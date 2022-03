華信金融公佈2021年全年業績

香港, 2022年3月28日 - (亞太商訊) - 香港華信金融投資有限公司(「華信金融」,連同其附屬公司統稱「集團」,將更名為「天機控股有限公司」;股份代號:1520.HK)欣然宣佈其截至2021年12月31日止年度(「年內」)的經審核之全年業績。



年內,集團業務主要包括服飾產品的設計、製造及貿易,以及提供貸款融資服務。鑑於服飾市場的需求於年內持續復甦,集團服飾業務實現可觀的增長。在良好業務表現之推動下,集團收益於年內增加約22.1%至約1.40億港元(2020年:1.14億港元)。毛利約為3,870萬港元(2020:2,500萬港元),增加約55.1%。受惠於於收益增加,加上集團在年內策略性將業務焦點轉至服飾業務中擁有較高毛利之自有品牌產品,帶動整體毛利率上升約5.9個百份點至約27.7%(2020年: 21.8%)。隨著集團收益上升,加上年內沒有錄得商譽減值虧損,公司擁有人應佔虧損大幅收窄約32.1%至約4,630萬港元(2020年:6,810萬港元)。



業務回顧

服飾業務

服飾業務是集團的核心業務,收入主要源自銷售服飾產品,包括自有品牌產品與貼牌產品。年內,美國是集團服飾業務的主要市場;隨著美國放寛社交限制措施,加上財政措施及貨幣支持,經濟於2021年出現反彈。因此,服飾業務的收入按年增長約20.7%至約1.293億港元(2020年:1.071億港元),佔集團總收入的92.4%。



有見自有品牌產品的毛利率較高,集團於年內專注拓展自有品牌產品,令該分部的收入增加約80.4%至約9,170萬港元(2020年:5,080萬港元),成為服飾業務的最大貢獻者,佔年內服飾業務的收入約71.0%(2020年:47.5%)。毛利躍升約107.5%至約2,770萬港元(2020年:1,340萬港元),而毛利率更由2020年的26.3%上升至約30.2%。



由於集團於年內策略性地轉移焦點至自有品牌產品,導致貼牌產品的收入減少至約3,750萬港元(2020年:5,620萬港元),貢獻年度服飾業務總收入的29.0%。毛利及毛利率則分別錄得約416,000港元(2020年:毛利為420萬港元)及約1.1%(2020年:毛利率為7.4%)。



貸款融資業務

集團的貸款融資業務主要向香港的個人消費者及小型企業提供貸款。受惠於年內本地疫情得到良好控制,以及全球經濟活動持續復甦,香港經濟於2021年強勁復甦。年內,貸款融資業務錄得收入約1,060萬港元(2020年:740萬港元),增加約42.3%,佔集團總收入的7.6%。



展望

集團一直努力不懈地物色新商機以擴展其服飾設計、製造及貿易業務。有見服飾界的發展已將重點轉向理解潮流文化的年輕一代市場,集團抓緊時尚潮流服飾市場潛力巨大的機遇,計劃在專注製造自有品牌女裝產品的基礎上更多元化發展,同時挖掘男士和年輕人市場,成為全方位潮流服飾產品供應商。為配合業務發展策略,以及發展時尚文化服飾產品為願景,集團已於2022年3月25日之特別股東大會表決通過更名為「天機控股有限公司」的建議,待開曼群島公司註冊處處長批准便可作實,為深化潮流服飾業務發展做好準備。



未來,集團將從多方面推進服裝業務發展,不斷開發更多元化的潮流服飾及相關產品組合,務求打開新的銷售渠道。集團已於2022年1月委任全球著名奢侈品品牌集團LVMH資深設計師周怡冰博士出任首席創意官,負責管理集團的產品設計團隊,開發自家品牌潮流文化產品與其他品牌的合作產品等。



另一方面,集團亦不斷尋求與其它服飾企業建立戰略合作關係。集團已於2022年1月與主要從事潮流及運動服飾及配飾產品的青島威鼎體育用品有限公司在潮流服飾市場建立戰略合作關係,擴大集團在男女運動服飾市場市場分部的業務。此外,集團為探索年輕一代市場,與成都創夢潮玩文化創意有限公司訂立授權合同,獲授予四個動畫角色的知識產權獨家使用權,用於IP角色的服飾開發、生產及銷售。集團亦積極發掘於世界知名品牌、藝術家及設計師的跨界合作機會,以建立自主品牌形象及拓寬自主開發之品牌及產品種類。



於本年3月,集團更與國際著名藝術品牌Leblon-Delienne訂立買賣協議,購買藝術收藏品以及相關非同質化代幣(「NFT」)數碼創作,供市場銷售。該系列產品是由愛瑪仕(Hermes)創意總監Jose Levy先生創作,未來計劃邀請亞洲著名藝術家村上隆(Takashi Murakami)先生及蜷川實花(Mika Ninagawa)女士参與再創作,藝術收藏價值極高,同時也會邀請亞洲特別是香港的年輕藝術家及時尚人士參與,為亞洲時尚之都帶來發展朝氣。



華信金融主席及執行董事李陽先生表示:「集團深耕服裝設計業務逾20年,致力設計及製作優質時裝產品。有見潮流服飾市場潛力巨大,集團管理層計劃未來逐步擴大潮流服裝製造業務,策略性升級為全方位潮流服飾產品供應商。集團對潮流服飾業務的前景充滿信心,我們相信新的公司形象將會為集團帶來一番新氣象。我們深信疫情過後,待經濟活動回復正常,集團業務將會呈現更可觀的增長。展望未來,集團會繼續圍繞著潮流服飾發展,以年輕人市場為導向的戰略目標前進,亦會積極尋求與不同的知名品牌和設計師建立合作關係,冀打響自家品牌知名度,抓緊全球潮流服飾市場的龐大機遇,為股東爭取長遠回報。」



關於香港華信金融投資有限公司

香港華信金融投資有限公司(1520.HK)主要從事(i)服裝產品的設計、製造及貿易;及(ii)提供貸款融資服務。服裝業務主要分為兩大種類,分別為貼牌產品與自有品牌產品。貼牌產品是按集團客戶擁有或指定的私有品牌設計製造的產品,而自有品牌產品則是在集團專屬品牌名下設計和製造的產品。為配合業務發展策略,集團已於2022年3月25日舉行之特別股東大會表決更名為「天機控股有限公司」。



