Monday, 28 March 2022, 08:31 HKT/SGT Share: 贏家時尚公布2021年全年業績 多品牌平臺化戰略推動營收凈利雙位數增長 -- 全年收入達人民幣63.5億元，同比增長19.3%；淨利達人民幣5.6億元，同比增長28%

-- 兩大高端品牌Koradior及NAERSI合計收入超37億人民幣；NEXY.CO零售額突破10億人民幣

-- 擬派發股息每股0.48港元

香港, 2022年3月28日 - (亞太商訊) - 贏家時尚控股有限公司（股票代碼︰3709.HK，以下簡稱「贏家時尚」或「集團」）公布集團截至二零二一年（「報告期間」）的未經審核全年業績。期內，集團收入達63. 5億元人民幣，較二零二零年同期上升19.3%。毛利為人民幣47.4億元，同比增長21.2%；毛利率為74.6%。淨利潤為人民幣5.6億元，同比上升28%。





贏家時尚始創人及行政總裁金明表示，「贏家時尚秉持『多品牌戰略』，源於對品質及滿足顧客需求的堅持，進一步賦能女性知性、優雅、摩登形象。公司專注於產品創新研發，擁有強大設計能力，並通過數字化整合供應鏈，優化會員管理體系，全方位提升公司的平臺化運營能力。根植於集團的品牌平臺化戰略，我們將持續夯實國內中高端女裝市場領先地位，緊抓市場增長機遇，推動行業發展創新，致力於2023年達成零售跨越百億目標。」



截至2021年，贏家時尚錄得連續第八年營收雙位數增長，得益於集團中高端女裝品牌矩陣的快速發展勢頭，成為國內唯一擁有三個零售額過十億品牌的服裝集團。兩大高端線品牌Koradior及NAERSI全年合計收入超過人民幣37億元，鞏固主力品牌地位。NEXY.CO全年零售額首度突破人民幣10億元，收入達8.7億人民幣。主打高性價比的中端品牌線FUUNNY FEELIN全年收入超一億元，較去年翻倍增長，表現亮眼。



期內，集團通過優化線上及線下多渠道布局，強化營收增長動力。集團持續鞏固線下直營主戰略優勢，通過門店高效運營及優質顧客服務，線下直營全年收入近50億元，占集團營收占比約八成。期內擁有直營門店數超1,500家，門店會員數超360萬，數量持續穩步提升，穩固增長基本盤。集團全年線上營收達人民幣7.6億元，同比增長24%，於天貓、唯品會等電商渠道銷售表現突出，同步大力拓展自營線上商城及新渠道，於EEKA商城及抖音分別取得超過200%及1,400%的銷售增速。



基於多年深厚品牌運營根基，集團持續鞏固品牌平臺化戰略優勢，通過數字化及智能化舉措，夯實設計、生產及銷售全流程運營能力。集團始終堅持產品創新，致力於打造品牌輕奢時尚風格，並持續加大物流倉儲集中，優化會員及商品智能管理體系，提升整體平臺運營效率。此外，集團積極推動可持續發展，攜手旗下八大品牌加入可持續時尚全球聯盟，並舉辦贏家時尚杯，發掘中國優秀青年設計人才，進一步推動綠色創意設計。



展望未來，集團提出零售額目標2023年突破100億，2025年突破150億的積極規劃，致力於成為中國時尚領域的領先集團。集團將繼續提升多品牌影響力，堅持「多品牌，全渠道，平臺化，上下游」的策略方針，從產品設計、品牌力提升、供應鏈布局、多渠道銷售、數字化運營等進行全鏈路優化。秉持多品牌運營核心理念，集團持續為追求美好生活的消費者創造價值，堅守「為每一位女性獨具魅力」的品牌使命，鞏固中國中高端女性服飾領域頭部地位。



附註1： 本集團已分別於二零一六年七月十三日及二零二一年十一月十日收購蒙黛爾（其擁有自有品牌「CADIDL」）65% 及35% 股權。蒙黛爾為上市規則所指之本公司非重大附屬公司。

附註2： 本集團已於二零一七年三月九日收購愛思開實業（上海）有限公司之資產（包括「Obzee」及「O’2nd」品牌時尚產品），並於二零二零年四月終止一項獨家分銷協議。

附註3： 本集團已於二零一九年七月三日收購Keen Reach （其擁有自有品牌「NAERSI」、「NEXY.CO」及「NAERSILING」）100%股權。



關於贏家時尚

贏家時尚控股集團（股票代號：3709.HK），是一家具有獨特品牌文化理念、先進研發設計中心、健全營銷服務系統、高效物流配送和網絡管理體系的著名時尚服飾集團。公司自成立起就深耕於中國高端女裝服飾行業並於2014年在香港主板上市。目前集團旗下有Koradior、La Koradior、Koradior elsewhere、NAERSI、NAERSILING、NEXY.CO、CADIDL、FUUNNY FEELLN八個自主品牌。多年來，贏家時尚集團非常重視品牌國際化影響力打造，旗下多個品牌先後受邀登陸米蘭時裝周、紐約時裝周展現中國品牌魅力。集團始終堅持品牌是根，創意是魂，以顧客生活方式研究、品牌文化塑造為根基，立足於顧客需求以及“為每一位女性獨具魅力”的使命，聚焦產品的創新開發和品牌傳播推廣，持續引領顧客著裝和生活文化。



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