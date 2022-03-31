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來源 Huatai Securities Co., Ltd. 數據驅動突破發展邊界 華泰證券2021年淨利潤人民幣133.46億元創新高

香港, 2022年3月31日 - (亞太商訊) - 2022年3月30日 - 華泰證券股份有限公司（股份代號： 6886.HK；「HTSC」、「本公司」或「公司」）公佈2021年度業績。公司實現營業收入人民幣（下同）519.26億元，歸屬於本公司股東的本年利潤133.46億元，分別同比增長28.10%、23.32%，均創歷史新高。總資産達8,066.51億元，同比增長12.54%；本公司股東應佔總權益1,484.23億元，同比增長14.99%。華泰證券首席執行官周易表示，科技賦能下的財富管理與機構服務「雙輪驅動」發展戰略，爲公司提供了行業破局的強大動力，華泰將更加堅定地以開放的理念，以平台化、生態化營運的全新模式再次自我迭代，引領變革。



平台一體化營運覆蓋2,000萬個人客戶



在財富管理領域，華泰證券建立「漲樂財富通」APP和投顧雲平台服務生態，賦能客戶、投顧，爲客戶提供總部直接驅動的全生命周期服務。「漲樂財富通」升級至8.0版，通過內容個性化推送和精細化營運，爲不同需求客戶群提供更有溫度的服務。用戶活躍度和粘性不斷提升，據易觀智庫統計，截至2021年末，「漲樂財富通」月度活躍用戶數達1,102萬，累計下載量6,532萬，繼續領跑行業。



在雙平台賦能之下，華泰證券的客戶總數達2,000萬，客戶總資産達5.4萬億元，業務優勢顯著。根據滬深交易所統計，華泰證券2021年股票基金交易量達42.29萬億元，連續八年行業第一。同時，以客戶需求爲中心的資産配置能力不斷提升，據中國證券投資基金業協會統計，股票及混合公募基金、非貨幣市場基金保有規模均排名行業第二。基金投顧服務「省心投」客戶數超過70萬，客戶授權資産規模達195.11億元。



在境外，華泰證券持續提升在成熟市場的滲透力。旗下美國統包資産管理平台（TAMP）AssetMark，平台服務8,649名投顧，資産總規模達934.88億美元，同比增長25.45%。據Cerulli Associates及其他公開訊息，截至2021年第三季度，AssetMark市場佔有率達11.1%，排名第三。



「一個華泰」體系強化機構業務跨境聯動



在機構業務領域，華泰證券通過平台建設整合全業務鏈，以「一個華泰」響應機構客戶日趨複雜、綜合的需求。機構客戶數字服務平台「行知」聚合投資銀行、研究諮詢、融券、投資交易等一系列服務，幫助機構投資者、上市公司高效互動，機構用戶數增長50%。



隨著平台建設的推進，跨市場、全産品、全周期的服務成爲長期陪伴客戶成長的基礎，投行助推經濟高質量發展的價值凸顯。2021年華泰證券投行股權融資承銷數量、債券融資承銷規模均躋身市場前三名，可轉債、可交換債規模市場第一，實現A股前三大融資規模IPO項目的全覆蓋，在前三大併購及前三大市場化定增中也各佔兩席，並向市場推出了市場首批公募REITs、最大規模再融資等標桿項目。同時，堅持深耕代表中國經濟發展方向的重點産業，據Wind等第三方數據，2021年華泰證券股權承銷共計98宗、科創板及創業板註册制下IPO累計受理109宗，均居行業第三。併購重組保持長期優勢，2021年披露項目數量市場第一。2021年成功完成的中國能建換股吸收合併葛洲壩項目，不僅是國企改革三年行動中實施的首個央企吸併重組項目，也是2021年度金額最大的H股上市公司吸併A股上市公司交易項目。



通過跨境聯動，華泰證券助力內地企業在全球範圍內實現資源整合。2021年，華泰證券完成保薦6宗港股IPO、2宗美股IPO，港股保薦數量位居中資券商前五；爲滿足客戶全球資産配置、對沖交易等綜合需求，公司持續優化全球統一的交易台，在場內外衍生品、FICC（固定收益、貨幣及商品）等重點機構跨境服務領域均穩居行業前列。華泰證券也成爲獲得倫交所、綠寶石平台雙會員資格中資産規模最大的亞洲券商，進一步鞏固在主流國際資本市場的參與能力，整體國際業務收入增長42.19%。



數據驅動平台效能加速釋放



繼2019年在行業內率先開啓全面數字化轉型，華泰證券進一步強化數據治理，將大數據能力與人工智能技術有機融合。信用分析管理平台完成對29個行業智能評級報告的全覆蓋，並升級信用研究與量化評級、資産定價、量化交易策略等模塊，提升整個集團的信用管理能力；智能研究平台在國內率先實現從研究框架、估值模型到報告的全流程在綫生産，成爲整個集團投研能力的基座；數字員工、低代碼平台等産品發揮更大效能，使員工更專注於創新型工作。



華泰證券也持續開放科技能力，對客平台、業務平台、能力中台、運營保障平台等與客戶和生態夥伴共建金融科技生態。在市場上綫首個證券借貸交易平台融券通，2021年客戶數增長215%，融券業務餘額達247.05億元，市場份額20.56%。華泰證券更聚焦下一代系統應用和數字化轉型關鍵技術、雲原生基礎設施建設等多個前沿領域，戰略投資多家科技企業。



爲夯實長期穩定發展根基，華泰證券持續探索「金融+科技+綠色」的可持續發展戰略，引導資本與科技向善。2021年，華泰證券MSCI ESG評級躍升至A 級，爲國內證券公司最高評級；同時，華泰證券捐資發起設立公益基金會，凝聚各方資金和專業優勢重點支持鄉村振興、環境保護等關鍵領域，爲可持續發展貢獻創新解決方案。



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