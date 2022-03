Thursday, 24 March 2022, 14:21 HKT/SGT Share: 光大環境公布2021全年業績 科技創新成果可圈可點

香港, 2022年3月24日 - (亞太商訊) - 日前,中國光大環境(集團)有限公司(「光大環境」,香港股份代號:257)公佈了2021年全年業績。全年收益約498.95億港幣,同比增長16%;除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)約港幣150.27億元,較2020年增長17%;毛利約164.63億港幣,較2020年增長17%;每股基本盈利為110.76港仙,同比增長13%。公司不僅交出了靚麗的經營業績答卷,近年來堅持「科技創新引領發展」,在科技創新工作方面也取得了可圈可點的成果,去年更是作為環境治理領域唯一代表入選「2021年中國新科技100強」榜單——顯示出科技創新在公司鞏固領軍優勢、實現戰略轉型中的關鍵作用。



據業績公告顯示,2021年,光大環境牽頭的國家重點研發計劃項目「一般可燃工業固廢安全清潔高效燃燒技術開發及應用」正式啟動,階段性工作初步完成;公司的上市附屬公司中國光大水務有限公司(「光大水務」)參與的「城鎮污水處理廠智能監控和優化運行關鍵技術及應用」項目榮獲2020年度「國家科學技術進步獎」二等獎;裝備製造板塊自主研發的1,000噸╱日爐排於去年成功應用於公司旗下江蘇吳江垃圾發電項目,常州裝備製造公司亦入選江蘇省「專精特新小巨人」企業;光大照明產品體系不斷完善,低色溫全部功率型號光大新鈉燈等產品的開發業已完成。



2021年,綠色科創板塊作為光大環境的科技研發創新引擎,基於香港、深圳、南京、青島的「一院四城」研發體系,為公司的戰略轉型、結構優化、新興業務培育加速賦能,重點聚焦「面向傳統業務、面向新業務、面向未來發展」三個方向推進研發工作,完成焚燒爐、煙氣淨化、滲濾液處理、控制系統等多項系統設計的技術支持服務,助力各板塊業務發展。其中,大容量垃圾焚燒濕法脫酸系統研發與優化技術,和垃圾焚燒智能控制研究及應用技術雙雙通過國家級成果鑒定,達到國際先進水平。



與此同時,光大環境圍繞「一院四城」研發體系,多渠道引進國內外領軍人才,先後邀請多位中國工程院院士、知名高校教授和國際行業專家擔任科技顧問,聘請國際知名技術專家擔任公司科技創新與科研管理的領頭人。截至2021年,公司逐步組建起2,000多人的多層次科技人才隊伍,擁有國家、省部級科研平台共7個,有力支撐了科技創新工作的快速推進。



中國「雙碳」戰略目標提出後,環保企業的科技創新獲得了強勁推力。2021年,光大環境快速推進「碳減排」相關的研究學習、技術研究、試點探索等工作,收穫良好進展。公司結合中國國情自主研發並完善了垃圾焚燒發電、污水處理、生物質利用及危廢處置四大業務領域碳排放核算模型,用於評估自身碳排放水平並制定未來碳減排策略;成立「碳中和技術研發中心」,打造面向「雙碳」戰略的「產學研用」一體化創新平台;圍繞碳捕集技術和裝備等「雙碳」相關領域開展技術攻關;承擔中國生態環境部溫室氣體排放實地監測試點課題,為國家進行相關行業碳排放核算夯實基礎;編制《環境保護與碳中和》白皮書,明確「雙碳」實現路徑,推廣應用減污降碳技術。



在提出將「降碳」作為重點戰略方向的同時,2021年國家對「減污」的重視程度和政策力度持續加強,密集推出的政策涵蓋穩步推進「無廢城市」建設。隨著國內「無廢城市」建設試點逐步開展,光大環境積極研發光大智慧再生資源回收系統(EB-iRRS)(已投入商用)、可回收垃圾智慧分揀技術、一般工業固廢分揀技術等,以科技創新支撐「無廢城市」建設的探索和發展。由公司牽頭的首個國家重點研發計劃項目「中奧政府間國際科技創新合作」重點專項於去年正式啟動,為公司加強相關科研領域的國際合作交流打造良好勢頭。此外,公司還與香港科技園公司簽署戰略合作協議,攜手在港打造綠色科技孵化與轉化平台,支持在港相關初創企業發展。



2021年,光大環境主持或參與制定多項相關國家及行業標準,獲得多項國家、省部級獎勵,發表重要技術論文18篇,新獲專利283項(包括發明專利24項、實用型專利161項、軟件著作專利81項、外觀專利17項),是18年來獲取專利數量最多的一年。截至2021年12月31日,公司累計獲得授權專利逾1,300項,是全球垃圾焚燒發電領域獲得專利數最多的企業。



隨著傳統環境治理領域發展趨於飽和、競爭加劇,「科技賦能」對於從業企業在同業中脫穎的重要性日漸提升。光大環境表示,聚焦自身發展,公司將堅持「科技創新引領發展」,基於現有成果和優勢,以技術應用與轉化為目的,持續加大科技研發的投入力度以及對重、難點技術工藝的攻關力度, 提升科研成果應用與轉化效率,為傳統業務挖潛、新興業務拓展提供技術支持,堅定不移地推進公司戰略轉型和高質量發展。放眼行業大局,作為中國新科技100強在環境治理領域的代表企業,光大環境有責任也有能力在環境、能源、資源、氣候相關領域進行科技創新佈局,立足國家所需,發揮光大所長,堅持需求導向,在環境治理和綠色低碳領域形成領先科技優勢,全力參與和支持國家生態文明建設、綠色低碳發展進程。





