朝雲集團（06601.HK）持續盈利：現金流充裕，自我造血能力強

香港, 2022年3月30日 - (亞太商訊) - 3月28日,朝雲集團(06601.HK)發佈2021年業績報告,全年實現營業收入17.69億元,同比增長3.9%,實現經調整年內溢利1.04億元,全年銷售毛利達到7.87億元,同比增長6.0%,盈利狀況持續向好。



2021年,面對複雜的國際環境、新冠疫情、需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等多重挑戰,家居護理行業面臨巨大壓力。但隨著多品牌多品類全管道發展戰略整體落地,各項業務提前佈局,朝雲集團前瞻性的戰略部署以及風險控制措施保障了長期發展的多項增長驅動力,有效應對了這些挑戰。



值得一提的是,截至2021年末,朝雲集團的現金、現金等價物及定期存款合計26.68億元,現金流十分充沛。公司70%業務採取先款後貨模式,應收賬款遠低於行業,堅持做“現金生意”,讓朝雲集團在下游客戶中有較大的話語權,降低壞賬風險,經營模式十分健康。



現金流充沛 造血能力強



2021年,朝雲集團多品牌多品類戰略整體落地,讓營業收入穩定增長,收入從2020年的17.02億元增加3.9%至2021年的17.69億元,除新冠疫情相關產品外的銷售收入同比增長9.7%。其中,2021年第四季度表現甚佳,收入同比增長14.5%。



分產品來看,2021年朝雲集團的主打產品殺蟲驅蚊產品收入同比增長11.8%,主要得益於殺蟲驅蚊產品的升級、推新以及全管道銷售滲透。寵物業務方面,集團成功打造了寵物除菌除味產品、貓砂產品的爆品系列,助力收入同比增長138.9%,呈現翻倍增長。



分管道來看,線上管道和線下分銷商管道的收入分別錄得45.0%和1.8%的同比增長。其中,自營線上商店實現成功擴張,收入同比增長41.1%。同時,集團提前佈局社區電商平臺等新銷售管道,貢獻收入同比增加約3800萬元。



目前,朝雲集團資金儲備充裕,截至2021年末,集團現金、現金等價物及定期存款達到26.68億元,占流動資產的比重達到85.95%;貿易及其他應收款項僅為7099.6萬元,相較於每年超過17億元的營業收入而言,應稅賬款占比極低。



70%業務採取先款後貨的商業模式,以現金為主的資產結構,以預收貨款為主的結算方式, 這在家居護理行業是極為難得的,避免了應收賬款的堆積,為抵抗壞賬風險奠定了良好的基礎,也成為了朝雲集團領先行業的獨特優勢。



可以看到,充沛的現金能夠為朝雲集團帶來源源不斷的造血能力,而非依賴外部融資。截至2021年末,朝雲集團的資本負債比率僅為0.5%,財務結構十分健康穩健。



此外,為與廣大股東分享業績增長的成果,朝雲集團董事會已建議派付末期股息每股普通股人民幣0.0553元,年度派息比率由上年約25%增加至約80%,彰顯了上市公司維護股東利益的擔當。



積極佈局供應鏈 原材料價格上漲情況下毛利率不降反增



2021年,朝雲集團的整體毛利穩步增長6.0%至7.87億元。儘管原材料成本於2020年至2021年持續上漲,但集團拓寬原材料供應來源,不依賴任何單一原材料,通過推出高毛利率新產品以不斷優化品類結構及有效保障供應能力,持續提升毛利水準。



首先,朝雲集團積極向上游延伸,有效控制供應鏈產能。2021年,朝雲集團向山東帥克寵物用品有限公司投資約6690萬元,雙方將於寵物食品研發、採購、生產、供應鏈合作及資本合作等領域開展戰略合作。董事會認為,該合作將有助於集團有效管理產能、優化生產成本及提升產品品質,鞏固集團在寵物行業的領先地位。



第二,在優化產品結構方面,鑒於寵物產品相較於其他產品擁有更高的毛利率,因此2021年,朝雲集團重點推出毛利率較高的寵物純鮮肉食品產品線,包括了貓主糧、犬主糧、貓零食和益生菌等,讓寵物產品的毛利率由54.5%增加至58.0%,高於所有產品的整體毛利率。



在多重努力下,朝雲集團成功頂住成本上漲的壓力,讓整體毛利率保持相對穩定,2020年及2021年的毛利率分別維持在43.6%及44.5%。



夯實基礎 穩中有升 繼續實施多品牌多品類戰略



展望未來,朝雲集團在2022年將繼續實施多品牌多品類戰略,優化產品組合和產品結構,發展全管道銷售和分銷網路,鞏固和加強核心業務,深化集團在寵物行業和個人護理行業的佈局,實現可持續發展。



首先,從業務佈局來看,在寵物業務方面,朝雲集團將全力發展寵物純鮮肉主糧業務,保持線上管道快速增長,繼續發展線下管道,並進一步拓展代工業務;在個人護理業務方面,朝雲集團將組建個人護理業務專業團隊,分析、優化及升級現有個人護理產品品類(如花露水、香皂、洗手液等)的增長點及盈利能力,並持續進行產品品類延展。



第二,從管道建設來看,朝雲集團將進一步鞏固線下分銷管道的領先地位,持續落實“百萬分銷”的項目,並擴大分銷網路及增加銷售網站數;將加快在抖音、快手、社群零售及到家業務等新興線上管道的滲透,並在產品設計、價格體系設計及差異化品牌行銷等維度,打造適合這些新興線上管道的千人千面的客戶的產品矩陣。



第三,從供應鏈佈局來看,朝雲集團將加強上游供應鏈建設,在貓砂上游市場、寵物保健品、境外寵物原料及技術並購等方面持續佈局。



最後,在研發和管理上,朝雲集團將推進寵物食品研發合作,包括但不限於成立寵物食品及保健品聯合研究實驗室,提升寵物業務的核心競爭力。





