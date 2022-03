Tuesday, 29 March 2022, 20:09 HKT/SGT Share: 營收淨利雙增長 扭虧為盈的中國華融成色幾何?

香港, 2022年3月29日 - (亞太商訊) - 3月29日早間,中國華融發佈2021年度業績公告,報告期內實現營業收入930.67億元,同比增長23.4%;淨利潤19.86億元,歸屬於公司股東的淨利潤3.78億元,實現扭虧為盈。年末,集團資產總額為15,684億元,減少4.4%;負債總額為14,644.38元,減少7.2%;權益總額為1,039.84億元,增長61.8%。



扭虧為盈,營收淨利雙增,這份年報究竟透露出什麼信息?



夯實主業業務 財務基本面穩固



根據年度業績公告,2021年中國華融實現了有效的成本控制和盈利能力提升。其持續經營活動收入總額為930.67億元,同比增長23.4%;淨利潤達19.86億元,歸屬公司股東利潤3.78億元,經營業績扭虧為盈。



具體來看,其主營業務不良資產經營分部經過優化業務結構,收入貢獻達517.48億元,稅前利潤達72.06億元,保持業績貢獻主體地位。金融服務分部收入314.38億元,稅前利潤達60.41億元。資產管理和投資分部相關子公司實現控虧、扭虧,收入達143.79億元,減虧93.3%。



此前公司發佈的盈利預告已指出,2021年度業績增長主要在於中國華融對不良債權資產業務主動調整經營策略,加大資產盤活和現金回收,繼續保持了穩定的收入貢獻。收購處置類業務加快周轉,收購重組類業務資產規模穩中有降。市場化債轉股等股權類業務優化資產佈局,公允價值隨資本市場同步上升,部分權益類投資業務收入實現同比增長。



此外,2021年,中國華融還實現了資產規模穩中有降,資產負債結構持續改善。2021年,中國華融資產總額為15684.22億元,同比減少4.4%;負債總額為14644.38元,減少7.2%,權益總額為1039.84億元,增長61.8%,資產負債率為93.4%,減少2.7個百分點。



瘦身縮表補充資本 構建企業成長韌性



中國華融持續推進瘦身行動,逐步剝離其非主營板塊。根據監管機構對金融資產管理公司逐步退出非主業的要求,中國華融正在按照市場化、法治化原則有序推進金融牌照子公司股權轉讓工作。



年報顯示報告期內,華融證券、華融金融租賃、華融湘江銀行等子公司的股權轉讓立項方案均已通過本公司董事會、股東大會審議,正在按程序推進轉讓工作。其中,於2022年1月27日,公司與國新資本簽署《產權交易合同》,轉讓華融證券71.99%的股權,轉讓對價為人民幣109.33億元。前期,華融交易中心股權轉讓工作已完成了工商登記變更,華融消費金融也與寧波銀行簽訂了股權轉讓協議。其中,華融消費金融股權轉讓的評估價格為人民幣7.27億元,投資者通過在北金所網絡競價後,確定了最終受讓價格為人民幣10.91億元,實現了較大幅度的溢價轉讓。



業內認為,轉讓金融牌照子公司後,既有利於及時補充公司凈資本,也有利於中國華融圍繞國家對金融資產管理公司的功能定位,按照「回歸本源、聚焦主業」的既定發展戰略,將資源、資金、資本集中於不良資產主業發展,增強內生發展動力和市場核心競爭力,進一步提升服務實體經濟和化解金融風險的水平。



與此同時,中國華融還完成了主動引入戰略投資者的資本金補充計劃、保持流動性穩定及增強風險資產處置財務基礎等措施。2021年12月30日,中國華融公告稱正式完成420億元「增資引戰」工作,成功引入中國中信集團有限公司、中保融信私募基金有限公司、中國信達資產管理股份有限公司、工銀金融資產投資有限公司以及原股東中國人壽保險(集團)公司。年報顯示,公司的核心一級資本等指標也得到進一步優化,截至2021年,公司資本充足率恢復至12.95%。



業內認為,通過引戰增資,中國華融改善了資本監管指標和股東結構,戰投的引入將與中國華融形成優勢互補、業務協同、經驗共享的格局,有助於更好推動主業發展質量。



具體看,資本補充方面,通過引入投資者增資,中國華融及時補充了核心一級資本,提升了風險抵禦能力,進一步夯實了可持續健康發展基礎。資金和業務方面,與各戰略投資者展開廣泛合作,依法合規推動公司與股東相互支持,提升風險內控水平和盈利能力。公司治理方面,優化股權結構,進一步促進中國華融完善現代企業管理制度,完善治理結構。提升市場影響力方面,中國華融本次引入的5家戰略投資者皆是行業領先者,有助於提升中國華融市場地位和品牌形象。



小結:主業成為增長引擎 關注估值邏輯重構



經過近年來的積極轉型調整及2020年的強撥備,中國華融重新回到了一個健康的發展軌道上來。



真正的價值投資者看向未來,關注公司的長期價值和成功的可能性。對於未來,中國華融也給出了明確的發展路徑:公司將持續不斷增強「問題資產處置」「問題項目盤活」「問題企業重組」「危機機構救助」四大業務功能,進一步強化其主業核心競爭力,幫助問題資產恢復流動性和盈利水平,化解金融和實體領域的存量風險,化解問題項目金融債務,增厚實體經濟產出價值,綜合運用債務重組、股權重組、併購重組、債轉股等業務手段,消除或減輕債務危機對問題企業生產經營的不利影響。同時,立足國家戰略和重大金融風險防控要求,綜合採取託管清算、併購重組、引入協力廠商投資、破產重整等手段,開展實質性重組和金融救助,有效處置或盤活高風險或危機金融機構和企業。



值得一提的是,中信集團將在合法合規基礎上參與中國華融的公司治理,發揮金融和實業並舉的綜合優勢,積極支持新華融的改革發展。「十四五」時期,中信集團深耕綜合金融服務、先進智造、先進材料、新消費、新型城鎮化五大業務板塊,有著豐富的行業經驗和業務資源。中信集團曾表示將在項目拓展、投資、融資及業務創新等方面建立與華融的協調機制,加強中信各板塊與中國華融的信息聯動和共贏合作,助力華融提升不良資產業務綜合競爭能力。入股華融後,中信集團將努力推動中國華融聚焦不良資產主業,紓困實體經濟,力爭把新華融打造成為不良資產管理行業的標杆。



借助本次年報表現,能看出公司主動進行自我調整後,業務天花板已經逐步打開並將開啟長期價值釋放,投資者應充分察覺公司價值的深層次變化。





