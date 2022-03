Friday, 11 March 2022, 08:56 HKT/SGT Share: 寶尊電商2021Q4財報:技術創新賦能商業發展 戰略投資驅動業務增長

香港, 2022年3月11日 - (亞太商訊) - 北京時間3月10日,寶尊電商(NASDAQ:BZUN, HK:9991)公佈了截至2021年12月31日的第四季度及全年財報。財報顯示,寶尊2021年第四季度GMV達260億元人民幣,總淨營收為32億元人民幣。2021年全年GMV達711億元,總淨營收為94億元。



寶尊電商創始人、董事長兼CEO仇文彬先生表示:“儘管宏觀環境充滿挑戰,但寶尊的業務保持韌性,在多項戰略目標上取得穩步進展。過去一年,我們持續在強化平台運營、技術創新及人才培養方面投資佈局,並不斷完善以技術為支撐的中台建設,進一步提升效率、帶動服務質量提升及成本優化。儘管四季度消費情緒低迷,但全渠道戰略進展進一步加速。基於我們強大的品牌價值塑造能力及業務拓展能力,我們目前的潛在新業務機會達到去年同期三倍。2022年,我們將繼續提供優質的服務和創新的解決方案,進一步踐行中期戰略計畫以推動業務增長及可持續的價值創造。”



創新數字化服務 促進用戶體驗再升級

寶尊基於對品牌價值主張和消費者體驗的深刻理解,以創新模式優化消費者體驗並促進用戶參與。本季度,寶尊針對奢品品牌客戶推出個性化線上互動服務,專業客服團隊與顧客可實時直播連線、1對1講解產品知識、試穿試戴展示。創新的業務模式相當於把奢侈品門店的VIP Room搬到線上,大幅提升用戶體驗並促進轉化率和ARPU值提升。



此外,在雙十一期間,寶尊攜手品牌探索元宇宙並賦能互動營銷,助力4家奢品品牌客戶參與了天貓首屆數字藏品。寶尊奢品增長勢頭強勁,2021全年新開設20家奢品品牌店鋪,並預計2022年上半年將再開設10餘家奢品店鋪。



精益技術持續突破 科技賦能商業發展

四季度,寶尊在技術端繼續突破,快速應對隱私數據保護新規,並首次在年度大促期間為超過330個品牌提供全局服務。期間,其商業洞察服務有效助力品牌合作夥伴進行商業決策。此外,寶尊為某知名消費電子合作夥伴提供經銷商數字化轉型解決方案,幫助其實現全國線下經銷商體系的有效建設。寶尊不斷精益技術並持續創新,在技術產品化及商業化也不斷探索,本季度實現技術端收入翻倍,達3,900萬元。



寶尊持續升級其自主研發的智能客服管理系統(S-ANY),該系統自推出以來受到品牌高度認可,截至2021年底已有超過400家店鋪在使用。基於該系統強大的智能管理及分析能力,寶尊升級傳統客服的KPI系統,將客戶滿意度、反應時長等運營指標融入至綜合性的客服及運營管理體系中,助力品牌夥伴獲得消費者認同。



戰略投資夯實基本面 業務協同效果初顯

寶尊自2021年起,加大戰略投資佈局,通過外延增長引擎,進一步夯實基本面的長期可持續發展。 寶尊定位能力補強、行業整合、海外擴張、品牌建設為戰略投資的四大方向。2021年,寶尊將投資重點著眼於能力提升和行業整合,目前已成效顯現,諸多戰略投資項目實現了健康增長並發揮業務協同效應。據悉,寶尊的戰略並購業務在本季度貢獻了2.83億元收入,實現扭虧為盈。



寶尊還分享到,其近期投資了多家处于快速成長期的國內新銳品牌,鎖定其未來業務發展的增量空間。特別在剛剛過去的2022年冬奧會上,其投資的中國自主滑雪品牌Nobaday,伴隨著Max Parrot的奪冠,更是大放異彩。



此外,寶尊物流與供應鏈事業群“寶通易捷”收到菜鳥網絡的股權投資。雙方強強攜手,菜鳥的中小品牌與標品專長結合寶通易捷的中大品牌與非標品能力,將助力寶尊為高端服飾品牌合作夥伴提供全渠道一站式的供應鏈整合服務。宝尊相信,商流與物流的緊密結合,將為品牌合作夥伴帶來更多的價值貢獻,公司也對未來的財務協同充滿期待。



精簡組織優化成本 持續推動可持續發展

過去一年,寶尊持續打造並升級其數字化、集約式的運營平台和管理中台體系,大幅提升運營效率和業務靈活性。目前寶尊南通、合肥的區域運營中心員工規模已超過1,400人,2022年寶尊計畫再增設成都、西安服務中心。寶尊相信,區域運營中心通過流程再造及自動化,將形成更高的成本優勢並提升效率。在資源配置方面,寶尊更加關注高質量的增長和單位經濟效益的提升,積極優化品牌結構帶動資源利用率提升。



2021年寶尊升級組織構架,將集團架構精簡至四大事業群,即電商事業群、物流與供應鏈事業群、科技創新中心和數字營銷事業群。在更精簡、更扁平、更專注的架構下,寶尊也在內部推行新的薪酬及激勵機制,樹立員工的主人翁意識,鼓勵內部創新。此外,寶尊也通過管培生項目、校企合作等方式打造可持續發展的人才培養體系。



寶尊電商CFO Arthur Yu先生總結道:“縱覽全年,我們實現了GMV711億元、總淨營收94億元、非公認會計準則下淨利潤2.174億元,及總現金儲備47億元的業績,以穩健的表現收尾2021。得益於品類的多元化、全渠道戰略的突破以及互補性的戰略收購,我們的整體業務變得更有韌性、更為平衡。基於對當前及未來長期前景的信心,我們全年回購了約1.649億美元等值的股票。展望2022年,我們將持續尋求業務拓展,並專注于財務結構和資源配置的進一步優化。我們對於商業模式和投資策略充滿信心,並將堅定不移地踐行致力于成為全球領先的品牌電子商務合作夥伴的使命。”





話題 Press release summary



部門 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Dec 1, 2021, 12:25 HKT/SGT 寶尊電商2021Q3財報:奢品及全渠道持續突破 並購整合效應初顯 Copyright © 2022 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 東京: +81 3 6859 8575

   