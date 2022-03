Wednesday, 30 March 2022, 18:12 HKT/SGT Share:

來源 Quamnet 【華富財經傑出企業大獎2021】公布得獎名單 大獎嘉許企業疫情下持續經營決心 見證企業成就卓越

香港, 2022年3月30日 - (亞太商訊) - 由華富財經網主辦的【華富財經傑出企業大獎2021】公布獲獎企業名單,本年度共八間企業獲得九項殊榮。大獎在疫情下仍獲得商界,香港及海外媒體支持,一同見證獲獎公司卓越成就。



第十三屆【華富財經傑出企業大獎】 永續營商 成就卓越



作為香港領先的專業財經網站,華富財經網在專注財經領域之餘,亦聚焦大眾關心的優秀表現行業,自2009年起舉辦【華富財經傑出企業大獎】,嘉許卓越企業。



【華富財經傑出企業大獎】的評審團由華富財經網編輯部、研究部團隊,以及一班獨立的經濟分析師組成。在收集各界提名後,每間企業均須遞交基本資料和自我評價報告以作評選。評審團再依據八大範疇,包括: 優秀產品及服務、品牌形象、管治方針、市場推廣、發展策略和潛力、業內成績、企業社會責任,以及獨特的經營理念或發展,從各行各業選出具代表性的企業,接受嘉許並頒發獎座以作表揚。



今年為第十三屆【華富財經傑出企業大獎】,以「永續營商 成就卓越」為題,表揚企業在面對充滿挑戰的環境下,充分發揮持續經營的決心及韌性,對環境、社會、企業管治等優秀管理,為企業以至社會整體訂下永續發展的目標。



本屆獲獎公司來自多個商業界別,包括金融服務、強積金服務、移民顧問、資訊與科技服務供應商、物流、交通基建及保健服務等。



今年共有八間公司榮獲大獎,其持續營商的經營遠景獲得嘉許,包括:Bartra Wealth Advisors Limited、中國人壽信託有限公司、中信國際電訊(信息技術)有限公司、嘉里物流、偉祿集團控股有限公司、偉祿亞太證券有限公司、越秀交通基建有限公司及環亞國際醫療科技集團有限公司。



榮譽嘉賓見證盛事 商界媒體廣泛支持



為保障參加者安全,本年度大獎改以網上公布得獎名單,稍後以其他方式發放獎項。儘管如此,大獎仍獲得榮譽嘉賓鼎力支持,包括財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生太平紳士、香港市務學會榮譽主席陳裕光博士及註冊財務策劃師協會會長黃敏碩先生。



中國通海金融財經媒體有限公司董事總經理陳耀峻先生表示︰「2021年我們經歷疫情放緩後再度重臨,全球各地的企業吸收前年的經驗後持續奮進,務求在艱難的經營環境下持續營商。卓越企業以獨特的經營理念,沉着應戰,默默守護企業及持分者的利益,成就更大更廣的成就,為未來經濟復甦後殿下堅實基礎。華富財經傑出企業大獎踏入第十三年,再一次肯定香港企業的出色表現,為疫情下的企業持續發展設定標準。華富財經藉此衷心恭賀本年度的獲獎公司,你們在艱難中砥礪前行,成為同儕的榜樣。」



大獎獲得中外媒體鼎力支持

大獎獲中外媒體廣泛報道和支持,包括《英文虎報》(The Standard)、《財股網》、《Investing.com》等。



【華富財經傑出企業大獎2021】得獎名單﹙排名按公司英文字母順序排列﹚

1. 傑出愛爾蘭移民諮詢服務及投資移民項目2021 Bartra Wealth Advisors Limited

2. 最佳退休金服務商2021 中國人壽信託有限公司

3. 傑出強積金計劃 2021 中國人壽信託有限公司

4. 傑出資訊及通訊科技服務供應商 2021 中信國際電訊(信息技術)有限公司

5. 傑出環球第三方物流服務供應商2021 嘉里物流

6. 傑出輔助生殖健康服務企業2021 環亞國際醫療科技集團有限公司

7. 傑出多元化綜合企業 2021 偉祿集團控股有限公司

8. 傑出證券服務發展2021 偉祿亞太證券有限公司

9. 傑出基建投資及發展2021 越秀交通基建有限公司



【華富財經傑出企業大獎】網站: https://events.quamnet.com/landing/QOEA2021



查詢及聯絡:

中國通海金融財經媒體有限公司

活動推廣/ 傳媒聯絡:

Ms. Macy Yeung Tel: (852) 2217 2752 E-mail: Macy.Yeung@tonghaifinancial.com

Ms. Venus Kuk Tel: (852) 2217 2727 E-mail: Venus.Kuk@tonghaifinancial.com

Ms. Hayley Wu Tel: (852) 2217 2679 E-mail: Hayley.Wu@tonghaifinancial.com









話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network