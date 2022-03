Wednesday, 30 March 2022, 09:28 HKT/SGT Share: 收益率超100%!首只跨境鐵礦石期貨ETF為何這麼神?

香港, 2022年3月30日 - (亞太商訊) - 最近一段時間,全球大宗商品市場“漲”聲一片。



3月15日,美國勞工部發佈資料,美國2月生產者價格指數(PPI)同比大漲10%,繼續維持歷史高位;與此同時,根據國家統計局發佈的資料,我國2月PPI同比漲幅為8.8%,意味著大宗商品、原材料成本上漲的壓力正在不斷增大。



儘管通脹給全球經濟帶來巨大壓力,但對於投資者來說,此時投資大宗商品卻是一個不錯的時機。



比如鐵礦石期貨,作為僅次於原油期貨的第二大期貨交易品種,其表現十分亮眼。



就拿首只跨境鐵礦石期貨ETF——山證鐵礦石ETF來說,上市首年,山證鐵礦石ETF回報率就超過105%。對比同期鐵礦石現貨價格,漲幅只有31.2%,也就是說,山證鐵礦石ETF的漲幅遠高於現貨市場,超額收益達73%。



但問題也隨之而來,對於一些普通投資者來說,期貨的投資門檻相對較高,又是杠杆交易,在大漲大跌的市場裡,風險較大,那不想錯過大宗商品行情的投資者們,要怎麼辦呢?



對此,小編採訪到了山證國際資產管理有限公司的副總裁王經緯,以及高級分析員李星宇,來向大家普及一下山證鐵礦石ETF。



Q1:能否給大家介紹一下,鐵礦石ETF上市以來的表現?



高級分析師李星宇:



其實我們鐵礦石ETF上市差不多兩年,我們從2020年的3月27號上市,上市價格是7.52元。鐵礦石這兩年的價格是大起大落的,最高是上漲超過兩倍的,現在回報是上漲超一倍了。



那發生了什麼事情呢?



2020年的時候。整個鐵礦石的供應比較緊張。那個時候發行不及預期,也是疫情之後復蘇,所以可能需求也是持續在增加的。在2020年的時候,其實是處在一個牛市的狀態,到了2021年的時候,因為內地有碳中和的政策,所以整個鋼鐵企業,都有限制生產的措施,所以我們會見到鐵礦石在2021年的五月開始,回檔到一個合理的水準,到現在這個合理水準和上市價格比,是上漲超一倍的。



和其他的不同的指數相比,比如恒生指數是跌超10%,滬深300是漲10%,看到鐵礦石ETF漲超一倍的話,其實它的回報是遠遠超過滬深300、恒生指數的。



和其他的同類型資產比,比如黃金,黃金同期差不多漲20%,所以鐵礦石ETF也是長期跑贏黃金的,因為鐵礦石有一個長期的滾動收益,所以我們會看到鐵礦石在大部分時間都是跑贏石油的。所以會看到上市到現在差不多兩年,是可以帶來一個比較長期的回報的。



Q2:鐵礦石期貨指數ETF的標的有什麼特點?這個產品目前規模有多大?



副總裁王經緯:



山證國際鐵礦石ETF是全球唯一一隻以鐵礦石作為底層資產的ETF,現在全球還找不到第二隻。鐵礦石ETF以大連商品交易所鐵礦石期貨作為投資標的,是大商所的首個國際化品種。也是零售投資者參與大商所鐵礦石期貨的唯一管道。



推出2年以來,鐵礦石ETF非常受市場歡迎,尤其是全球通脹升溫,大宗商品價格上漲,鐵礦石ETF愈發引起關注。同時,山證國際在香港的影響力越來越大,從我們的交易量屢破新高、位居前列就可以看出。截至2022年3月7日,我們的資產管理規模已經超過2億1千萬港元,2月的平均日交易額超過500萬港元。鐵礦石ETF的推出,成功促進了港交所鐵礦石品種的引入,給全球投資者提供了非常便捷的參與途徑,得到了大商所和港交所的信賴與支持。



Q3:投資者配置鐵礦石ETF有什麼好處?



高級分析師李星宇:



對鐵礦石ETF來說,和其他的大類資產比,它的相關性比較低,所以在整個投資組合來說,增加它的風險收益比,我們見到其實2022年,通脹是一個比較確定的因素,在通脹的情況來說,大宗商品的回報是會比股票債券的回報高的,另外,地緣政治也有一些因素,就會為大宗商品提供風險溢價,這就是配置大宗商品,配置鐵礦石ETF的一些好處。



Q4:投資者如何參與鐵礦石期貨指數ETF的交易?



副總裁王經緯:



投資管道分為一級市場和二級市場,一級市場參與的最小申購門檻是30萬個單位,好處是,沒有折價和溢價,投資者可以向我們的參與交易商進行一級申購。



因為鐵礦石ETF已經在港交所上市,所以在二級市場,投資者直接像股票一樣輸入代碼就可以購買,用港元和美元都可以交易,代碼分別是3047和9047。



Q5:指數ETF有很多種類型,除了鐵礦石期貨指數ETF,受投資者歡迎的標的還有哪些?



高級分析師李星宇:



其實,香港的ETF市場就有很多不同的ETF,比如說寬機指數、恒生指數、滬深300、恒生科技指數,另外就是有一些杠杆方向產品的ETF,也有一些主題性的ETF。



但是在2020年,或是2021年的下半年,其實商品ETF是更受歡迎的,香港商品ETF其實有幾種,有石油、鐵礦石、還有黃金,鐵礦石ETF其實從過去的一個月,也是2月的成交額,每日超過500萬,其實它都是很受香港零售投資者的歡迎。



和其他類型比為啥會受歡迎呢?鐵礦石ETF有一個展期的收益,為投資者帶來一個超額的回報,這就是鐵礦石投資的一個獨特原因。因為其他的產品比如說黃金,拿實體ETF的話,就沒有一個短期的收益。所以,鐵礦石ETF是一個比較受零售投資者或者機構投資者歡迎的品種。



Q6:能否介紹一下山證國際和基金成立的背景?



副總裁王經緯:



山證國際2006年4月在香港註冊成立,至今已經運營超過16年,是山西證券的海外子公司,山證國際擁有香港證監會1、2、4、5、6、9號牌照,業務涵蓋證券、期貨、機構融資、資產管理,子公司就包括山證國際資產管理有限公司。



山證國際鐵礦石ETF由山證國際資產管理有限公司,在2020年3月27日正式推出,鐵礦石ETF追蹤大商所發佈的鐵礦石期貨價格指數,自從2013年大商所鐵礦石期貨上市以來,大商所已經發展成為全球最重要的鐵礦石衍生品市場。



大商所鐵礦石期貨合約是目前市場上交易量最大、最活躍的鐵礦石期貨合約,這為鐵礦石期貨的流動性提供了充足的保證。在貿易額方面,鐵礦石在全球商品裡僅次於原油,位居第二,所以說大宗商品裡,鐵礦石佔有非常重要的地位,但是卻常常被大家所忽略,這也是我們推出鐵礦石ETF的原因。



Q7:請介紹一下你們的資產配置大致情況?



高級分析師李星宇:



鐵礦石ETF,就是持有大連商品交易所的鐵礦石期貨,我們會持有主力合同,也就是持倉量最大的鐵礦石期貨合同,現在是持有五月份的合同,每年會做三次轉倉,分別轉的是一月、五月和九月的期貨合同。



Q8:未來還會關注哪些行業?2022年是否有新產品推出?



高級分析師李星宇:



我們公司是一個大宗商品的專家,就會致力於研究和發展一些大宗商品的投資產品,給機構投資者做到一個資產配置,或者給零售投資者做一些短期產品的機會配置,希望他們可以捕捉到整個商品的超期收益。











