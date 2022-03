Monday, 21 March 2022, 15:20 HKT/SGT Share: 中國口腔連鎖龍頭瑞爾集團IPO在即 多重優勢持續夯實基本面

香港, 2022年3月21日 - (亞太商訊) - 近年中國民營醫院發展迅速,業內認為,優秀的營利性醫院上市融資,有利於利用社會資本擴大服務供給,滿足群眾的多層次需求,既是健康中國的生力軍,也是慈善公益的踐行者。



瑞爾集團有限公司(以下簡稱「瑞爾集團」)便是其中翹楚,作為中國口腔醫療服務行業先驅,瑞爾集團為患者提供口腔醫療服務逾20年,在促進中國消費者對口腔衛生的認識方面發揮著重要作用。瑞爾集團「06639.HK」已於03月14日結束招股,並計劃於3月22日在港交所主板掛牌上市,即將成為港股市場的「口腔連鎖第一股」。據瞭解,瑞爾集團早在IPO前的多輪融資中,便獲得了淡馬錫、奧博資本、高盛及高瓴等眾多知名投資機構的青睞,此次IPO,瑞爾集團共引入5名基石投資者,Abax盤實資本、Harvest嘉實基金、Hudson Bay、OrbiMed奧博資本以及現代牙科(03600.HK)合共認購6,500萬美元(約5.07億港元)股份,可謂明星資本環繞,股東背景強大。



市場領導地位穩固 瑞爾瑞泰雙品牌擴張加速



瑞爾集團成立於1999年,是中國領先的口腔醫療服務集團。根據弗若斯特沙利文的報告,就2020年的總收入而言,瑞爾集團是中國最大的高端民營口腔醫療服務提供商,且同期就收入而言,瑞爾集團還是中國第三大民營口腔醫療服務提供商。瑞爾集團目前在中國擁有111家直營口腔醫院和門診,業務遍及全國15個城市,構成龐大的口腔服務網絡。過去十年,已服務患者超過740萬人次,積累了不斷增長的忠實客戶群。此外,瑞爾集團還是中國採用四手牙醫和ADA標準對牙科器械進行滅菌和消毒的先行者。



值得一提的是,瑞爾集團同時運營兩大品牌,成功實現雙品牌協同驅動,通過不斷擴張、持續擴大市場份額,鞏固了其行業的領先地位。其中瑞爾品牌針對一線城市高購買力人群,憑藉卓越醫療技術和優質個性化服務收取溢價;瑞泰品牌旨在以吸引力的價格和優質服務佔領更大的中端口腔醫療服務市場。高端與中端定位相互補充,由此產生差異化價格營銷策略,推動瑞爾集團加速滲透於不同消費水準地區進行拓展與擴張和業績增長。



強大的牙醫團隊和完善的人才培養機制優勢 把握行業快速增長機遇



根據招股書,瑞爾集團已經建立起龐大而高素質的團隊,擁有882名在普通牙科、正畸科及種植科等各領域擁有專業知識和資格的牙醫,截至2021年9月30日,其超過50.7%的全職牙醫擁有碩士或以上學位,並且許多牙醫持有主治醫師和碩導博導及學科帶頭人等頭銜和資格。其牙醫團隊取得資格後平均擁有10.2年的行業經驗。值得一提的是,在人才培訓方面,瑞爾通過與國內外知名的醫療機構合作,為其牙醫提供最佳的資源和資訊,緊跟牙科和正畸領域的最新趨勢。憑藉強大的人才實力,瑞爾集團有望在市場競爭中處於不敗之地。



市場需求方面,根據弗若斯特沙利文報告,中國民營口腔醫療服務市場規模預計2020至2025年將進一步擴張,並於2025年達至人民幣2,414億元,年複合增長率為23.3%。而瑞爾集團憑藉雄厚人才實力,有望把握住行業的強勁增長機遇,實現進一步發展。



財務方面,根據招股書,瑞爾2021財年收入大幅增長至人民幣15億元,實現37.7%營收同比增長,同期實現經營利潤1.24億元,經營現金流2.43億元,已實現經營層面扭虧為盈。



展望未來,瑞爾集團將繼續提高品牌知名度以擴大客戶群,提升患者體驗,提升瑞爾於主要門戶城市的市場佔有率,並通過自然增長及收購擴大瑞泰網絡,探索對數字基礎設施進行升級,以提高運營效率及整個網絡的服務標準化,持續發展瑞爾生態系統以推動內部及外部改善,實現公司高質量增長。





話題 Press release summary



部門 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network