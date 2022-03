諾輝健康發佈2021年報：營收同比增長202%，毛利率攀升至72.7%

杭州, 2022年3月18日 - (亞太商訊) - 中國領先的癌症早篩生物高科技公司諾輝健康(6606.HK)今日發佈2021年截至12月31日的年度業績報告。

諾輝健康在2021年全年實現營業總收入2.1億元人民幣,較2020年同比增長201.5%;實現毛利潤1.5億元人民幣,較2020年同比增長315.2%;毛利潤率從2020年的52.8%攀升至72.7%。公司在2020年的總收入約為7,100萬元,毛利潤約為3,700萬元。截至2021年底,公司包括定期存款、現金和現金等價物在內的資金總額為18.9億元。



公司旗下幽幽管®獲批國家藥品監督管理局三類醫療器械註冊申請,成為中國首個適用於“消費者自測”的幽門螺桿菌檢測產品(1),首次實現取樣和檢測“驗孕棒”式一體化專利設計,並經國家藥監局督導的註冊臨床試驗驗證達到“消費者自測”的準確安全和便捷性要求。



“2021年,諾輝健康用業績有力地證明了中國癌症早篩市場的規模和潛力,率先跑出了常衛清®和噗噗管®兩個營收億級的品牌和產品。2021年公司營收和毛利率的大幅提升得益於銷售的強勁增長和優質管道貢獻比的提高。2022年初強勢上市的幽幽管®也為公司增長提供了新動能。”諾輝健康CEO朱葉青表示,“過去幾年,公司在市場教育和學術推廣的堅決投入確立了諾輝健康在癌症早篩行業的領導地位,為公司保持強勁增長奠定了堅實的基礎。與此同時,我們在2021年著力拓展公司的多組學技術平臺和行業突破性創新的管線研發,研發投入相比2020年增長了近3倍,公司擁有的專利及專利申請也從去年的71項增加到了 169項,為公司的長期發展夯實了基礎。諾輝健康將繼續以嚴肅醫療的模式做產品研發、臨床和註冊,以消費醫療的模式服務用戶。同時,公司在2024年實現盈虧平衡的目標保持不變。”



中國癌症早篩市場空間得到有力驗證:常衛清®、噗噗管®率先沖進億級單品

“中國癌症早篩第一證”結直腸癌篩查產品常衛清®在2021年實現收入9,720萬元人民幣,全年實現發貨量超66萬盒,發貨量較2020年同比增長168%。中國首個居家自測便潛血(FIT)檢測產品噗噗管®在2021年實現收入近1.2億元,全年實現發貨量超過580萬人份,發貨量較2020年同比增長104%。



隨著健康中國2030進入攻堅階段,大力推動癌症早篩已成為臨床專家和社會各界的普遍共識。根據《健康中國2030》(2),預期到2022年和2030年,總體癌症5年生存率將分別不低於43.3%和46.6%;高發地區重點癌種早診率將達到55%及以上並持續提高,癌症高危人群將實現定期參加防癌體檢。此外,對發病率高、篩查手段和技術方案比較成熟的結直腸癌、胃癌、食管癌、肺癌、宮頸癌和乳腺癌等重點癌症,將制定分癌種篩查與早診早治指南。中國國家癌症中心於2022年初發佈中國最新癌症報告顯示,結直腸癌發病率首次超過胃癌,成為中國第二高發癌症(3)。3月7日,全國政協委員、中國醫學科學院腫瘤醫院內鏡科主任王貴齊在兩會委員通道建議大眾“自認為很健康的時候,有針對性的進行腫瘤篩查。高風險人群需要主動地做篩查,避免癌症晚期的發生。”(4)



市場“拓荒”成效顯著:常衛清®、噗噗管®均保持3位數增長

2021年,常衛清®實現同比2020年增長159%,噗噗管®實現同比2020年增長263%。兩款產品保持三位數的高速增長得益於公司在消費者教育和學術推廣的堅決投入。作為目前唯一持有國家藥監局癌症篩查許可證的行業領導者,諾輝健康承擔了市場開拓的重任,也從中收穫了品牌知名度和美譽度在市場上的絕對領先優勢。



常衛清®專利的多靶點糞便FIT-DNA技術成為2021年3部國家級結直腸癌早篩早診指南中唯一獲得推薦的分子檢測技術。(5)截至2021年12月31日,公司在一年內迅速完成超過400家醫院的准入和銷售,並憑藉合規優勢與電商、保險以及下沉市場的頭部平臺確立了深度戰略合作,同時深耕民營體檢市場,與多元化管道共同打造癌症早篩“醫療消費品”的創新產品+服務的用戶解決方案,提高大眾對結直腸癌篩查的關注以及增加常衛清®與噗噗管®在臨床、消費者和保險市場的滲透率。



“醫療消費品”商業模式發力:公司盈利能力持續提高

常衛清®在2021年實現毛利率從2020年同期的66.9%上升至76.0%,噗噗管®在2021年實現毛利率從2020年同期的45.8%上升到71.5%。諾輝健康的盈利能力在2021年持續提高,主要原因是多元化管道構建、兩款產品確認收入的增加以及優質管道銷售比例的上升。常衛清®和噗噗管®在DTC管道的增長尤為強勁,以三位數百分比迅猛增長。



以嚴肅醫療為產品核心競爭力,以國家藥監局篩查合規許可為核心壁壘, 2021年諾輝健康不斷打磨和創新兩款上市產品作為“醫療消費品”的使用體驗和服務品質,並通過陰性“防漏檢”保險和陽性腸鏡服務為常衛清用戶提供防癌早篩產品服務一站式解決方案。諾輝健康的直營電商也同期迅速推動用戶沉澱並獲得穩定增長,在2021年蟬聯京東天貓618和雙11期間的行業銷售額雙冠,並實現常衛清®蟬聯同期消費醫療及居家送檢類目單品銷售冠軍。(6)



多組學研發平臺投入堅決:管線產品配置豐富

科學有依據、臨床能驗證、市場有前景、用戶能接受是諾輝健康研發癌症早篩產品不變的原則。公司在2021年研發投入相比2020年增長了近3倍,達到6,000萬元。公司擁有的專利及專利申請也從去年的71項增加到了 169項。2021年,公司大力投入專利多組學技術研發平臺。宮證清™將在今年啟動超過萬人的大規模前瞻性多中心註冊臨床試驗。苷證清™預計最快在2022年底前開展註冊臨床試驗。



公司在2021年中國臨床腫瘤學會學術年會(“CSCO”)上正式發佈全球首個基於“全生命法則”的肝癌早篩分子檢測產品-苷證清TM的預研數據結果。結合cfDNA、cfRNA和蛋白三個維度,苷證清TM的靈敏度和特異性均達到97.9%。2022年1月,公司與中山大學、中山大學附屬腫瘤醫院簽約鼻咽癌篩查專利轉讓暨合作。三方將共同研發鼻咽癌篩查產品,並計畫在產品定型後開展一系列臨床研究,啟動前瞻性大規模註冊臨床試驗,申報國內首個鼻咽癌篩查註冊證。



2021年,諾輝健康也在產品管線和業務拓展上取得其他重點進展。2021年7月,公司與Proteomedix就前列腺癌生物標誌物發現領域建立研發合作夥伴關係,並就其可換股債務作出300萬瑞士法郎的投資。2021年8月,公司與專注於以血液結直腸癌測試的分子診斷上市公司Epigenomics AG簽訂資產購買協議,以670萬美元向Epigenomics AG購買生物樣本庫。2021年8月,公司投資諾輝創投NHH Venture Fund以重點投資針對人類重大疾病的突破性創新分子診斷技術,從而間接在2021年對Mirxes Holding Company Limited(專注於通過microRNA進行疾病早篩的生物技術公司)、Arion Bio, Inc(擁有可攜式螢光讀卡機技術,致力於開發高靈敏度COVID-19居家檢測試劑盒的生物技術公司)及Orbit Genomics(致力於肺癌臨床檢測服務及產品開發領域的分子診斷公司)進行少數股權投資。2021年9月及2021年12月,公司也作為跟隨者分別參與對Arion Bio, Inc及Orbit Genomics的少數股權投資。2021年12月,公司與Orbit Genomics簽署在大中華區(包括中國大陸、香港、澳門及臺灣)的獨家技術許可協議。



關於諾輝健康

諾輝健康成立於2015年,專注於高發癌症的居家早篩,是中國癌症篩查市場的先行者和領導者,旨在推進癌症篩查技術的創新,並加速癌症篩查技術在中國的普及。2021年2月18日諾輝健康於香港聯交所成功上市,股票代碼6606.HK,成為“中國癌症早篩第一股”。



諾輝健康旗下的兩款結直腸癌篩查產品(常衛清®和噗噗管®)均已獲得國家藥品監督管理局的批准並正式商業化。常衛清®是中國目前唯一獲得國家藥品監督管理局批准的癌症篩查產品。幽幽管是中國目前唯一獲得國家藥品監督管理局批准的幽門螺桿菌消費者自測產品。此外,公司擁有三款適用於肝癌、宮頸癌和鼻咽癌篩查的在研產品管線。公司持有旗下所有已上市和管線產品的全球產權。諾輝健康與上百家醫院、體檢機構、保險公司、藥店及網上管道廣泛合作。公司擁有符合ISO13485和ISO9001國際認證標準的十萬級潔淨生產車間。第三方醫學檢驗實驗室均獲得國際相關標準品質體系認證,北杭廣三地實驗室獲得當地衛健委認證並頒發執業許可證,每年檢測能力達200萬人份。







