Thursday, 31 March 2022, 13:50 HKT/SGT Share: 銀城國際控股公佈2021年全年業績 合約銷售創歷史新高至約人民幣253億元

戰略性深耕長三角市場帶動毛利率及純利率穩健上升

香港, 2022年3月31日 - (亞太商訊) - 中國專注於在長江三角洲地區為全齡客戶開發優質住宅物業的房地產開發商——銀城國際控股有限公司(「銀城國際控股」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」，股份代號：1902.HK)，公佈其截至2021年12月31日止年度(「年內」)之經審核全年業績。



年內，集團錄得收益約人民幣87.5億元。毛利約人民幣15.1億元，按年增長約30.1%，毛利率為約17.2%，按年增長約6.4個百份點。集團年內溢利按年增加約25.7%至約人民幣4.85億元，淨利率為約5.5%，按年增長約1.9個百份點。母公司擁有人應佔年內溢利約人民幣1.42億元。



精準佈局重點城市 銷售及回款均創歷史新高



2021年，在新冠疫情和行業低迷的影響下，房地產行業開工、投資與銷售均受到一定制約，然而集團積極應對及時調整推盤節奏及採用多種渠道推進業務，包括採用銀元寶等渠道加大線上行銷渠道力度和外渠力度，培養在線化的獲客和數字化引流能力。憑藉全年穩健的推盤策略及多年累積良好的品牌形象和極高的市場認可度，集團實現了全年總合銷售金額的歷史性突破。年內，集團總合約銷售額按年增長約9.0%至約人民幣253億元，創歷史新高，而2018至2021年間的複合增長率達38.4%。年內，總合約銷售建築面積約1,136,045平方米，合約平均售價按年增長約10.6%至約每平方米人民幣22,265元。



集團持續發力其於長三角區域的顯著優勢，年內主要貢獻合約銷售金額的項目均位於南京及杭州等核心城市，且新推盤的多個熱點城市的項目均取得不俗的銷售表現，其中包括南京雲望府項目共計914套住宅，住宅推售三開三罄。杭州青山湖畔於5月再度加推310套房源，銷情持續火熱。項目上半年於臨安市場成交量排名第一。觀湖之宸及閱湖之宸項目於2020年11月首開，2021年5月至9月完成七開七罄，1,439套房源實現全部售罄，實現年度簽約人民幣41.12億元、回款人民幣38億元的驕人戰果。南京金陵玖園住宅產品於2020年12月底首開，至2021年年底，三開三捷，全部售罄，榮膺2021年南京城中板塊住宅成交金額第一、全市2,000萬總價以上住宅成交面積、套數、總金額第一，領軍南京住宅銷售市場。同時，集團去年實現回款額連續第五年實現增長，同時綜合回款率創造集團歷史新高，亦屬行業較高水準。



精準高效投資 審慎度勢拓展優質土儲



2021年，集團保持戰略定力，持續發力長三角區域市場。年內實現南京、蘇南、浙江、淮海及安徽五大區域市場進一步深耕。集團持續採取多元化的拿地渠道，於年內共獲取14幅地塊，新增總建築面積約297萬平方米。於2021年12月31日，集團總土地儲備建築面積近725萬平方米，其中集團應佔權益土地儲備建築面積約為471萬平方米。集團及時調整投資策略，回歸經營本質，堅持長期主義投資原則，實施投前、投中、投後嚴格管控，多角度把控新項目運營指標，准入新項目目標經營性現金流回正週期18個月，自有資金回正週期9個月。不僅從規模上為未來發展創造保障，亦對未來集團利潤及長期可持續經營提供有力支援。



產銷結構明顯改善 開發運營效率行業領先



集團持續踐行穩健高效發展策略，保障企業可持續經營。地塊四證齊全週期達3.8個月，開盤平均週期為6.9個月。尤其是2021年首次於年中節點實現了「時間業績雙過半」，更多的供應和銷售集中在上半年。集團對重點項目發力收效明顯，包括臨安的青山湖畔和徐州青雲府等項目在年內超額完成了簽約進度和回款進度。另外，年內多個項目陸續交付，整體按期交付率為100%，未出現延期交付。



集團除了開發運營速度上繼續維持行業領先水準，在產品工程品質和客戶滿意指標亦維持高水準，2021年集團整體忠誠度累計72，較2020年的71有小幅上升，行業排名進入前20。集團實現年度客戶總體滿意度為88%，全年交房滿意度為87%，房屋體檢服務總體滿意度為95%，均處於行業標桿水準。



2021年底，集團實現年末資源總量約人民幣700億元，其中未取證及已達未取的全口徑庫存資源約人民幣250億元，在途資源將於今年陸續釋放，同時約九成資源分佈在一類及二類城市，整體安全邊際較高，為未來合約銷售提供可靠來源。



銀城國際控股有限公司主席黃清平先生表示：「受宏觀調控收緊等因素影響及政策的滯後效果，房企整體的盈利水準下行已是行業趨勢。過去房企通過高負債、高槓桿、高周轉，實現快速擴張的發展模式已經不可持續。在此背景下，房地產行業正從增量開發到存量運營時代轉變。本集團將積極面對挑戰，在未來的發展中將繼續保持安全邊界，控制經營風險，同時利用自身品牌、產品和服務優勢，積極在區域市場中贏得生存與發展空間，向精細化運營、高品質方向發展。我們所在的長三角區域市場作為中國經濟發展的重要增長區，仍然是中國最具有活力、需求最旺盛的市場，城市人口仍在持續向其集中。房地產行業的規模還會繼續存在，需求沒有消失，隨著抑制因素消失，需求會逐步釋放。未來我們會繼續聚焦長三角區域市場，發揮已經形成的地產、物業、康養等複合優勢，在保障本集團資金穩健的安全前提下，理性擴張規模，提升經營質量，實現利潤的穩步增長及業務持續穩定健康的發展，緊抓房地產行業加速整合帶來的發展機遇。」



今天，銀城國際控股舉行線上2021年全年業績發佈會，吸引超過96位基金、分析師及媒體參與。公司管理層對業績進行了詳細講解，並解答與會人員的踴躍提問。





話題 Press release summary



部門 Real Estate & REIT

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

