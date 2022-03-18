穩健增長 逆勢上揚 光大控股公佈2021年全年業績

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|資產管理總規模突破港幣2,000億元，歸母淨利潤達港幣25.73億元
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香港, 2022年3月17日 - (亞太商訊) - 中國光大控股有限公司 (「光大控股」，股份代號：165.HK) 公佈截至2021年12月31日止之全年業績。
2021全年業績亮點
-- 新增資產管理規模港幣203億元，資產管理總規模提升至港幣2,031億元，同比增長11.1%；
-- 收入總額爲港幣59.85億元，同比增長7%；
-- 派息率38%，全年派息每股港幣0.58元，每股股息同比增長18%。
-- 歸屬於本公司股東之盈利爲港幣25.73億元，同比增長14%；
報告期內，光大控股總體財務表現優異，實現收入總額為港幣59.85億元，同比增長7%；歸屬於本公司股東之盈利為港幣25.73億元，同比增長14%；每股基本盈利港幣1.53元，同比增長14%。
2021年，光大控股新增資產管理規模港幣203億元，資產管理總規模首次突破港幣2,000億至港幣2,031億元，再創歷史新高。
報告期內，光大控股總資產突破港幣1,000億元，同比上升約5%；淨資產突破港幣510億元，同比上升3.2%。
為回饋股東支持，董事會建議宣派 2021年末期股息為每股港幣0.30元，連同已付的中期股息每股港幣0.28元，全年股息為每股港幣0.58元，同比上升18% 。
2021年業務亮點
一、提質增效齊頭並進，戰略轉型彰顯成效
2021年，光大控股堅定走高質量發展路線，精心佈局、統籌謀劃、積極有為。年內，公司經營發展實現了多項突破，質量效益雙提升。公司在權威私募股權PEI300全球排名列第75位，較上年提升9位；資管規模持續提升，首次突破港幣2,000億元；總資產較去年底上升約5%，首次突破港幣1,000億元；收入、利潤、權益回報率等各項經營指標較上年均有提升。公司旗下管理基金投資的多個項目登陸上交所（科創板）、港交所、紐交所、納斯達克等交易所。
二、聚焦新舊動能轉換，科技和大健康領域投資成效顯著
報告期內，光大控股發佈了《新科技投資戰略白皮書》，明確將以PE投資為內核、以產業培育為重點、以科技佈局為支撑，扎實構建科技驅動型「PE+產業」跨境資產管理平台。公司持續優化投資佈局，按照「四個面向」的戰略引領，投資了衆多半導體和硬科技領域的優秀公司，助力破解科技領域「卡脖子」難題，並且持續加大醫療健康領域的投資，助力大健康產業快速發展。公司此前在相關領域的佈局已經結出果實，2021 年實現IPO項目15 個，其中科技、健康和環保相關的企業佔比超過80%。
三、扎實推進「雙碳」工作，ESG發展突顯全新面貌
報告期內，光大控股成立環境、社會及管治(ESG)委員會，從頂層設計出發，全面系統地開展ESG管治工作，優化公司ESG體系。公司MSCI ESG評分取得較大改善，多項指標評分創新高，獲得中國股權投資行業ESG負責任投資十佳示範等多個獎項。同期，光大一帶一路綠色基金設立戰略諮詢委員會，加强對綠色基金的戰略引領。
四、充分發揮自身優勢，跨境資管取得明顯進展
報告期內，光大控股於中國銀行間市場成功發行人民幣40億元中期票據，是2021年上半年中國境內債券市場非金融企業發行規模最大的熊猫債；與香港科技園合作成立光大香港創新中心，打造跨境「產學研商投」生態體系；成功入圍海南QDLP境外投資首批試點名單，額度3.3億美元；與多家海外頂級投資者在項目層面合作超過港幣10億元；把握市場機遇，擇機退出系列海外重點項目，退出收益較爲可觀。
五、持續孵化重要投資企業，產融結合穩步推進
報告期內，光大控股在相關重點產業領域的佈局亦取得較好進展。其中，中飛租賃機隊規模穩步擴大至152架，在ICF全球租賃商排名第8位，較上年提升1位；光大養老覆蓋全國51個城市，管理床位超過3萬張，居全國前三、央企第一；特斯聯作爲全球12家首席合作夥伴之一，爲迪拜世博會提供智慧園區建設等系列科技支持，服務全球2500萬遊客，彰顯AIOT領軍企業的技術實力。
六、積極履行責任，回饋社會服務民生
光大控股以實際行動在抗擊疫情、鄉村振興、災害救助、慈善公益等多個方面積極履行在港央企社會責任，促進香港社會繁榮穩定。公司持續推出「光大控股星聲講故事」公益項目，截至2021年底累計約28萬人次收聽，讓香港青少年更加瞭解中國歷史；贊助第十四屆全運會香港特區代表團、香港斯巴達障礙賽、香港芭蕾舞團等，推動香港文體事業發展。
在內地，光大控股通過捐助等多種形式，支持鄉村振興工作、河南防汛抗災工作，積極承擔央企社會責任。
光大控股董事會主席趙威博士表示：「2021年公司取得良好的成績，得益於股東、投資人及社會各界的大力支持，也得益於被投企業和合作夥伴的鼎力相助。2022年，光大控股董事會、管理層將堅定執行戰略目標，持續推進戰略落地，繼續打造『負責任、有擔當、高質量、可信賴』的企業品牌，努力爲股東和投資者創造更大價值，堅定向『全球領先跨境資產管理公司』邁進。」
光大控股總裁張明翱先生表示：「2022年是公司轉型發展的關鍵之年，經營發展任務艱巨。光大控股將堅决貫徹集團和董事會的要求，努力做到『穩、進、優』，强化責任擔當，聚焦主責主業，努力完成經營發展各項任務，以扎實的工作業績迎接公司成立25周年。」
話題 Press release summary
部門 金融, Funds & Equities
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