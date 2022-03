Tuesday, 29 March 2022, 12:13 HKT/SGT Share: 移卡將於2022年3月31日公佈2021全年業績 已獲13家頭部券商積極覆蓋

香港, 2022年3月29日 - (亞太商訊) - 興業證券首次覆蓋移卡有限公司(簡稱「移卡」或「公司」)(股份代號:09923.HK),並給予移卡「增持」評級。2021年至今,移卡已獲得13家頭部券商積極覆蓋(按照英文字母順序排列),包括華興資本、中信建投、中金公司、花旗銀行、中信里昂、大和證券、安信證券、國盛證券、國泰君安、華泰證券、興業證券、傑富瑞(Jefferies)、中泰證券等多家知名機構。



多家機構關注的背後,移卡持續穩健增長的業績是關鍵。日前,移卡宣佈將公佈其截至2021年12月31日止年度的經審核綜合業績。公司管理層將於北京時間2022年3月31日晚上8時(美東時間早上8時)主持業績電話會議,與會者可於會議開始前15分鐘撥打以下電話號碼並輸入密碼。電話會議的電話號碼及密碼如下:



中國內地 400 820 6895

中國香港 +852 3018 8307

美國 1833 239 5575 (免費) / +1 332 208 9458

英國 0800 279 8053 (免費) / +44 203 692 8123

國際 +65 6780 1201

密碼 3779473



關於移卡有限公司(股份代號:9923.HK)

移卡是一家基於支付的領先科技平臺。移卡的願景是建立一個獨立、可擴展的商業數字化生態系統。移卡通過二維碼、刷卡等不同種類的支付服務無縫連接商戶與消費者,並以此為基礎,提供包括 SaaS 數字化解決方案、精准營銷服務及金融科技服務在內的商戶解決方案,幫助商戶更好的管理及推動業務增長;在消費者側,移卡於 2021 年推出到店電商服務,為消費者帶來一站式的超值本地生活服務,享受更優質的生活。





