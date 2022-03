Friday, 11 March 2022, 08:22 HKT/SGT Share:

來源 Kingworld Medicines Group 金活醫藥建設龍德健康產業園10月底竣工

香港, 2022年3月11日 - (亞太商訊) - 中國領先及全球知名的大健康產品服務全渠道供應鏈企業-金活醫藥集團(01110.HK)積極打造龍德健康產業園成為醫藥健康特色產業園區,目前建設工程正如期進行,主樓及宿舍的地下樁基工程已經完成,地上建築工程方面,主樓的首層正在封頂,而宿舍樓的第四層亦已封頂,預計整個建設工程將於2022年10月底竣工。

金活龍德大健康產業園效果圖

金活龍德大健康產業園受到若干生物醫藥生産商及科研單位高度關注。它們均對龍德健康產業園的未來發展表現出強烈的興趣和信心,與金活醫藥集團進行了拜訪作業務洽談及入園考察。



金活龍德大健康產業園位於中國深圳市龍崗區寶龍科技城,處於深圳市東部高鐵新城和國際低碳城共同組成的龍崗「東核」的中心地帶。這產業園不僅是龍崗區「一芯兩核多支點」發展戰略中的重點區域,而且是作為「廣深港澳科技創新走廊」重要節點的寶龍科技城的重要組成部分。



金活龍德健康產業園是金活醫藥集團根據國家健康產業發展戰略,結合深圳市及龍崗區產業發展規劃開發建設的特色精品醫藥健康產業園,屬2018年深圳市重大建設規劃項目。園區建成後將聚焦四大核心板塊:



(一) 中醫藥研發中心 - 將用於與粵港高校、科技機構建立多點試驗室



金活醫藥集團計劃充分利用集團在深港兩地的中醫藥資源,挖掘大學及研究院所的科技創新資源,及引進知名專家團隊。在中藥藥效物質富集純化、發酵萃取、藥效評估與檢測等研究領域將組建省市級重點實驗室及技術創新轉化平台。相關合作項目包括中藥材益生菌發酵萃取、中藥分子態萃取技術轉化、植物幹細胞技術應用及中藥酶解技術應用等。



(二) 深圳市健康產業科技創新中心 - 聯合建設規劃打造健康項目孵化平台



有關平台計劃尋求在醫療半導體、醫用新材料、生物智能傳感、生物合成與品質檢技術等領域吸引創新團隊及科技資源。平台亦設立並引進各類投資基金投資項目,促進科技成果快速轉化,形成醫藥大健康産業集群。



(三) 在金活龍德健康產業園內,建立為深港河套地區建設的中醫藥科技創新園配套的本地發展中心



此舉措將有助推動深港中醫藥產業發展,助力粵港澳大灣區藥品流通、醫療器械創新及醫藥大健康產業生態。



(四) 在深圳建立金活醫藥集團的全國物流及分銷中心以及主要物流企業



金活醫藥集團計劃建立全國物流及分銷中心。該中心將整合資源以在科技研發、原料採購、生產製造、銷售流通及現代物流等方面協助金活龍德健康產業園客戶。其將提供優質場所、中試車間、GMP產線、檢驗檢測及產品申報等綜合配套服務。



金活醫藥集團將以「成為國內領先及國際知名的醫藥健康產品服務提供商」這一企業願景為引領,以金活龍德健康產業園為依托,實施產商融一體化戰略,有效積聚醫藥健康產業資源,形成協同創新效應,並通過資本市場渠道放大產業價值。





