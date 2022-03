金活醫藥發2021年度全年業績正面盈利預告

香港, 2022年3月23日 - (亞太商訊) - 中國領先及全球知名的大健康產品服務全渠道供應鏈企業-金活醫藥集團(01110.HK)發出正面盈利預告的公告,預期2021年度金活醫藥集團的本公司擁有人應佔溢利將較2020年度的人民幣11.7百萬元增加約155%至160%。



這正面盈利預告是基於金活醫藥集團截至2021年12月31日止年度之未經審核綜合管理賬目及董事會目前可得的資料之初步評估。董事會認為本公司擁有人應佔溢利增加,主要是由於從事品牌進口醫藥及保健產品的中國分銷業務之收入及毛利因COVID-19疫情受到控制,公司管理层应对COVID-19疫情采取了卓有成效的节本增效方法及措施来提升公司的综合竞争力,使市場在2021年度相對前年度有所復甦而分別增加約45%至50%及約65%至70%。



此外,金活醫藥集團之非全資附屬公司深圳市東迪欣科技有限公司,是一家生產各種醫療設備包括紅外線探熱器的醫療設備製造商,由於抗疫情設備之銷售有所回落,預期2021年度之年度溢利將較前一個年度減少約34%至39%。



關於金活醫藥集團有限公司

金活醫藥集團(股份代號:01110.HK)二十多年來致力於搭建完善的醫藥大健康產業上下游供應鏈體系,目前業務區域遍布全國34餘省市, 為中國藥品及保健品進口百强企業、進口中成藥銷售前五強。為適應消費升級的新常態,金活醫藥全面構建線上線下新零售生態圈。旗下深圳金活醫藥主要在中國從事品牌進口藥品及保健品的代理,經銷代理了京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏、喇叭牌正露丸、金活依馬打正紅花油、美國康萃樂益生菌等多種名牌健康產品,在業界確立了名牌代理地位。



如欲獲得更多資料,請瀏覽 http://www.kingworld.com.cn。





