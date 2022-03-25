Friday, 25 March 2022, 13:08 HKT/SGT Share: 中國時尚鞋服龍頭百麗時尚申請港交所上市 營收穩步增長前景可期

香港, 2022年3月25日 - (亞太商訊) - 今年以來，赴港上市潮持續向前推進，截至03月21日，已有多達78家公司向港交所遞A1表。在三月遞表的18家公司中，於03月16日遞表的中國知名時尚鞋服集團百麗時尚集團（簡稱「百麗時尚」）受到矚目。



A1資料顯示，百麗時尚深耕產業鏈數十年，全面參與和完善了包括商品企劃、設計研發、生產、直達消費者（「DTC」）零售及客戶運營的全價值鏈環節，並建立行業領先的垂直一體化商業模式。由20個品牌所組成的多元化的品牌網絡，覆蓋女鞋、男鞋和童鞋以及服裝和配飾等品類。根據弗若斯特沙利文的資料，以2020年零售價值統計，百麗時尚以11.2%的市場份額位居中國時尚鞋履市場首位。



全渠道優勢助力 營收穩步增長



百麗時尚致力於通過零售DTC模式，實現與消費者的直接觸達，為消費者帶來良好的購物體驗。截至2021年11月30日，該集團在中國開設有9,153家直營店，門店遍佈30個省份的337個城市以及香港及澳門，直營時尚鞋服零售網絡實現廣泛觸達。通過與大量消費者的直接接觸，百麗時尚能夠及時獲取消費者喜好變化以及時尚潮流變化情況，進行產品更新迭代，滿足消費者需求，從而提升客戶忠誠度和品牌知名度。



隨著電子商務的發展，線上競爭日益激烈。為此，百麗時尚投入大量資源增強線上銷售網絡的佈局，並建立了廣泛的影響力。在2021年天貓「雙十一」活動中，天貓十大暢銷時尚女鞋品牌當中多個品牌均來自百麗時尚。按2020年線上時尚鞋履零售銷售價值計，百麗時尚在所有中國公司中名列第一。



在較強的業務能力支撐下，百麗時尚無懼疫情影響，實現了營收與利潤的穩步增長。公開資料顯示，百麗時尚的收益由截至2020年2月29日止年度的人民幣201億元增加至截至2021年2月28日止年度的人民幣217億元，同比增長8.1%，並由截至2020年11月30日止九個月的人民幣159億元進一步增加至2021年同期的人民幣176億元，同比增長11.0%。



從收入結構看，在鞋履業務方面，百麗時尚收益由截至2020年2月29日止年度的177億元人民幣增加至截至2021年2月28日止年度的188億元，較上一財政年度收入增長6.3%；在服裝業務方面，同期由25億元人民幣增加至30億元，實現了21.1%的增長。



此外，百麗時尚擁有充沛的現金流。財務數據顯示， 2021年11月30日，該公司現金及現金等價物達人民幣21.13億元，為其長期穩健經營提供了有力的支撐。同時，截至2021年11月30日止9個月，該公司整體毛利率約65.6%，較2020年同期的64.6%實現了在較高水平之上的穩步提升。



中國時尚潮流市場前景廣闊 百麗時尚投資價值突出



從行業來看，伴隨著中國的消費升級趨勢以及中產階級人數的增長，越來越多的消費者開始注重產品的個性化與差異化，時尚潮流企業備受消費者青睞。根據弗若斯特沙利文資料，中國時尚潮流市場規模預計將由2020年的人民幣1,573億元穩步增長至2025年的人民幣1,872億元，行業充滿增長潛力。百麗時尚作為中國時尚潮流市場的頭部企業，在行業穩步增長趨勢下，市占率有望持續提升。



在這一前景廣闊的市場上，百麗時尚以消費者為洞察，打造了一個多元且差異化的品牌矩陣，覆蓋廣泛的價位以及時尚賽道。此外，百麗時尚還在持續拓展品牌組合，以迎合不斷變化的時尚趨勢。通過多品牌差異化的戰略佈局，百麗時尚可以更加充分地挖掘各類細分市場，與多圈層消費者密切有效溝通，從而能夠滿足不同消費者對於時尚、價位、場景功能的不同需求，打造多垂類增長曲線，實現企業多元、強勁的發展，在行業中保持領先地位。



憑藉垂直一體化的商業模式，百麗時尚可以緊跟市場潮流變化，根據最新時尚趨勢及時推出新品，以滿足消費者不斷變化的喜好，最大限度地提高產品的受歡迎程度及銷售額，不斷鞏固自身競爭優勢，引領行業發展。



對資本市場而言，百麗時尚身處大消費賽道的時尚潮流細分領域，基本面扎實，且行業增長確定性高，擁有較好的投資價值，值得投資者重點關注。





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