時代天使（6699.HK）公佈2021年度業績

香港, 2022年3月25日 - (亞太商訊) - 時代天使科技有限公司(6699.HK)(「時代天使」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」)欣然宣佈截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績。



2021年,面臨市場環境的起伏與挑戰,集團的收入實現同比55.7%的強勁增長至人民幣1,271.7百萬元,其中,93.1%來自隱形矯治解決方案業務,5.3%來自口掃儀業務,1.6%來自其他服務。令人欣喜的是,在外部擾動因素的影響下,核心隱形矯治解決方案業務收入仍取得了48.2%的快速增長。此外,憑藉精細化的運營管理能力,集團經調整EBITDA同比增長40.7%至人民幣417.5百萬元,經調整淨利潤同比增長52.9%至人民幣347.5百萬元,實現了穩健成長。



深耕數位化正畸,強化多元化產品組合



自成立以來,憑藉對數位化正畸的醫學原理和實踐的深刻理解以及對中國不同層級市場醫生和患者需求的洞察,集團搭建了多元化的產品組合,目前上市四種具有多種特性、可以覆蓋不同用戶群的隱形矯治器,包括定位於大眾市場的時代天使經典版、定位于高端市場的時代天使冠軍版、專注於早期矯正的時代天使兒童版以及突出性價比的COMFOS。



於本財政期內,集團的達成案例數同比增長33.1%至約183,200例,其中時代天使經典版、時代天使冠軍版、時代天使兒童版、COMFOS均保持快速增長態勢,分別同比提升10.4%、52.5%、116.0%及56.2%。



優化數位化診療體驗,智慧技術服務實現全方位賦能



為優化數位化診療體驗,2021年集團新增口內掃描器銷售業務,使牙科醫生能夠顯著提高與潛在患者的溝通效率,得益於集團的iOrtho雲服務平臺中內置的案例評估支援模組Make It、及其與主流口內掃描器的相容性,牙科醫生可以為潛在患者在口內掃描後幾分鐘內通過雙視圖呈現其當前齒列圖像並在旁邊呈列模擬的矯治後齒列情況。



集團認為規模化、體系化、持續性的隱形矯治專業培訓有助於培養牙科醫生對時代天使技術服務的認可與信賴。2021年,集團圍繞牙科醫生在臨床工作場景中的實際診療流程與核心問題進一步整合培訓內容及課程體系,持續賦能更多專業水準各異的中國牙科醫生。於本財政期內,集團服務的牙科醫生數量同比增長25.6%至約25,000位。



融合五大學科技術能力,持續研發投入,不斷取得擴展創新



得益于在研發資源上的長期投入,集團發展了強大的橫跨臨床口腔醫學、生物力學、材料科學、計算器科學及智慧製造技術五大主要領域的跨學科研發能力,並在此基礎上搭建了可靠的技術及資料平臺,包括masterForce、masterControl及人工智慧多模態生物資料平臺ME。2021年集團持續圍繞產品性能、臨床便利性、醫學方案設計的優化以及產品和技術服務的差異化,在隱形矯治器產品、解決方案、材料、軟體設備等方面取得了一系列突破性的創新成果。



集團與北京大學口腔醫學院口腔醫療器械檢驗中心共同制定了1項行業標準《牙科學 正畸矯治器用膜片》,並於2021年再次立項1項行業標準《牙科學 膜片式無托槽正畸矯治器》,且已通過了全國口腔材料和器械設備標準化技術委員會(SAC/TC99)的立項評審。於本財政期內,集團的研發開支達人民幣123.1百萬元,占比收益的9.7%;集團已積累擁有專利117項及軟體著作權16項。



同時,集團和國內諸多著名口腔院校建立了良好的合作關係,積極開展產學研合作,高度重視科學成果和其他產業化的運用。近幾年,集團相繼與上海交通大學附屬第九人民醫院、北京大學口腔醫院、四川大學華西口腔醫學院,武漢大學口腔醫院成立了口腔正畸專項科研基金,開展聯合研發;同時,集團與復旦大學聚合物分子工程國家重點實驗室開展正畸材料相關研究,初步研究成果已被牛津大學出版社SCI期刊Regenerative Biomaterials錄用。



持續深化品牌知名度與學術影響力



作為推動中國隱形矯治行業發展的引領者,集團認為「時代天使」已成為中國隱形矯治解決方案提供商中最知名且最值得信賴的中國品牌。2021年,集團借助產學研結合、學術分享、科普宣傳、公益活動等方式,持續深化「時代天使」的品牌知名度與學術影響力。



自2017年起,集團被國家體育總局訓練局指定為贊助商,為國家隊運動員提供專業的口腔備戰保障服務,且集團的隱形矯治器被指定為體育訓練局國家隊運動員的備戰保障產品。在2022北京冬奧會及2022女足亞洲杯賽場上,多名使用「時代天使」隱形正畸產品和服務的中國隊運動員成功奪得金牌,綻放冠軍微笑。



打造可擴展的規模化智慧製造能力,實現精益化製造



集團認為不斷積累的智慧製造技術、「規模定制」的生產模式以及可擴展的生產能力是保持業務長期增長的堅實基礎。



集團在無錫市建設的創美基地包括新型生產設施及研發中心,建築面積約為126,000平方米。於本財政期內,創美基地第一期工程已順利建設完畢,其中一條已設立的自動化生產線已於2022年一季度完成調試,並根據訂單需求開始投產。此外,集團運用智慧化創新技術對現有自動化產線的資訊系統、工藝及裝備技術進行了迭代升級,並啟用了全自動外包裝系統,提升產品外包裝環節的自動化程度,顯著提升生產效率。



展望未來,集團的目標是為牙科醫生及其患者提供定制化程度更高的產品及服務、更精細的生產能力及更靈活的供應鏈。為此,集團擬採用以下主要策略可持續地發展集團的業務並保持領先的市場地位:(1)加強研發能力及繼續革新正畸解決方案;(2)進一步智慧化及數位化集團的系統,以提高運營效率;(3)優化醫學服務及增強使用者體驗;(4)增加產能及提高生產效率;及(5)通過擴大銷售網路及提高品牌知名度及學術影響力鞏固集團的市場領先地位。集團相信,憑藉集團國內市場領導者的地位及集團對中國數位化正畸市場的深入瞭解,集團已充分準備好抓住巨大市場的上升潛力,未來,集團將繼續深耕主業,扎實穩健經營,致力於提升公司業績和市場價值,力爭為股東創造更多的投資回報。



關於時代天使科技有限公司

時代天使科技有限公司(以下簡稱「時代天使」或「公司」)是中國領先的隱形矯治解決方案提供商。公司通過時代天使隱形矯治系統在整個隱形矯治過程中助力牙科醫生,其由關聯的三部分組成:(1)數位化輔助案例評估支援及矯治方案設計服務,(2)基於專門的矯治方案定制且可拆裝的隱形矯治器,及(3)雲服務平臺iOrtho 。自2003年公司成立以來,時代天使始終致力於通過數位化科技驅動的產品和技術服務,助力牙科醫生穩、易、快、准地診斷和治療,用科技綻放自信笑容。





