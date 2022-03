Wednesday, 30 March 2022, 13:28 HKT/SGT Share:

來源 Huijing Holdings Company Limited 滙景控股合約銷售持續增長至人民幣80億元 收益穩步上升至人民幣53.1億元 維持財務穩健 貫徹「一主一核兩翼」佈局

香港, 2022年3月30日 - (亞太商訊) - 立足大灣區的中國綜合住宅及商用物業開發商滙景控股有限公司(「滙景控股」或「集團」﹔股份代號﹕9968)今天公佈截至2021年12月31日止的全年業績(「2021財年」或「年內」)。



業績亮點:

-- 2021年合約銷售(包括合資企業合約銷售)額約為人民幣80.0億元,按年增長約3.9%

-- 收益按年增加3.0%,達約人民幣53.1億元

-- 純利為人民幣5.5億元,純利率為10.4%

-- 毛利約為人民幣16.7億元,毛利率為31.4%

-- 優質土地儲備充裕,2021年新增土儲建築面積達約58.2萬平方米

-- 董事會建議派發全年股息每股2.48港仙



合約銷售持續提升 保持業績穩步上揚



截至2021年12月31日止年度,集團堅持在大灣區精準的「一主一核兩翼」佈局、優質的物業組合及專業的服務,業績保持增長,錄得合約銷售約人民幣80.0億元,同比增長約3.9%,而合約銷售面積亦同比增長近三成達98.2萬平方米。毛利約為人民幣16.7億元;毛利率為31.4%。純利為人民幣5.5億元;純利率為10.4%。每股基本盈利為人民幣0.05元。董事會建議派發全年股息每股2.48港仙。



期內,集團收益按年上升3.0%至約人民幣53.1億元。已確認建築面積攀升逾三成,達約75.9萬平方米,其中主要交付項目包括壹號府邸、九里灣花園、雍錦瀾灣、衡陽滙景•雁湖生態文旅小鎮、合肥匯景城市中心等。



豐富土儲深化佈局 緊貼城市更新脈搏



集團於年內以「立足大灣區,深耕東莞,佈局華南,華中及華東地區」戰略為本,繼續開拓中國西部及北部等具高增長潛力地區,鞏固市場領導地位。截至2021年12月31日,集團擁有約314.7萬平方米土地儲備,分佈於11個城市,21個項目及4塊土地。年內,集團新增土儲總建築面積為58.2萬平方米,分佈於5個項目,其中安徽阜陽及四川成都更為集團首次進入的城市,成爲集團擴張業務發展版圖的重要支點。



城市更新項目方面亦持續推進,集團年內已成功取得9個城市更新項目的前期服務商,同時9個項目正在推進獲取前期服務商或變更土地用途。截至2021年12月31日,集團已完成沙田稔州片區項目的供地目標,樟木頭寶山項目及虎門新灣項目亦進展順利。同時,亦新增東莞洪梅洪屋渦片區項目、望牛墩鎮項目等項目,務求繼續豐富土地儲備並深化城市更新項目佈局,致力延伸集團品牌深度,為集團實現可持續增長打下堅實基礎。



科創產業發展突破 驅動區域經濟發展



在產業創新生態的新趨勢下,集團「兩翼」業務戰略之一的「科創產業」也在2021年實現了突破性發展。年內,滙景•灣區5G智造港助力企業轉型升級,為東莞生態環保園區智慧工廠奠下新的里程碑;滙景產業·智匯谷亦將建設綜合科創園區,打造辦公空間、商業配套一體化的高端科創生態圈。



新項目方面,集團已與東莞地方政府達成意向,計劃於廣深科技創新走廊沙田鎮打造人工智能小鎮,以科技重構產城融合;洪梅洪屋渦片區項目亦將以5G為核心建設產業基地,推動新一代信息技術產業及智能製造發展。多個項目足證集團多年深耕東莞,逐步促進人工智慧和科技創新研究成果產業化,實現高質量發展的豐碩成果。



財務狀況健康 資本架構穩健



集團的財務穩健,淨資本負債比率為42.6%、剔除合約負債的資產負債率為54.4%。有賴集團密切監測整體市場動向,營收穩定向好,集團年內總資產較上年同期上升19.2%,達人民幣151.8億元。未來,集團將持續加強現金流管理,提高資金周轉率,務求繼續以穩健的資本結構,為各產業增長提供動能。



未來策略﹕緊抓機遇,穩中有進,產城融合,產品提質



滙景控股行政總裁及執行董事倫照明先生表示﹕「憑藉於大灣區具備的優勢,我們2021年在貫徹以『以住宅開發為主營業務,以城市更新為核心、文旅康養和科創產業為雙翼』的『一主一核兩翼』戰略佈局,豐富盈利結構的多樣性,不斷提升產品和服務的能力,進而提升集團的核心競爭力及可持續發展能力。展望未來,我們將秉持一貫業務佈局,密切關注市場環境的變化,積極應對政策的變動。匯景控股有信心繼續把握城市發展機遇,致力透過拓展戰略性優勢的土地項目及深入推進城市更新項目佈局,保持大灣區城市更新的領先地位,為城市創造更多價值,為股東帶來持續的回報。」



