Friday, 18 March 2022, 16:30 HKT/SGT Share: 零跑汽車遞交香港上市A1招股書 全域自研自製釋放增長潛能

香港, 2022年3月18日 - (亞太商訊) - 据彭博終端機報道，自我國提出「雙碳」計劃以來，新能源汽車市場快速發展。按2021年銷量計，中國擁有全球最大的新能源汽車市場，約為整個歐洲市場規模的2.5倍。為積極把握行業發展趨勢，近日，浙江零跑科技股份有限公司（「零跑汽車」）正式向港交所遞交A1招股書，進入赴港IPO實質階段。中金公司、花旗、摩根大通及建銀國際為聯席保薦人。



據了解，零跑汽車是一家中國領先的智能電動汽車公司，在汽車由交通工具轉化為智能移動空間的變革浪潮中，自2015年創立起便採用以智能化及快速迭代為特性的電子產品的開發思路，設計及打造智能電動汽車。根據弗若斯特沙利文的資料，零跑汽車是中國目前唯一一家具有全域自主研發能力的新興電動汽車公司。



領先技術構築企業護城河 全渠道銷售網絡覆蓋面廣



強大的研發能力是企業立足行業的根本。得益于創始人在電子及人工智能技術方面近30年的產品研發和成功創業的經驗，零跑汽車充分發揮自身優勢，不斷提升技術及研發能力。在自動駕駛方面，零跑汽車最新的Leapmotor Pilot 3.0自動駕駛系統可提供360度視覺感知及22項自動駕駛功能，為目前同價位區間電動車型中功能最全面的自動駕駛系統。



零跑汽車自研自製智能電動汽車核心系統及 電子部件中的所有關鍵軟硬件，實現了底層接口、算法和數據通訊協議的統一， 是中國唯一一家具有全域自主研發能力的新興電動汽車公司，也是中國垂直整合程度最高的新興電動汽車公司。依託高度垂直整合的研發與生產，該公司得以在降低採購成本的同時持續優化產品性能和質量，使其產品具有越級競爭力，從而不斷提升市場份額。



在著力提升研發能力的同時，零跑汽車亦在擴張門店數量方面持續發力。數據顯示，截止2021年12月31日，門店數量由2019年同期的49家大幅增加至291家，覆蓋中國101個城市，其中直營店23家，渠道合作夥伴店268家。受益於廣泛的銷售網絡，2021年全年，零跑汽車合計交付43,748輛智能電動汽車，較2020年增長443.5%，成為中國領先的新興電動汽車公司中增速最快的公司。



2021年總收益漲幅達396.1% 打開未來想象空間



隨著新能源汽車產品的快速演進發展，市場接受度不斷提高，新能源汽車正在打開快速增長的巨大想象空間。新能源汽車在中國乘用車市場的滲透率從2017年的2.4%快速增長至2021年的16.0%，並預期將進一步從2022年的22.6%提升至2026年的50.3%。



身處發展黃金賽道的零跑汽車率先獲得政策及市場紅利，憑藉自身的獨特競爭優勢實現交付量和營收的顯著增長。招股書披露，該公司的總收益由2019年的人民幣1.17億元增加至2020年的6.31億元，並於2021年大幅增加396.1%至人民幣31.32億元。截至2022年1月31日，流動資金為人民幣63.32億元，現金流充沛，防範風險能力較強。



憑藉穩定充沛的現金流，零跑汽車擬強化垂直整合能力、提升運營效率並計劃加大品牌營銷投入，通過線上推廣、線下車展等多重雙渠道營銷活動增強品牌知名度，使零跑成為一流智能電動汽車的代名詞。同時，零跑汽車還將向線上用戶社區開放更多功能，進一步提高用戶參與度和轉化度以推動業務增長。



面對未來行業形勢的不斷變化，零跑汽車將持續追求智能化及電氣化技術創新、開展及變現數字化增值服務並大力開拓全球市場。未來，在激烈的市場競爭中，零跑汽車將在資本市場的支持下，不斷挖掘自身潛力，鞏固行業「領頭羊」地位，或持續多維發力釋放更大增長動能。





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