雋思集團公佈2021年全年業績

香港, 2022年3月30日 - (亞太商訊) - 中國領先的紙質桌遊及紙質賀卡生產商之一雋思集團控股有限公司(「雋思集團」或「集團」;股份代號:1412)今天公佈其截至於二零二一年十二月三十一日止年度(「二零二一年財政年度」或「報告年度」)之全年業績。



於二零二一年財政年度,集團錄得總收益約為13.9億港元,較截至二零二零年十二月三十一日止年度(「二零二零年財政年度」)約為12.3億港元,增加約12.7%。業務增長主要由於全球零售市場復甦帶動原始設備製造商(「OEM」)業務對主要客戶的銷售增加,以及紙牌需求的上升提高網站銷售所致。於二零二一年財政年度,純利約為1.19億港元(二零二零年財政年度:1.29億港元)。每股基本盈利約為22.38港仙(二零二零年財政年度:24.57港仙)。



董事會建議派發截至於二零二一年十二月三十一日止年度期末股息每股11.0港仙(二零二零年財政年度:12.0港仙)。連同已支付之中期股息2.0港仙(二零二零年財政年度:2.0港仙),全年股息為13.0港仙(二零二零年財政年度:14.0港仙)。



業務回顧



於二零二一年財政年度,集團OEM銷售增加約10.8%至約11.9億港元。桌遊產品的需求自COVID-19爆發至報告期間一直展現強勁勢頭。集團持續致力於業務發展,提高市場地位及知名度,使其能夠在消費者對桌遊的需求不斷增加下獲取更多桌遊訂單。儘管於二零二一年上半年,集團OEM銷售受到全球運輸受阻的影響,導致訂單交付出現延誤,銷售收益變現亦有所延遲,但隨著情況改善,其對集團銷售表現的影響有所緩和。



同時,集團透過推出數碼營銷活動及新產品、優化品質及新網站開發,進一步提升網站銷售業務。於報告年度,其網站銷售業務收益由二零二零年財政年度約1.58億港元增加約25.8%至二零二一年財政年度約1.99億港元。而其主要網站的活躍註冊用戶賬戶數目截至二零二一年十二月三十一日增加約14.2%至約54,700個。



展望



集團將繼續實施不同的發展策略以擴大客戶基礎,並把握全球線上市場增長所帶來的機遇。集團將透過發展Q P Market Network(「QPMN」),務求把集團的線上客製化方案推廣至全球線上業務營運商及客戶,而不受地域及文化界限所限制。集團亦擬借助與現有客戶的良好業務關係,推出線上合作項目,以更有效地推廣QPMN。



在鞏固OEM業務方面,集團將專注於業務發展及產品多元化。憑藉集團成功擴大歐洲客戶基礎的經驗,集團將繼續著力於該區的桌遊巿場拓展商機,相信該區有可觀的增長空間。此外,集團將致力為現有客戶增加產品種類,以更好地滿足客戶的業務需求,同時實現業務多元化。



集團其中一項擴大產能及分散營運風險的重要策略是於越南增加生產地點,以發展供應鏈。集團於二零二一年十二月與一名出租人訂立合約,內容有關分租一幅位於越南河南省一塊工業園區的土地及租賃基礎設施,以便於中國境外建立自營生產廠房。集團正改善越南現有分包生產基地不同範疇的營運水平,藉此為將來的越南廠房制定最佳執行準則。同時,集團將繼續在營運中應用新的供應鏈技術,以優化其整體效率。



雋思集團創始人、主席及行政總裁鄭穩偉先生表示:「OEM 銷售和網站銷售業務的收益增長顯示這些業務分部有可觀的發展潛力。我們對海外桌遊市場及網站銷售的業務增長仍然充滿信心。我們亦將繼續向相關業務單位投放資源,以加強集團的競爭優勢。同時,我們將持續監察及評估營運中的不確定因素的發展,並採取適當措施以減輕其影響。展望未來,我們會積極開拓更多商機,實現業務多元化,為股東創造可持續且滿意的回報。」



有關雋思集團控股有限公司(股份代號:1412)

雋思集團於1985年在香港成立,是中國領先的紙質桌遊及紙質賀卡生產商之一。集團的主要產品類別為桌遊、賀卡、幼教用品及包裝彩盒,主要以OEM形式及透過網上銷售渠道銷售。集團的主要OEM客戶包括一間國際賀卡出版商以及若干跨國兒童教育產品及玩具品牌,並已建立穩定及長遠的業務關係。集團在中國東莞市及鶴山市設有兩個主要生產基地。



雋思集團主要網站為:

www.makeplayingcards.com

www.boardgamesmaker.com

www.createjigsawpuzzles.com

www.printerstudio.com

www.gifthing.com

www.maketotebags.com



如欲索取更多資料,請瀏覽以下網址:https://www.qpp.com/tc/







