標



培力農本方是一家香港企業,但是近年來,卻越來越多的把目光投向大陸。2021年11月上旬,農本方首次參加內地五大展會之一的進博會。這一亮相不只是港陸友好交流的產物,更是農本方將市場關注點轉移到大陸的正式訊號。



之所以將市場重心轉向大陸地區,原因不外有二:一是在香港地區,農本方已經是濃縮中藥配方顆粒常年蟬聯第一的企業,再貪戀香港市場,既不會有市場份額的大突破,又不會產生新的長期增長極;二是大陸市場相較於香港市場人口更加稠密,對醫藥的需求量更大,自有一番施展空間 。



在農本方將目光鎖定大陸,並通過在內陸投資中藥材種植基地搶佔先機之後,年度業績中中國濃縮中藥配方顆粒的收入便有了長足的進步。2020年,農本方在中國中藥配方顆粒一項上的收入為2.78億港元。2021年,這一數字擴大為3.53億港元,增長額為0.75億港元,約26.8個百分點。



疫情阻擊戰防衛火熱 中醫藥抗疫成香餑餑



香港第五波疫情以來,確診人數已超8萬,民眾在訴諸於西藥的同時,也在積極尋找有用的中藥增強個人抵抗力。加上香港公共衛生專家、香港大學中醫藥學院榮譽教授、曾擔任世界衛生組織多項計畫專家顧問的黃譚智媛教授在系列文章《中醫治新冠,是草還是寶?》中簡述中藥防治新冠的臨床藥效和藥理分析,證實了中醫藥在治療新冠時的有用性。不少香港市民開始改變其提高免疫力的想法,轉而希望從中醫藥中獲得戰勝疫情的信心。



2022年2月份以來,香港註冊中醫學會及民建開始聯和促進市民善用中醫藥抗疫,並表明中醫藥及中西結合防治是疫情防控的成功關鍵之一。此後出現香港地區蓮花清瘟膠囊一藥難求的情形。中國政府也在分享抗擊疫情的經驗是時,反復強調“中國採取中西醫結合的方法,”中醫藥開始走向世界舞臺。



隨著“三藥三方”等中醫藥有形方藥成疫情阻擊戰中冉冉升起的新星,中醫藥行業的發展步伐不斷加快。培力農本方作為中醫藥行業的龍頭企業,收益頗深。不僅如此,農本方趁此機會積極推廣中藥保健品,線上下診所中推出抗疫療程藥包,成效卓著。憑藉先進的生產工藝和顯著的效果,農本方成功抓住了防疫戰中的風口,有望乘風啟航。



利好消息接踵而至 中醫藥領域或“開掛”發展



2021年2月1日國家藥監局、國家中醫藥局、國家衛生健康委、國家醫保局共同發佈《關於結束中藥配方顆粒試點工作的公告》。關於中藥配方顆粒的改革大戲拉開帷幕。這一政策的落地為中醫藥行業的騰飛埋下了伏筆,抬高了進入中藥配方顆粒行業的門檻,對想要涉足這一領域的企業產生了無形的資質約束。換個角度看,像農本方這樣的“先天”巨頭,能借此時機被大陸市場所認可,贏得更多的市場空間。



2022年初,國家醫保局和國家中醫藥管理局發佈《關於醫保支持中醫藥傳承創新發展的指導意見》(下稱《意見》)。《意見》強調醫保支持中醫藥傳承創新發展的重要意義,推動中醫醫保支付方式的深化改革。醫保支付將中醫藥納入範圍之內,無疑向市場釋放出“中醫藥至少擁有跟西藥相同療效”這樣的信號,中醫藥行業有可能趁機加速發展。



《意見》表明,醫療機構炮製使用的中藥飲片、配製的中藥製劑也將實行自主定價。中藥配方顆粒是近年廣受歡迎的中藥試劑,作為香港中藥濃縮顆粒的龍頭企業,培力農本方可以繼續保持自主定價的競爭優勢,在一定程度上保證了農本方的收入。



2020年以來,世界一直籠罩在疫情的陰雲之下,哪一家醫藥企業在這樣的變局之中能夠順應大勢,提供效果顯著的產品,就會成為這場疫情防衛戰中最大的贏家。培力農本方以出色的科研團隊為基,執“先進製作工藝”之矛,持“精湛製作工藝”之盾,腳踏實地謀發展,領跑行業未來可期。





