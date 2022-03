Wednesday, 30 March 2022, 07:47 HKT/SGT Share:

來源 Kingworld Medicines Group 金活醫藥2021年盈利躍升159%至人民幣3千萬元

香港, 2022年3月30日 - (亞太商訊) - 全球知名大健康產品的管道供應鏈領先企業-金活醫藥集團有限公司(01110.HK)公佈截至2021年12月31日止年度經審計的綜合業績,縱使2021年受諸多不確定因素影響,仍然取得了較大復蘇及增長。2021年集團收益同比增加13.7%至約人民幣847.4百萬元,本公司擁有人應占溢利同比增加159%至約人民幣30.3百萬元。每股基本盈利同比增加162%至約人民幣5分。董事會建議就截至2021年12月31日止年度派發末期股息每股2.39港仙(2020年:0.65港仙)。



藥品分銷為集團多年來重點業務之一。2021年,集團之京都念慈庵枇杷膏取得同比銷售收入增長85%的佳績,京都念慈庵枇杷糖同比銷售收入增長14%,金活依馬打正紅花油同比銷售收入增長29%。



集團在年內繼續優化藥品分銷的管道網路佈局和結構調整,以市場銷售追溯管理系統(SMART)的資料為指引,實施一品一城一策。深耕細作現有區域及開發縣域市場等潛力市場,截至2021年年底,集團與2,900多家連鎖總部達成合作,覆蓋連鎖藥店88,886 家,同比上年增長10%,覆蓋單體藥店92,826家,同比增長13%,與29,090家基層醫療機構達成合作,同比上年增長31%。



集團旗下亦代理了來自世界各地的著名保健品,包括美國益生菌產品市場中的領導品牌康萃樂(Culturelle)益生菌產品系列以及美國Carmex潤唇膏系列。于2021年度內,康萃樂仍在市場同類產品中領先,集團並在香港市場新引進了康萃樂女性益生菌等新品。目前藻油已正在逐步取代魚油成為市場新寵,集團與藻油開創者Life’s DHA接洽,已取得了其旗艦店運營權。該產品將有望成為集團另一保健品巨擘。



集團深耕線下屈臣氏、萬甯、華潤堂、以及美妝專賣店(CS)等管道,線上鞏固天貓、京東、考拉和年糕媽媽等重點平台。於2021年度內,集團打造B2C電商零售店,形成六大平台十三店,其中,金活健康之家海外旗艦店是國家首批跨境醫藥電商試點平台天貓國際授權的首批賣場型醫藥旗艦店之一,首批進駐的跨境醫藥產品包括京都念慈庵、黃道益、KAWAI、胃仙U、餘仁生等數十個香港著名藥品。目前金活健康之家跨境賣場店共上架36個品牌、89個單品(SKU)。



集團醫療設備分部東迪欣業務2021年表現良好。東迪欣持續推進生產線半自動改造,各類型產品逐步呈現均衡式發展,其中重點推廣利潤產品-掌上型治療儀和專業治療儀同比增長尤其快速。於境內市場,東迪欣醫療器械產品覆蓋全國20多個核心重點城市,成功進入國內約80多家甲級醫院及眾多的門診、康復理療機構。於境外市場,東迪欣實現了美洲、歐洲及亞太幾個重點市場的均衡發展,還實現了與國際一流的運動康復製造商的戰略合作。



在項目投資方面,龍德健康產業園已經完成地基建設,地面建設如期推進。按照規劃,該園區占地專案總用地面積10,000平方米,規劃總建築面積58,336平方米。園區規劃將建成集團研發中心、深圳市健康產業科技創新中心、深港河套中醫藥科技創新園配建內地發展中心及集團全國物流配送中心等四大核心板塊。目前已經有多家生物醫藥生產商及科研單位表現興趣。



2021年,集團正在收購法國Innopharma有限公司,雙方確認的圖文商標已取得歐洲三國註冊。集團計劃以內部資金於2022完成此項收購,預期收購法國Innopharma可以幫助集團更快速地瞭解分析歐洲市場,説明集團加速引進歐洲優質健康食品及日化產品和尋找更多其他投資機會,在未來也將協助集團開展OEM貼牌生產及出口業務,收購完成後的法國Innopharma也將有機會負責集團中成藥及保健品在歐洲的註冊代理、銷售諮詢等業務。



於2021年3月,集團組建香港合資運營公司-佛慈藥廠有限公司,正式在港澳市場運營佛慈系列產品。



為鼓勵骨幹員工與企業繼續共同成長,集團於2022年1月21日向集團職能部門、銷售部門及市場部門等體系選定73名選定參與者,以零代價授出合共1,556,000股獎勵股份。



金活醫藥董事局主席兼執行董事趙利生先生表示:「金活醫藥二十多年來全憑員工一起共同努力,才能不斷成長,在大健康產品的管道供應鏈市場上佔據領先地位,產品覆蓋由醫藥產品、保健產品伸延至醫療器械。未來集團將繼續聚焦醫藥健康產業,持續引進國內外優質品牌健康產品,深耕現有市場。與此同時,集團將依託龍德健康產業園,建設科研平台,與國內外戰略聯盟夥伴共同合作,逐步培育集團產品研發能力。此外,集團並會物色專案或產品品種的外延式投資或並購機會,以形成協同效應,更可藉此拓展海外市場。」



「在產品線、業務線及地域版圖的多重擴張策略下,金活醫藥的未來前景充滿希望,期望能為股東創造良好的價值回報。」趙先生總結。







