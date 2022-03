Wednesday, 9 March 2022, 14:38 HKT/SGT Share:

來源 MDRT 百萬圓桌通過設立新的獎項和排名擴大對業界成功的定義

香港, 2022年3月9日 - (亞太商訊) - 作為壽險理財專業人士的最高組織®,百萬圓桌(MDRT)增加授予傑出會員及其公司的榮譽榜排名。百萬圓桌已重新定義每年一度的公司排名並設立新類別排名以表彰成功投資於會員增長、保留和存續的公司,當中不乏香港公司。百萬圓桌藉此新舉措表彰及提升公司和金融服務專業人才的卓越表現。



百萬圓桌的全球頂尖壽險和金融服務專業人士遍佈世界各地,當中亦涵蓋香港。香港的百萬圓桌會員人數由2020年的10,858 人躍升至2021年的15,719人。在「2021年百強公司」榜上,香港的保險公司佔11席位,其中兩間更分別排名首位和次位。



百萬圓桌會長Randy Scritchfield, CFP, LUTCF表示:「香港是個充滿潛力機遇和人才濟濟的市場。我們期望並有信心香港市場在新設立的獎項中有出色的表現,並在不同排名榜中穩步上揚,在未來取得更理想的成績。」



百萬圓桌擴大公司排名



百萬圓桌將透過採用更全面的方法衡量成就,並由2022年開始重整公司排名和增設新類別獎項。這些新類別將表彰在百萬圓桌會員增長、保留和存續等方面取得卓越成績的公司,顯示獲獎公司致力投資於旗下顧問個人和專業發展的承諾。新設立的八項排名包括:



-- 25強公司 – 會員總數增長

-- 25強公司 – 會員增長百分比

-- 25強公司 – 重新加入的會員總數

-- 25強公司 – 重新加入的會員百分比

-- 25強公司 – 會籍五年至九年的會員總數

-- 25強公司 – 會籍五年至九年的會員百分比

-- 25強公司 – 合資格終身會員總數

-- 25強公司 – 合資格終身會員百分比



Scritchfield, CFP, LUTCF 續表示:「百萬圓桌會員的增長、保留和存續對希望在業界取得成功及展現追求卓越承諾的公司而言至關重要。上述的新獎項類別提供了機會,表彰取得及保持事業長期成功並獲百萬圓桌會籍的金融服務專業人士,更肯定其所屬公司在支持他們達致成功所發揮的重要角色。」



2022年公司排名將於7月初公佈。



關於百萬圓桌

百萬圓桌為壽險理財專業人士的最高組織®,是為獨立的國際協會。其世界頂尖的壽險及金融服務專才會員遍佈70個國家和地區逾500間公司。百萬圓桌會員展現出卓越的專業知識、嚴格的道德操守和傑出的客戶服務。百萬圓桌會員的榮譽資格獲國際公認為人壽保險與金融服務業的卓越標準。如欲獲得更多百萬圓桌的資訊,請瀏覽https://www.mdrt.org/,並關注他們的 Twitter@MDRtweet



