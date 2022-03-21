Monday, 21 March 2022, 08:01 HKT/SGT Share: 瑞科生物宣佈於香港交易所主板上市計劃 每股H股作價24.80港元 集資額最多765百萬港元

專注於HPV候選疫苗的研發，經營以自主研發新型疫苗為主的業務模式

香港, 2022年3月21日 - (亞太商訊) - 中國創新型疫苗公司 ── 江蘇瑞科生物技術股份有限公司 (「瑞科生物」或「公司」，股份代號：2179.HK)，今天宣佈於香港聯合交易所有限公司 (「香港交易所」) 主板上市計劃。



瑞科生物將全球發售30,854,500股H股(視乎超額配股權行使與否而定)，其中27,769,000股H股將作國際發售(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，佔初步發售股份總數約90%；餘下3,085,500股H股將於香港作公開發售(可予調整)，佔初步發售股份總數約10%。瑞科生物將於2022年3月21日(星期一)上午9時開始於香港公開發售，並於2022年3月24日(星期四)中午12時截止。公司的股份預計將於2022年3月31日(星期四)於香港聯交所主板開始買賣，股份將按每手買賣單位500股H股買賣，股份代號爲2179.HK。



-- 摩根士丹利亞洲有限公司、招銀國際融資有限公司及中信里昂證券資本市場有限公司為聯席保薦人；摩根士丹利亞洲有限公司、招銀國際融資有限公司及中信里昂證券有限公司為聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。

-- 興證國際融資有限公司、海通國際證券有限公司、廣發證券（香港）經紀有限公司、安信國際證券（香港）有限公司及華盛資本証券有限公司（僅就香港公開發售而言）為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。

-- 利弗莫爾證券有限公司為聯席牽頭經辦人。



憑藉新型佐劑技術打造疫苗管線



瑞科生物是一家創新型疫苗公司，擁有高價值疫苗組合，並由自主研發的技術所驅動。公司主要專注於HPV候選疫苗的研發。疫苗組合主要包括12款疫苗，包括核心產品REC603，是一款重組HPV九價疫苗，目前處於III期臨床試驗階段，是國內少數幾家擁有處於III期階段的HPV九價候選疫苗的公司。



近年來，疫苗學領域步入全新時代。免疫學的先進技術及突破在很大程度上重塑了疫苗學，為提供更安全、更有效的疫苗解決方案創造了機會。根據弗若斯特沙利文，於2020年，亞單位疫苗約佔中國疫苗市場的55.4%，預計於2030年進一步增至86.6%。在不斷增長的亞單位疫苗及技術突破的推動下，按產值計，中國疫苗市場預期將由2020年的人民幣753億元增長至2030年的人民幣3,333億元，複合年增長率為16.0%。憑藉公司在開發亞單位疫苗方面的強大研發能力，公司相信自身正處於有利位置，將可進一步受惠於中國疫苗市場的整體增長。



基於多年來聚焦疫苗開發的經驗以及利用公司自主研發的技術平台，公司已建立涵蓋宮頸癌、新冠肺炎、成人結核病、帶狀疱疹、手足口病及流感等廣泛疾病譜的12款候選疫苗的全面疫苗組合。公司的疫苗組合已拓展至世界衛生組織於2019年發佈的DALYs評估的《全球疾病負擔》中負擔最重的10大疾病中的5種，以及2020年全球最暢銷的5種疫苗產品中的3種所覆蓋的疾病領域。公司的核心產品REC603是一款重組HPV九價候選疫苗，目前正在中國進行III期臨床試驗。公司計劃於2025年就REC603提交BLA申請，並於 BLA申請獲批後開始商業化。此外，公司的新冠肺炎疫苗ReCOV於2021年6月在新西蘭啟動ReCOV的I期臨床試驗，並於2021年10 月獲得初始部分揭盲數據。基於I期試驗的主要安全及免疫原性數據以及部分揭盲效力數據，公司隨後於2022年1月獲得了菲律賓FDA的臨床試驗批准，可對ReCOV進行全球II期╱III期試驗。目前，公司已在菲律賓為ReCOV的全球II期╱III期試驗進行受試者招募。於2022年1月，公司亦就餘下三組取得揭盲臨床數據並正落實數據分析及臨床試驗報告，並將於2022年提交EUA/BLA申請。



佈局涵蓋多種疾病的候選疫苗管線，以解決尚未滿足的巨大需求



公司已採取疫苗開發策略，旨在穩固自身於疫苗行業的領先地位。考慮到疫苗行業的總體趨勢，公司已從戰略上開發出一條由預防性向暴露後預防的管線。除HPV及新冠肺炎疫苗外，公司的全面管線亦包括重組帶狀疱疹疫苗、兩款成人結核病疫苗、流感四價疫苗及手足口病四價疫苗。



其中，HPV疫苗是全球最具商業價值的疫苗之一，2020年全球市場規模為42億美元，就產量而言佔全球疫苗市場約11.5%。故此，公司戰略性地開發了全面的HPV疫苗管線，以滿足對HPV疫苗的迫切需求。迄今為止，公司已針對不同國家及人群正推進三項主要候選疫苗（即一款重組HPV九價疫苗REC603，兩款重組二價疫苗REC601及REC602）的臨床試驗。目前，公司還在開發使用自主研發的新型佐劑（對標AS04）的REC604a及REC604b，可能會減少給藥次數，計劃分別於2022年與2023年提交IND申報。



值得留意的是，公司的重組九價HPV疫苗（即REC603）預期將成為國內首批獲批及商業化的國產疫苗之一。公司目前正進行III期臨床試驗，並已於2021年10月為效力測試完成12,500名受試者招募。首位受試者已於2021年6月26日招募入組，公司正積極與業內領先的主要研究者及高資質的合約研究機構合作，以加快疫苗的試驗進度。公司預計將於2022年上半年完成三針給藥，並計劃於2025年達到III期臨床試驗的主要終點，並向國家藥監局提交BLA申請。



自主研發的先進技術平台，支持及推動下一代候選疫苗的開發



通過在疫苗學領域多年的投入與專注，公司已開發出由新型佐劑平台、蛋白工程平台及免疫評價平台组成的綜合疫苗創新引擎，而公司也是少數幾家有能力研發新型佐劑的公司之一，能夠對標所有目前已獲得FDA批准的新型佐劑。目前，公司的技術平台已形成「鐵三角」，在抗原設計及優化、佐劑的開發及生產以及識別抗原及佐劑的最佳組合方面形成協同效應。在該等平台的支持下，公司透過不斷升級自身技術以進一步豐富研發手段，從而繼續推動公司疫苗開發向前發展。



除公司的技術平台外，IPD系統亦為公司的研發活動奠定了堅實基礎。IPD系統管理候選疫苗的全生命週期。通過IPD系統，公司能夠同時推進多個疫苗開發項目。



不斷擴展生產能力，加固競爭優勢



公司已在早期階段開始建立自身的生產能力，旨在確保公司的候選疫苗順利轉化為成功的商業化疫苗產品，而公司的生產及質量控制系統均符合業界領先的GMP標準。同時，公司亦招聘了許多負責生產及質量的人才，他們在疫苗公司積累的商業化經驗讓他們獲得了豐富的行業洞察力及深刻的見解。



目前，公司正於江蘇省泰州市建設HPV疫苗生產基地，一期的設計產能為每年500萬劑HPV九價疫苗或30百萬劑HPV二價疫苗，而公司的HPV疫苗生產基地一期建設預計將於2022年底完成。此外，公司已於2021年11月獲得ReCOV的藥品生產許可證，同時也完成了ReCOV的GMP標準生產基地的建設，該生產基地亦可用於生產重組帶狀疱疹疫苗，總建築面積約為17,000平方米，有可能支持300百萬劑ReCOV的年產能。



高績效的管理及科研團隊，獲得醫療行業的領先投資者支持



研發是公司持續成功的關鍵。隨著各種科技進步及創新技術不斷重塑疫苗學領域，疫苗行業得以迅速發展。公司由一支經驗豐富的管理及科研精英團隊領導，吸納了擁有資深免疫學學術研究及疫苗產品開發經驗的行業頂尖科學家，以及熟悉將候選疫苗從概念引入市場的行業知名專家。



此外，公司還得到股東的大力支持，包括醫療行業的領先投資者，以及清池資本、Temasek、君聯資本及紅杉中國等主要機構投資者，這代表了一眾股東對公司市場地位及增長潛力的認可。同時，公司認為在多元化股東基礎的財務支持及行業洞察力的驅動下，將能夠實現未來的增長。



江蘇瑞科生物技術股份有限公司董事會主席、執行董事兼總經理劉勇博士表示：「隨著疫苗學領域進入全新時代，在新型疫苗技術以及疾病及人群覆蓋率顯著擴大的推動下，中國的疫苗市場有望大幅增長。我們相信，憑藉我們強大的研發能力，預計可進一步受惠於中國疫苗市場的整體增長。前瞻未來，我們已計劃不斷加快候選疫苗的研發、臨床試驗及商業化，並使我們能夠迅速推進HPV疫苗、新冠肺炎疫苗的開發同時亦能快速推進其他候選疫苗的開發及商業化。此外，我們將通過鼓勵持續創新、完善組織架構、公司文化及人才招募體系，實現技術和產品在全球市場內商業化，以及在國際範圍內開展合作，籍以開發候選疫苗及技術來促進市場滲透及提高盈利能力。同時，我們將繼續尋求機遇，引進全球先進技術，並招聘海外人才，以增強我們的自主研發實力。我們亦將評估是否有機會佈局海外研發中心，從而與海外學術機構及科學家緊密合作，並持續推動我們的研發活動。最後，在我們強大的研發能力的推動下，我們將致力於疫苗行業從研發到商業化的全價值鏈創新，並為股東和投資者創造更大價值。」



所得款項用途：



經扣除包銷費用及其他與全球發售有關的估計開支後，公司估計將自全球發售收取所得款項淨額約$672.4百萬港元(假設超額配售權未獲行使及發售價為每股發售股份$24.80港元，並計劃作下列用途：



-- 約 47.3%或317.9百萬港元將分配予繼續優化、開發及商業化HPV疫苗管線，包括核心產品（重組HPV九價疫苗REC603）



-- 約17.7%或119.3百萬港元將用於新冠肺炎疫苗（即ReCOV）的臨床前及臨床研究、註冊



-- 約 21.1%或142.0百萬港元將用於其他候選疫苗的臨床前及臨床研究、註冊，包括重組帶狀疱疹疫苗REC610、結核病疫苗REC606及REC607、重組四價流感疫苗REC617及重組手足口病四價疫苗REC605



-- 約6.7%或44.7百萬港元將用於進一步加強研發能力及提高營運效率



-- 約7.2%或48.5百萬港元將用作營運資金及一般企業用途





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