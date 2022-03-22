日清食品公布2021年全年業績 財務表現超越2020年高基數



香港, 2022年3月22日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）今天公布截至2021年12月31日止年度之全年業績。



摘要

-- 收入上升的主要原因包括「合味道」品牌於中國內地銷量增長強勁，以及香港業務的多元化產品組合所帶動。

-- 為慶祝日清食品於香港交易所上市五週年及「合味道」成立50週年，董事會建議派付末期股息每股14.56港仙，以及特別股息每股2.91港仙，合共每股17.47港仙。

-- 鑒於原材料及物流價格飆升令成本壓力增加，集團自2022年3月1日起上調其主要即食麵產品在中國內地的出廠價格，平均增幅的百分比屬中單位數。香港將實施相若調整，上調部分袋裝及容器裝即食麵產品在香港的出廠價，增幅的百分比屬中至高個位數，並於2022年4月1日起生效。



集團收入由2020年同期的3,518.8百萬港元增加9.9%至3,866.3百萬港元。EBITDA按年上升6.0%至604.1百萬港元（2020年：570.0百萬港元），相當於EBITDA利潤率15.6%（2020年：16.2%）。公司擁有人應佔溢利按年增加0.6%至303.8百萬港元（2020年：301.9百萬港元），相當於純利率7.9%（2020年: 8.6%）。集團的每股基本盈利增加至28.74港仙（2020年：28.11港仙），主要由於年內股份回購導致流通股的加權平均數減少所致。



香港業務

來自香港業務的收入按年增加3.4%至1,466.2百萬港元（2020年：1,418.4百萬港元），主要由於非即食麵業務，如冷凍食品、蔬菜及果汁、即食鮮切蔬菜及洋菓子，以及分銷業務在需求並無激增的情況下的收入仍然有所增長所致（尤其是在2020年初疫情爆發後袋裝即食麵的需求大增）。分部業績為123.5百萬港元（2020年：165.5百萬港元），業績減少主要由於原材料價格及與品牌投資相關的開支上升所致。來自香港業務的收入佔集團收入37.9%（2020年：40.3%）。



年內，香港的生活模式曾一度回復正常，杯裝即食麵的銷量於2021年底錄得強勁增長，表現已恢復至2020年的水平。於2021年，為慶祝「合味道」品牌創立50週年，集團對「合味道」品牌進行革新，令麵條更掛湯、更入味，為摯愛的顧客帶來意想不到的滋味。此外，集團繼續致力為「出前一丁」品牌生產優質麵條，以粉質細緻、富有清新麥香而享負盛名的北海道小麥粉製作，獲得消費者的高度評價。此外，為進一步豐富即食麵產品組合，集團為「公仔」品牌推出新產品，讓顧客享受一系列創新的產品。



即食麵業務以外，由於銷售包裝鮮切蔬菜的超級市場數目增加，加上該產品日益受到注重健康且偏好新鮮蔬菜的消費者歡迎，帶動集團的包裝鮮切蔬菜銷量穩定增長。此外，穀物麥片的銷量在香港及中國內地，以及新加坡和泰國亦不斷上升。同時，「Kagome」蔬菜汁業務亦穩步擴張，銷量日益增加。



中國內地業務

中國內地業務收入於年內錄得強勁增長，超越2020年的高基數。業務收入增長強勁不但印證了集團的業務模式行之有效，同時展現集團積極投入發展中國市場業務的承諾。此外，顧客對新口味及優質產品的熱愛令杯裝即食麵銷量上升，從而令中國業務的收入由2020年的2,100.4百萬港元按年增加14.3%（按當地匯率：6.6%）至2021年的2,400.2百萬港元。同時，合營分銷業務亦於年內為集團貢獻了額外收入。分部業績按年大幅增加21.0%至299.1百萬港元（2020年：247.1百萬港元），主要由於杯裝即食麵銷量增加，但被原材料成本急升抵銷所致。目前，來自中國內地業務的收入佔本集團收入62.1%（2020 年：59.7%）。



「合味道」旗艦品牌在中國內地的銷量以雙位數速度增長。與香港業務相若，為慶祝「合味道」品牌創立50週年，集團自2021年5月起為中國內地部分產品進行革新，升級更優質麵條及湯底。集團亦於中國內地持續對其獨特的即食麵進行品牌投資，以提高品牌忠誠度。同出一轍，集團重新設計碗裝日清「U.F.O.」炒麵，改進了蓋子排熱水口的設計，令其方便又安全，同時亦重新調較醬汁口味，令口感更豐富；不但帶來更令人滿意的消費體驗，更為消費者提供具有附加價值的產品。



上海的分銷業務於2020年4月開展，該業務主要從事分銷日本第三方品牌的洋菓子及飲品。集團致力透過其銷售網絡，以擴大「Kagome」蔬菜及果汁，以及自有品牌穀物麥片的銷量。而該分銷業務的業績符合集團預期。



有關在2019年7月宣布的珠海新包裝材料工廠，工廠在試業後於2021年12月正式開始全面投入生產，主要生產軟包裝材料，包括袋裝即食麵、杯裝即食麵、液體及粉末的包裝薄膜。



未來展望

展望未來，在疫情得到控制且日常生活回復正常之前，原材料價格波動料將持續影響製造業務。



集團已採取多項優化營運及提升生產效率的措施以抵消成本升幅。然而，該等措施不足以消化不斷飆升的原材料價格。在這種具挑戰性的經濟環境下，自2022年3月1日起，集團上調其主要即食麵產品在中國內地的出廠價格，平均增幅的百分比屬中單位數。集團對上一次調整中國內地即食麵產品價格已是在十一年前。同時，香港亦面對類似的情況，集團將於2022年4月1日起上調部分袋裝及容器裝即食麵產品在香港的出廠價，增幅的百分比屬中至高個位數。是次價格調整包括「出前一丁」系列、「合味道」系列及「U.F.O.」產品。日清食品對上一次調整「出前一丁」袋裝麵價格是在14年前的2008年，而容器裝即食麵產品對上一次價格調整是在3年前的2019年，當中包括「合味道」產品。



集團將繼續專注拓展市場覆蓋範圍及品牌投資，預期中國內地人均消費將持續上升，消費亦會相應增長。憑藉以往的經驗，集團對其增值產品的銷售增長充滿信心，並將繼續擴大業務領域，尤其是華北地區及華西地區，並增加店內銷售。在價格調整的同時，集團亦會致力提升產品質素。此外，香港業務將專注於增加非即食麵業務的銷售，以確保業務的可持續增長。



日清食品執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆先生表示：「面對疫情嚴峻所帶來的挑戰，我們的管理層及全體員工同心協力，成功達到管理層所訂下的目標，令集團2021年的財務表現超越了2020年所創下的較高的基數。中國內地的消費升級將持續為我們的優質即食麵帶來更多的機會並擴大集團的市場份額。而在非即食麵業務方面，集團將繼續擴大香港及中國內地的據點，創造與即食麵業務的協同效益，從而加強該業務的財務表現。」



「COVID-19所帶來的挑戰不僅影響我們的生活，亦影響經濟和社會。作為香港最主要的即食麵製造商，日清食品矢志為消費者提供優質的即食麵，並確保供應穩定。我們將繼續密切注視市場變化，在必要時調整生產及物流支援，持續為消費者提供既優質又安全的產品。展望未來，我們將積極發展集團的業務營運及組織，以提高業務成果，務求為包括股東及投資者在內的持份者締造長期價值。」



詳情請參閱刊於香港聯合交易所網站上之全年業績通告：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0322/2022032200460_c.pdf



有關日清食品有限公司

日清食品有限公司（「集團」；股份編號：1475）為一間在中國内地及香港知名的食品公司，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛，並為香港最大的即食麵公司。集團於1984年正式於香港設立營業據點。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、冷凍食品及其他食品。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國内地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國内地的一線及二線城市。



日清食品被納入8項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國内地公司指數、恒生港股通非AH股公司指數及恒生小型股 （可投資） 指數。詳情請瀏覽 www.nissingroup.com.hk。









話題 Press release summary



部門 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

