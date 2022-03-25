Friday, 25 March 2022, 15:45 HKT/SGT Share: 動力電池巨頭中創新航遞表港交所：全球增長最快的核心動力電池企業之一

香港, 2022年3月25日 - (亞太商訊) - 雙碳目標下，新能源汽車駛上發展的快車道。作為其最直接的細分賽道，动力电池产业也迎来了巨大的发展机遇。3月11日，動力電池行業頭部企業中創新航科技股份有限公司（下文簡稱”中創新航”）遞表港交所，華泰國際擔任獨家保薦人。



中創新航是全球領先的新能源科技企業，主要從事動力電池及儲能系統產品的設計、研發、生產及銷售。通過技術的不斷創新，與產業鏈上下游的合作夥伴建立了高度互信、協同及共贏的關係，引領行業的進步及發展。



動力電池頭部地位穩固 產品力卓越、規模化運營夯實行業領導地位



中創新航是領先的動力電池企業。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年裝機量計，中創新航在中國第三方動力電池企業中排名第二，在全球動力電池企業中排名第七，在2022年1月份裝機量全球動力電池企業中排名第六；且是中國前十大動力電池企業中於2019年至2021年間唯一一家每年同比增長率超過100%的企業，也是全球增長最快的核心動力電池企業之一。



產品力方面，高電壓三元電池方面，中創新航率先推出高電壓三元電池，具有高能量密度、長壽命及優異安全性的特點，成為乘用車的最佳電池系統解決方案之一，並實現大規模裝機；「彈匣」電池方面，其率先在行業內通過三元電池系統的針刺不起火試驗，大幅提升三元電池系統的熱安全水平，並獲得良好的應用；全極耳疊片電池方面，具有體積能量密度優異、快充性能突出等特質，已經成功搭載多個重點客戶主流新平台車型；「One-stop Bettery」（Bettery指 Better Battery）電池方面，其具有新開發的極簡結構，在能量密度、安全性以及經濟性方面具有領先優勢，並獲得行業高度關注。憑藉這些產品力，中創新航超越大部分競爭對手，進一步增強了核心競爭力。



此外，中創新航還打造了極具規模的運營體系，成為其進入動力電池產業的核心壁壘之一。憑此優勢，中創新航能夠有效管理高速增長的業務。規模化運營疊加其上述卓越產品力，為其未來持續發展提供了保障，有望進一步鞏固其作為動力電池行業頭部企業及核心成員的地位，夯實行業領先地位。



全球領先的創新平台引領行業發展 技術優勢沉澱深厚把握快速增長機遇



中創新航以技術持續創新為驅動，其創新平台居於全球領先水平。根據弗若斯特沙利文的資料，中創新航是少數擁有全方位自主研發能力並能獨立完成動力電池生產的動力電池企業之一。其擁有具全球影響力的動力電池創新平台，該平台由先進材料、先進電池、先進仿真與測試、智能製造、電池循環技術及數字化六個主要部分組成。憑藉創新能力，其能夠研發出一系列首發的核心技術，從而開發、製造出下一代動力電池。同時，其首發優勢還進一步提高其電池技術儲備。該公司亦與產業鏈企業深度合作以實現跨學科、跨領域的關鍵技術突破。此外，中創新航擁有強大的研發團隊，並構建了完整、高效的研發體系。憑藉其雄厚技術，助其具備長期可持續發展的核心競爭力。



市場需求看，根據弗若斯特沙利文報告，中國新能源車市場預計於2021年至2026年期間複合年增長率達23.6%。而動力電池是新能源車的核心部件，根據弗若斯特沙利文的資料，中國是全球最大的動力電池市場，該市場預計於2021年至2026年期間將以複合年增長率37.6%的速度增長。而中創新航有望憑借在動力電池行業的領先技術地位、把握住行業強勁增長機遇。



業績方面，招股書顯示，中創新航總收入由2019年的人民幣1,733.8百萬元增至2021年的人民幣6,817.1百萬元，2019年至2021年的複合年增長率高達98.3%。



除此之外，據內媒報導，於3月22日，中創新航於眉山市彭山區政府舉行項目簽約，將投入100億元建設動力電池及儲能系統眉山基地，此專案將是在四川落地的第二個生產基地，落戶後將會有助於眉山市鋰電產業集群成鏈發展，對加快構建“1+3”現代工業體系具有重要意義。



展望未來，動力電池市場正在加速發展，頭部企業中創新航有望憑藉其突出技術、運營等領先優勢，提升市場佔有率，在新能源汽車快速發展的時代洪流，抓住機遇，實現更大的發展。





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