海通恆信發佈2021年度業績 資產規模持續擴大盈利能力大幅提升

香港, 2022年3月30日 - (亞太商訊) - 3月29日,中國領先的融資租賃公司——海通恆信國際融資租賃股份有限公司(以下簡稱「海通恆信」或「公司」,01905.HK)發佈2021年年度業績公告。



公告顯示,海通恆信盈利能力進一步提升,2021年年度溢利達人民幣1,413百萬元,較上年大幅增長了26.6%。截至2021年12月31日,資產總額達到人民幣114,741百萬元,較上年末增長6.1%;權益總額達到人民幣17,620百萬元,權益總額較上年末增長11.1%,資產規模及綜合實力進一步增強。



面對複雜多變的國內外環境,2021年,海通恆信緊跟國家戰略和監管政策,立足租賃本源,充分發揮自身優勢,深耕產業,服務實體經濟,核心指標穩步提升,在收益提升、規模增長、風險管控、融資優化等方面均取得了較好成績。



一方面,堅持服務實體經濟,加大業務投放,優化負債結構,加強資產管理力度;另一方面,豐富金融產品體系,積極探索新的業務增長點,業務規模繼續擴大,業績確定性和成長性凸顯。2021年,海通恒信的加權平均淨資產回報率為8.91%,較2020年同比上升1.46個百分點。



在盈利能力獲得增強的同時,海通恆信緊跟國家政策,有力支持中小微企業發展,保持城市公用、工程建設等行業業務穩定,鼓勵發展高端裝備製造、數字經濟等新興戰略行業,加速構建產業生態圈,資產佈局持續優化,資產規模穩步增長。2021年,實現業務投放人民幣66,777百萬元,同比增長10.5%。



此外,為進一步改善資產質量,海通恆信亦不斷提升全流程風險管控能力和主動風險管理水平。公告數據顯示,於2021年12月31日,該公司的不良資產率1.07%,不良資產撥備覆蓋率為258.80%。



海通恒信保持敏銳的市場嗅覺,把握產業結構調整方向,已基本形成以民生相關類穩健資產為基礎,以高端裝備製造、數字經濟、綠色租賃等符合國家政策導向、具有廣闊發展前景的戰略新興行業資產為潛在驅動力的資產配置結構。



展望未來,海通恆信將緊跟國家戰略及政策導向,堅持立足租賃本源,擁抱實體經濟,優化資產佈局,推動資產交易業務增量發展,加速金融科技應用,提升經營管理效能。同時,加大在小微企業、科技創新、綠色租賃等領域的業務佈局,保持創新驅動能力,推動公司專業化、高質量、可持續發展,向中國標桿式融資租賃公司的奮鬥目標篤定前行。





