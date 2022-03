Wednesday, 9 March 2022, 12:17 HKT/SGT Share: 瑞聲科技和Dispelix宣佈達成戰略合作

香港, 2022年3月9日 - (亞太商訊) - 全球領先的智慧設備解決方案提供商瑞聲科技控股有限公司(「瑞聲科技」或「公司」;股票代號:2018)欣然宣佈,與增強現實(AR)和混合現實(MR)可穿戴式see-through光波導顯示技術的領導者Dispelix,於二零二二年三月八日(香港時間)聯合對外宣佈建立戰略合作夥伴關係。



這種雙贏合作關係的建立,將結合Dispelix獨特的see-through光波導技術,與瑞聲科技全球領先的晶圓級量產技術,為全球客戶提供在外形、圖像品質和清晰度等方面性能更優的光波導顯示解決方案,以此更好地滿足AR&MR等全球可穿戴設備相關市場日益增長的需求。



瑞聲科技戰略發展負責人Antonino F.Parrinelo博士表示:「我們很高興攜手Dispelix為消費者提供高端AR&MR解決方案,雙方的合作將充分發揮瑞聲科技特有的製造平台和全球運營能力,通過應用Dispelix獨特技術構建的系統解決方案,將進一步支援全球客戶的發展。」



Antonino F.Parrinelo強調:「瑞聲科技將AR/MR市場的快速增長視為向客戶提供戰略價值的重要機會,並將以此不斷鞏固全球精密光學領域領導者地位。」



Dispelix首席執行官Antti Sunnari表示:「我們很高興與瑞聲科技達成戰略合作,瑞聲科技是為數不多擁有大批量生產消費級應用高精度微型光學元件能力的製造商之一,在大規模定制光學元件、規模化和高效運營方面具有豐富經驗,擁有新穎且高度複雜的晶圓級製造工藝方面的專業技術,將助力Dispelix的產品進入全新維度。」



Antti Sunnari認為,任何開發AR或MR可穿戴設備的供應商都瞭解客戶對顯示技術品質的重視,「憑藉我們在光波導顯示解決方案無與倫比的性能和品質,這一合作關係將確保兩家公司的客戶擁有強大的競爭實力和優勢。」



有關瑞聲科技控股有限公司

瑞聲科技是全球領先的智慧設備解決方案供應商,在材料研究、類比、演算法、設計、自動化和工藝開發方面都擁有尖端技術,在聲學、光學、電磁驅動和精密結構件、MEMS、射頻和天線領域,為消費電子和汽車市場提供先進的微型化和專有技術解決方案。



瑞聲科技在亞太地區、歐洲和美國設有32個辦事處,在中國、捷克、越南等地設有13個生產基地,在中國、美國、芬蘭、丹麥、英國、韓國、日本和新加坡設有19個研發中心。更多詳情請參見 www.aactechnologies.com。



有關Dispelix

Dispelix是一家光波導技術的設計商和製造商,為消費者和企業解決方案提供有遠見的增強和混合現實see-through 顯示技術。其專利DPX波導以無與倫比的圖像品質、性能和效率,解鎖了AR產品設計的新自由。在世界上最受歡迎的光學、光子學和製造業專家的帶領下,Dispelix為AR帶來了突破性的體驗。Dispelix總部位於芬蘭,在美國、中國和中國台灣設有辦事處。更多詳情請參見dispelix.com。





