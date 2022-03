Monday, 28 March 2022, 13:57 HKT/SGT Share: 光大環境行業龍頭地位持續鞏固

香港, 2022年3月28日 - (亞太商訊) - 日前,中國光大環境(集團)有限公司(「光大環境」, 257.HK)公佈公司及其附屬公司2021年綜合業績。全年收益498.95億港幣,同比增長16%;EBITDA約港幣150.27億元,較2020年增長17%;每股基本盈利為110.76港仙,同比增長13%——主要經營指標均錄得雙位數增長;截至2021年底,集團總資產達2,002.36億港幣,較2018年底實現總資產翻番。在垃圾發電、污水處理等傳統環保市場競爭日趨白熱化的情況下,光大環境的傳統业务依然保持穩健增長,新興業務發展勢頭良好,持續鞏固公司行業龍頭地位。



據公司2021業績公告顯示,光大環境全年共簽署新項目69個(另含2份現有項目的補充協議),總投資逾人民幣130億元,涵蓋垃圾發電、餐廚及廚餘垃圾處理、垃圾分類、光伏發電、水處理等業務。公司還承接了涵蓋垃圾分類、環境修復、工程總包、節能照明合同能源管理等合同類服務共計20項,合同總金額約人民幣3.31億元。截至2021年底,公司累計取得項目超過500個,投資總額逾人民幣1,500億元。



據光大環境管理層介紹,儘管疫情反覆、競爭激烈導致市場經營環境更具挑戰性,公司堅持穩住發展步調,去年先後突破了香港光伏發電市場,天津市、河北省及毛里求斯的水務市場,新疆固廢處理市場,以及江蘇常州市、蘇州市吳江區垃圾分類市場,進一步完善境內外市場佈局。2021年,公司新增垃圾處理規模1.31萬噸/日,總設計規模突破15萬噸/日,實際處理量超過11萬噸/日,稳居行业龙头地位;新增水處理規模約54萬立方米/日,助力公司在打造第二增長極方面邁出穩健步伐。



2021年,公司首次躋身《財富》中國500強,位列第283位,連續3年穩居「中國環境企業50強」榜首,並連續11年榮登「中國固廢行業十大影響力企業」榜首——彰顯公司過硬的業務實力和穩固的行業領軍地位。



作為行業龍頭,光大環境在去年並未止步於鞏固業務實力,更圍繞國家「碳达峰」、「碳中和」(「雙碳」)戰略目標,以更高格局和站位進行戰略規劃部署,提出氣候、環境、資源、能源的「四位一體」發展新格局,以及「發展負碳企業、打造零碳工廠、追求低碳生活」的「三碳」發展目標和行動計劃,並、迅速開展了一系列探索和實踐工作:結合國情和自身情況,自主研發完善碳排放核算模型,用於評估自身碳排放水平和制定未來碳減排策略;成立碳中和技術研發中心,打造面向「雙碳」戰略的創新平台;組織撰寫《環境保護與碳中和》白皮書;承擔國家溫室氣體排放實地監測試點;依託旗下項目開展「廠內光伏」試點,優化運營項目的能源結構。



中國在「十四五」期間的發展規劃和圍繞「雙碳」戰略目標出台的一系列政策,也給光大環境這樣的綜合實力強、佈局領域廣的頭部企業提供了新的發展機遇。據公司管理層介紹,光大環境將在垃圾发电、污水治理等传统业务上继续深挖细掘,發揮大平台協同作用,創新業務合作模式,抓住市场整合机遇,做大做强;在循环经济资源化利用、环境修复、環衛一體化、風光發電、儲能、節能照明、碳交易等新业务新领域中加大力度探索布局,培育新业务增长点。此外,公司還將審慎「走出去」,以現有海外項目為基礎,積極於「一帶一路」沿線國家和地區市場進行佈局。2022年,光大環境將在時牢牢守住行業地位的同時,以「減污」、「降碳」為抓手,以科技創新引領業務全方位發展,不斷突破新高地,發揮行業領軍企業的格局與擔當,積極參與國家綠色低碳的進程中,與同業攜手全力推動行業穩步發展。







