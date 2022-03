Wednesday, 9 March 2022, 11:30 HKT/SGT Share: 國際天食集團有限公司(3666.HK)改名「上海小南國控股有限公司」 獲股東通過

香港, 2022年3月9日 - (亞太商訊) - 國際天食集團有限公司(3666.HK)公佈,董事會更改公司名稱獲股東通過,將英文名稱更改為「Shanghai XNG Holdings Limited」,並採納中文名稱「上海小南國控股有限公司」作為本公司之雙重外文名稱,以取代現有雙重外文名稱「國際天食集團有限公司」作識別用途,以提升企業形象,令定位更清晰。



改名的原因,主要是董事會認為更改公司名稱更有利於集團未來的業務發展, 亦更符合公司及其股東之整體最佳利益。更改公司名稱符合集團進一步加強其知名品牌小南國的策略,在中國擁有35年餐飲經營歷史,並將更有效提高該品牌的市場知名度及重塑。因此,董事會相信,新名稱能為集團提供更合適的企業形象及身份,並能更有效反映公司目前的戰略及業務發展方向。



除了其知名品牌小南國外,集團旗下亦涉及中餐、西餐、休閒餐飲、飲品等多種業態,自創品牌有上海小南國、南小館及慧公館,同時亦引進DOUTOR、 ORENO及Wolfgang Puck,致力於多元化的持續發展。集團未來將會逐步把重心轉移到高端的非日常場景和日常的便利場景的兩端上,在對現有業務進行優化改革的同時,也會為了未來的成長進行投資。



另外,更改公司名稱將不會影響股東任何權利、公司日常營運及其財務狀況。新公司名稱生效後,所有現時以現有名稱發行之股票將繼續為有效憑證,並將繼續有效用作買賣、結算、登記及交付用途。新公司名稱生效後,公司所有新股票將會以公司新名稱發行。此外,待聯交所確認後,公司於聯交所買賣證券之中英文股份簡稱亦將於更改公司名稱生效後作出更改,而公司於聯交所之股份代號「3666」將維持不變。





