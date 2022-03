Wednesday, 16 March 2022, 15:09 HKT/SGT Share: 中原建業2021年超額實現核心經營指標 淨利潤及收入均增長13% 派息比例達65%

香港, 2022年3月16日 - (亞太商訊) - 中原建業有限公司(「中原建業」或「公司」;股份代號:9982.HK),一家中國領先的房地産代建公司,公布截至2021年12月31日止十二個月(「報告期」)全年業績。受惠於中國實現經濟增速、國內房企管理標準持續提升以及公司在大中原戰略的引領下,中原建業的營業收入爲人民幣13億元,較去年增長13.0%;淨利潤爲人民幣7.7億元,較去年增長13.0%;淨利潤率59.2%;每股盈利為人民幣24.39分,較去年增加人民幣1.42分。董事會宣布派發截至2021年12月31日止年度末期股息每股9.90港仙(相當於人民幣8.09分)。



去年,中原建業深耕大中原地區,持續提升綜合能力、不斷擴大品牌影響力、不斷鞏固河南根據地、不斷增強團隊信心。在大中原戰略的引領下,於報告期內,中原建業在管項目達261個,累計在119個市縣開展業務,包括河南省內100個市縣、省外19個市縣,項目涵蓋河南、安徽、山西、陝西、河北、江蘇、山東、湖北在內的8個省,集中4.3億人口,GDP佔全國的四分之一。公司在管面積達3,097萬平方米,較去年增長21.3%。於報告期內,公司的新簽約面積1,002萬平方米,較去年增長16.8%;其中省外在管面積259萬平方米,同比增加95.6%。



另外,中國房地產開發投資額同比增長4.4%達147,602億元,商品房銷售額18.2萬億元,同比增長4.8%。在「三線四檔」融資管控與城鎮化紅利漸退的背景下,房地產行業容錯率大大降低,行業更加追求穩定性與安全性,房企管理標準繼續提升。



中原建業採用輕資產商業模式,堅持貫徹「文化認同、戰略認同、標準認同、計劃認同」的合作理念,主要以商業代建、政府代建、資本代建、專項管理諮詢服務的業務模式,積極推動大中原地區的項目投資拓展,以全民營銷為抓手,提出「分級營銷」創新思路,助力營銷目標達成。於報告期內,中原建業在投資拓展、合同銷售金額、管理服務費、淨利潤四項核心經營指標均實現超額完成。



中原建業有限公司主席兼非執行董事胡葆森先生表示:「中國經濟在過去艱難的一年得以平穩收官,為企業提供了積極利好的營商環境。而且,隨著國務院頒布《關於新時代推動中部地區高質量發展的意見》等政策,大批國家戰略疊加正於公司發展主要根據地的大中原地區釋放政策紅利和巨大市場需求,預計將促使這地區成為未來中國經濟重要的增長引擎。目前大中原地區具有人口密度大、經濟增長快、城鎮化率水平低,發展不平衡的特點,中國代建市場賽道將愈見廣闊,迎來持續繁榮階段。」



根據中國指數研究院的數據,2021年代建行業規模滲透率4.8%,按照歐美國家20%至30%的滲透率預估,中國代建行業滲透率有高達5.2倍的增長空間。而據法巴晨星研報披露,中國代建行業滲透率將在2025年前後提升至9%,而目前中國的代建滲透率仍處於較低水平。



展望未來,胡葆森先生表示:「當今中國房地產開發領域天花板已日漸顯現,惟代建行業發展空間廣闊,淨利潤率高,前景依然繁榮。本集團將持續對項目進行全流程精細化管理,進一步提升管理能力,豐富業務模式。本集團亦會加強產品力及服務力,持續打造核心競爭力,鞏固自身領先定位,快速成為代建行業的領軍企業,並與更多合作方攜手共贏,在市場上發揮潛能,為股東創造更大的價值。」



關於中原建業有限公司

中原建業有限公司(「中原建業」或「公司」;股份代號:9982.HK)是以大中原為戰略重點的中國領先房地產代建公司。憑藉知名的「建業品牌」、獨特的輕資產業務模式、專業的房地產代建服務、完善的優質承包商、供應商網路,以及一套標準化、高品質且持續優化更新的「建業標準」作為業務的堅實基礎,中原建業持續幫助項目創造更高的價值,進一步鞏固中國領先的房地產代建公司的地位。





