中海石油化學2021年盈利翻一倍至人民幣15億元 經營和發展優於預期

香港, 2022年3月31日 - (亞太商訊) - 中國最大的央企化肥生產商及領先的甲醇生產商中海石油化學股份有限公司(「中海石油化學」或「公司」,股份編號:3983) 公佈截至2021年12月31日止年度經審計之全年業績。



公司首席執行官兼總裁侯曉峰先生表示:「2021年,在新冠疫情繼續衝擊全球產業鏈下,化肥行業價格升至近十年最高點,化工行業整體呈現高景氣發展態勢。中海石油化學搶抓有利時機,最終生產經營表現、發展進度均優於預期,實現了『十四五』開門紅。」



2021年公司實現收入同比增長29%至人民幣133.98億元,毛利同比增長120%至人民幣29.36億元,本公司擁有人應佔淨利潤同比增長101%至14.98億元,盈利能力繼續在行業中保持領先。基於公司良好的財務狀況,為回饋股東,董事會建議派發2021年度末期股息每股人民幣0.155元含稅(2020年:人民幣0.08元含稅),派息率達48%。



中海石油化學作為行業標杆,年內獲取行業內多項嘉獎殊榮。公司品牌價值持續提升,在2021年中國品牌價值評價中,以人民幣31.99億元的品牌價值榮膺能源化工行業第29名。



在生產方面,中海石油化學富島二期尿素裝置、海南一期甲醇裝置雙雙打破長週期運行全國紀錄。為後續穩健運行,9套裝置按序檢修,同時,基於環保和安全考慮,天野化工尿素裝置和甲醇裝置全年停車。受以上因素影響,尿素、甲醇和聚甲醛產量有所下降,而磷複肥產量有一定增長。2021年生產尿素202.9萬噸、磷複肥97.5萬噸、甲醇139.8萬噸 、聚甲醛3.1萬噸。



在銷售方面,中海石油化學精准分析市場,推進產品定價科學化、精細化,基本實現了主要產品價格領先於同地區行業價格水準;同時完成電商、物流平台建設,實現自產產品100%上線。2021年公司產品銷量變化與產量基本同步,銷售尿素198.8萬噸、磷肥及複合肥97.2萬噸、甲醇136.7萬噸、聚甲醛3.1萬噸;全年共出口16.4萬噸尿素、12.0萬噸磷酸二銨 。



在科技創新方面,中海石油化學在穩定現有化肥產能的基礎上,明確佈局化工新材料產業。重點項目丙烯腈項目有序推進,總體建設進度達到預期,產品預銷售方面已獲得丙烯腈危化品經營許可。圍繞富CO2天然氣資源利用,公司積極尋求關鍵技術合作,與巴斯夫、中國五環達成戰略性合作,推動科技創新發展。



展望2022年,化肥行業繼續堅持穩字當頭、穩中求進,實現「雙碳」目標下的綠色發展和轉型升級。市場化競爭和環保標準提高將進一步推動國內化肥行業整合,生產成本的居高不下,也使化肥價格可能仍將高位運行。甲醇新增產能釋放速度有所放緩,甲醇制烯烴、傳統下游需求相對平穩,新能源相關精細化學品應用領域需求保持增長,預計全年市場價格震盪運行。



對於2022年,中海石油化學將會實施一系列重點工作。公司將持續提升健康、社會、環境管理體系和生產精細化管理,積極落實公司「雙碳」行動目標;持續強化市場引領,不斷優化精准定價模式,依託數碼化持續深化行銷改革,推進農戶直供,從更大範圍和更深層次上撬動貿易規模提升、資源品牌統籌和行銷價值體現。同時,公司將不斷強化精益管理,形成綜合經濟效益最佳的庫存結構;確保丙烯腈專案試車成功;此外,公司將抓住海南自貿港建設機遇,推進石化碼頭專案;大力促進科技創新,圍繞富CO2天然氣轉化高效利用和丙烯腈下游產業鏈延伸等開展技術合作,研究探索新項目機遇;及系統推進數碼化轉型和智慧化發展,持續提升勞動生產效率和盈利能力。



侯先生總結:「2022年,中海石油化學在董事會的指導下,公司管理層和全體員工一起,將努力優化產業結構,持續提升運營效率,有效應對市場變化,全力探索新增長點,致力為股東創造良好的價值回報。」





