Thursday, 31 March 2022, 07:09 HKT/SGT Share: 金力永磁2021年全年收入及盈利穩步提升 積極發展「雙碳」業務佈局 把握行業發展戰略機遇期

香港, 2022年3月31日 - (亞太商訊) - 中國領先的高性能稀土永磁材料生產商江西金力永磁科技股份有限公司(「金力永磁」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」;港交所股票代號:6680 / 深交所股票代號︰300748) 於2022年1月14日在香港聯交所成功發行H股,成為首家全球高性能稀土永磁材料行業「A+H」上市公司,並於今天欣然公佈其截至二零二一年十二月三十一日止之全年業績(「2021年」或「報告期內」)。



財務回顧

二零二一年,金力永磁繼續秉承「客戶導向、價值共創」的核心價值,切實踐行「用稀土創造美好生活」的企業使命。在董事會的發展戰略指引帶領下,公司積極面對錯綜複雜的宏觀環境帶來的新挑戰,成功實現經營業績的大幅增長,公司高性能稀土永磁材料產品的產銷量更創下歷史新高。



於報告期內,公司營業收入達人民幣40.80億元,同比增長68.78%;歸屬於母公司所有者的本年淨利潤達人民幣4.53億元,同比增長85.37%;加權平均淨資產收益率達23.10%,同比大幅提升5.98百分點;每股基本及攤薄盈利均爲人民幣0.65元,同比大幅增長80.56%。公司的良好經營業績有賴於其高性能稀土永磁材料產品的產銷量大幅增長,公司2021年高性能稀土永磁材料總產量為10,325噸,當中使用晶界滲透技術生產的高性能稀土永磁材料達6,064噸,同比增長47.51%,佔報告期內公司高性能稀土永磁材料總產量的58.73%,佔比同比提升16個百分點,其中超高牌號產品 產量為3,437噸,佔報告期內公司晶界滲透的高性能永磁材料總產量的56.68%。



為了進一步鞏固公司領先生產技術的優勢,2021年公司研發費用達人民幣1.60億元,同比增長55.23%,佔營業收入的比例為3.93%。憑藉優秀的科研成果,於報告期內,公司領銜合作項目更榮獲稀土科學技術獎科技進步類一等獎。



公司一直致力兼顧平衡股東利益及公司未來發展需求,力求在保證公司長遠發展的基礎上,與股東分享公司的業務成果。公司董事會決議建議宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息,為每10股股份人民幣2.50元(含稅)或合共約人民幣2.09億元,佔2021年歸屬於母公司所有者的本年淨利潤的46.14%。



繼續領跑三大關鍵下游領域 與多家龍頭企業保持深度合作

於報告期內,公司進一步鞏固在新能源汽車及汽車零部件領域、節能變頻空調領域以及風力發電領域三大關鍵下游領域的領先地位。在新能源汽車及汽車零部件領域方面,公司產品獲2021年全球前十大新能源汽車生產商中的八家用於生產驅動電機,公司主要下游客户及最终用户包括特斯拉、比亞迪、聯合汽車電子、日本電產、上汽集團、蔚來、理想汽車、博世集團、大眾汽車及通用汽車等多間頂級企業。於2021年,公司新能源汽車及汽車零部件領域收入達人民幣10.51億元,同比增長222.7%。2021年公司新能源汽車驅動電機磁鋼產品銷售量可裝配新能源乘用車約124萬輛,每年助力減少碳排放量約256萬噸。



在節能變頻空調領域方面,公司與全球變頻空調壓縮機前五大生產商均保持多年友好合作,公司主要下游客户及最终用户包括美的、格力、上海海立、三菱電機等多個知名品牌。於2021年,公司節能變頻空調領域收入達人民幣14.00億元,同比增長59.4%。2021年公司節能變頻空調磁鋼產品銷售量可裝配空調壓縮機約4,850萬台,每年助力減少碳排放量約1,755萬噸。



在風力發電領域方面,全球前五大風電整機廠商中的四家為公司客戶,公司主要下遊客戶及最終使用者包括金風科技、西門子-歌美颯等多間業內領先企業。於2021年,公司風力發電領域收入達人民幣8.87億元,公司風電磁鋼產品銷售量可裝配風力發電機的裝機容量約8.65GW,每年助力減少碳排放量約 1,433萬噸。



於2021年,綜合上述三大關鍵下游領域的收入,佔總營業收入81.81%,同時實現每年可助力碳減排合共約3,444萬噸。



積極響應雙碳號召 助力全球邁進可持續發展

金力永磁一直積極肩負企業責任,致力協助全球實現碳中和的戰略目標。公司不但通過「雙碳」業務佈局結構和產品技術革新以助力減低碳排放,更擬與金風科技合作開展綠色電力計劃,包括在公司的生產工廠(包括贛州工廠、包頭工廠和寧波工廠等)的閒置區域建設不超過15兆瓦的光伏電站。



憑藉在「雙碳」領域的突出表現,公司於2021年8月13日榮獲由第一屆新浪財經中國碳公司頒發的「中國碳公司新興力量」殊榮。



戰略性產能佈局及高效業務戰略 充分把握行業向上發展機遇

在全球加快向綠色低碳經濟轉型,高性能稀土永磁材料的下游需求持續強勁增長。為充份把握龐大的市場需求,金力永磁已戰略性擴張產能。公司總部所在的贛州廠區目前是國內單廠產能最大的高性能稀土永磁材料生產基地,具備年產15,000噸毛坯的生產能力。同時,公司不斷優化產能佈局,建設包頭和寧波生產基地。目前,公司位於包頭的高性能稀土永磁材料基地專案已建成投入使用,該項目預計在2022年二季度可以完全達產,屆時該項目將形成8,000噸/年的高性能稀土永磁材料生產能力,使公司2022年毛坯產能達到年產23,000噸。



此外,公司在寧波投資的“年產3,000噸高端磁材及1億台套元件專案”已經開工建設,預計2023年可以建成投產。公司還規劃了在贛州投資建設年產2,000噸的高效節能電機用磁材基地專案,以及規劃在包頭投資建設年產12,000噸的高性能稀土永磁材料基地(二期)專案。綜合以上產能拓展計劃,預計到2025年,公司可實現高性能釹鐵硼永磁材料毛坯產能40,000噸/年。



除了產能擴張外,公司亦計劃進一步加大研發力度以改善生產技術,豐富現有的產品組合,以嶄新的高性能產品及技術及時響應客戶的產品升級需求,促進與行業龍頭客戶的合作。同時,公司將通過領先的生產技術,進一步減少中重稀土在應用更為廣泛的高性能釹鐵硼永磁材料生產中的使用,確保產品質量同時提高經營效率。



此外,公司將積極擴充全球的業務版圖,精準佈局海外市場業務,把握行業向上發展的戰略機遇期。公司將重點建設海外技術交流平台、銷售平台及物流服務,將全球業務足跡擴展至更多地區和國家,以提高更多的全球市場份額。



在實現業務擴張同時,公司將繼續堅持綠色發展的理念,除了通過提供稀土永磁材料助力中國實現碳達峰及碳中和目標外,公司將進一步加強管理環境、社會及氣候相關風險,目標在可見將來減少溫室氣體排放及資源消耗。公司已制定明確的減排目標,計劃通過增加綠色能源的使用並加強對原材料的回收利用,預計實現未來每年平均減少5%至10%的單位排放或能耗,直至達到碳中和的長期目標,以切實行動真正實現「用稀土創造美好生活」的企業使命。





話題 Press release summary



部門 Engineering

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Dec 31, 2021, 11:39 HKT/SGT 金力永磁宣佈於港交所主板上市計劃 每股作價33.80港元至40.30港元 Copyright © 2022 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 東京: +81 3 6859 8575

   