華信金融向LEBLON-DELIENNE購買藝術品及NFT

香港, 2022年3月24日 - (亞太商訊) - 香港華信金融投資有限公司(「華信金融」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:1520.HK)欣然宣佈,集團之全資附屬公司Virtual Mind Art Company Limited(「VMA」)與Leblon-Delienne(「LD」)訂立買賣協議(「買賣協議」)。VMA同意向LD購買8套藝術收藏品以及相關非同質化代幣(「NFT」)數碼創作(「藝術收藏品」),預計於10月以拍賣形式供市場銷售。集團希望藉與世界知名品牌、藝術家及設計師跨界合作,有助建立自主品牌形象及拓寬自主開發之品牌及產品種類。



藝術收藏品包括1套由實物藝術品組成的PAD(Pavillon des Arts et du Design)藝術收藏品,7套由實物藝術品組成的定製藝術收藏品以及92個NFT組成的數碼藝術收藏品。每套PAD藝術收藏品及定製藝術收藏品各有5件藝術品,均由世界知名的法國設計師José Lévy先生設計及創作。Leblon-Delienne與José Lévy先生合作創作的藝術收藏品乃以KOKESHI人偶為靈感,其為一種源自於日本北部民間藝術並流傳至今的木偶。根據LD官網資料,Leblon-Delienne與José Lévy先生創作的KOKESHI人偶小雕像來自兩個基本的設計理念﹕首先是抽象—小雕像完全是黑色,有別於其他KOKESHI人偶的傳統顏色;第二個概念是比例變化─傳統的小雕像是按人體比例製造,而此小雕像的比例已超越人形比例,為其製作過程賦予新元素及技術。Leblon-Delienne與José Lévy先生的藝術收藏品將在PAD Paris(PARIS ART DESIGN)作出展覽,並於4月5日至10日在網上或公開拍賣。集團於收到Leblon-Delienne的藝術收藏品後,提議就藝術收藏品組織展覽銷售及╱或公開拍賣,以推動及激發公眾對藝術收藏品及José Lévy 先生的設計的興趣。



除藝術品外,是次集團亦購買合共92個NFT,包括對應PAD藝術收藏品的5個NFT及對應7套定製藝術收藏品的35個NFT,當中40個飾面紋理相同、顏色不同,8個屬超稀有類型,4個屬極稀有類型。根據買賣協議,VMA可以選擇額外購買200個NFT,由José Lévy先生使用集團商標「INACHEVE」進行定製。



Leblon-Delienne主要從事創作及編輯有關漫畫書及卡通英雄的雕塑、小雕像、傢俬、配飾及其他藝術品與裝飾品,擁有一班忠實收藏家。其亦定期與國際設計師及藝術家合作推出高質素的藝術收藏品。José Lévy先生為一位巴黎旅行家及藝術家,憑藉其才華與頗富幽默感的詩意,遊走於時尚、裝飾藝術及造型藝術領域。José Lévy先生創作的物品獨特兼具親密感,能建立起作品與受眾間之聯繫。



集團銳意實現更多元化發展,務求從女性服裝製造商策略性升級為全方位潮流服飾產品製造商。早前,集團宣佈建議更名為「天機控股有限公司」以配合業務發展策略,並與青島威鼎體育用品有限公司建立戰略合作關係及委任全球奢侈品品牌集團LVMH資深設計師周怡冰博士出任首席創意官,多軌並行為深化潮流服飾業務發展做好準備。集團正積極尋求與不同知名品牌和設計師建立合作關係,冀透過開發時尚文化服飾及服飾相關產品,以把握年輕一代的市場機遇。



華信金融主席及執行董事李陽先生表示﹕「是次跨界合作為集團實現策略目標的關鍵一步,與LD及José Lévy先生的合作將進一步拓寬集團自主開發之品牌及產品的種類及提升其知名度。集團未來會繼續發掘與其它世界知名品牌、藝術家及設計師的跨界合作機會,加強藝術設計及潮流服飾的協同效應,以抓緊全球潮流服飾市場及數碼藝術市場的龐大機遇。我們有信心集團更名以及佈局各項策略性投資,將有助集團在後疫情時代呈現全新氣象,為股東帶來更佳的投資回報。」



關於香港華信金融投資有限公司

香港華信金融投資有限公司(1520.HK)主要從事(i)服裝產品的設計、製造及貿易;及(ii)提供貸款融資服務。服裝業務主要分為兩大種類,分別為貼牌產品與自有品牌產品。貼牌產品是按集團客戶擁有或指定的私有品牌設計製造的產品,而自有品牌產品則是在集團專屬品牌名下設計和製造的產品。集團將於2022年3月25日舉行之特別股東大會表決其更名為「天機控股有限公司」的建議,以配合業務發展策略。



有關更多資料,請瀏覽:www.cefcfi.com.hk







