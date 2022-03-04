Friday, 4 March 2022, 22:30 HKT/SGT Share:

來源 Altamira Therapeutics Altamira Therapeutics 與 Nuance Pharma 優銳醫藥簽署獨家協議，在中國及部分亞洲市場共同開發和商業化Bentrio(TM) 鼻噴劑 - 獨家授權Nuance Pharma 優銳醫藥在中國大陸、香港、澳門及韓國開發和商業化Bentrio(TM) 鼻噴劑

- Altamira 將獲得共計2350萬美元的預付款和潛在里程碑付款

- 在實現本地化生產後，Altamira 將獲得基於該地區淨銷售額的特許權使用費

百慕大哈密爾頓, 2022年3月4日 - (亞太商訊) - Altamira Therapeutics Ltd. (NASDAQ: CYTO) (簡稱“Altamira”)，一家基於RNA療法、過敏原和病毒防護、內耳療法，致力於解決未被滿足的醫療需求的專業製藥公司，和Nuance Pharma Ltd. (簡稱“Nuance優銳”)今天宣布簽署一項獨家協議，在中國大陸、香港、澳門及韓國合作開發和商業化Bentrio(TM)，一種用於防護空氣中的過敏源和病毒的鼻噴劑。



根據協議，在開始階段Altamira將負責為Nuance優銳供應Bentrio(TM)。 Nuance優銳將支付100萬美元的預付款，以及向Altamira支付300萬美元的潛在開發註冊里程碑付款和1950萬美元的潛在商業化里程碑付款。優銳將獲得該地區內註冊和商業化Bentrio(TM)的權利。第二階段，在達到相應的里程碑後，Nuance優銳計劃實現產品的本地化生產。一旦實現本地化生產後，Nuance優銳將支付基於該地區淨銷售額分級增長的高個位數至低兩位數比例的特許權使用費。



“我們很高興與Nuance優銳達成戰略合作，進一步地拓寬了Bentrio(TM)的分銷網絡，拓展了我們在亞洲的覆蓋。”Altamira Therapeutics 創始人、董事會主席兼首席執行官Thomas Meyer表示：“作為一家快速增長、資本充足、產品線豐富，並且專注於呼吸領域的專業生物製藥公司，Nuance優銳是這一重要且充滿活力的市場的理想的商業化夥伴。我們將和Nuance優銳團隊通力合作，成功上市Bentrio(TM)。”



“過敏性鼻炎的發病率在中國大陸很高，每年影響近2.46億病人[1]。” Nuance優銳首席執行官兼聯合創始人Mark G. Lotter表示“另外，預防病毒感染也有著巨大的機會，我們努力推出這一潛力產品，以造福中國大陸、香港、澳門和韓國受空氣中過敏源及病毒影響的病人及健康人群。 Bentrio(TM) 與Nuance優銳專注的呼吸領域產品管線非常契合。”



參考文獻

[1] https://doi.org/10.4168/aair.2019.11.2.156



Bentrio(TM) 簡介



Bentrio(TM) (AM-301) 是一種不含藥物成份的鼻噴劑，用於個人防護，預防空氣傳播的病毒和過敏原。應用於鼻腔後，Bentrio(TM) 在鼻粘膜上形成保護性凝膠層。這種薄膜旨在防止病毒或過敏原與細胞接觸；此外，該成份組合可結合這些(病毒或過敏原)顆粒並促進其排出，以及濕潤鼻腔粘膜。總之，可降低上呼吸道病毒感染的風險並促進過敏症狀的緩解。根據人鼻上皮細胞模型感染SARS-CoV-2試驗，當用於預防時，Bentrio(TM) 被證明可將傳染性病毒載量降低99%以上。此外，當在感染後24或30小時開始治療，Bentrio(TM)可有效減緩病毒滴度的增長。另外，花粉暴露室的臨床研究表明，Bentrio(TM)可使過敏性鼻炎的主要症狀顯著緩解，保護作用迅速起效並持續長達4小時。



Nuance Pharma 優銳醫藥簡介



Nuance Pharma 優銳製藥是一家以患者為中心的專注創新的生物製藥公司，同時擁有臨床和商業化階段的資產。 Nuance由Mark Lotter於2014年創立，其使命是解決大中華區和亞太地區未滿足的醫療需求。 Nuance建立了後期臨床階段的創新產品組合，同時保持自我持續的商業運營。 Nuance 專注於特藥領域，其差異化的產品組合包括了不同治療領域(呼吸、疼痛管理、急重症和缺鐵性貧血領域)和不同階段(商業化和後期臨床階段)的產品管線。通過與全球領先的生物製藥公司合作，Nuance 建立了急重症領域和缺鐵性貧血領域商業階段產品組合以及呼吸領域和疼痛管理領域後期臨床階段產品組合。



Altamira Therapeutics簡介



Altamira Therapeutics致力於開發解決重要未滿足醫療需求的療法。公司目前在三個領域積極開展：開髮用於肝外治療靶點的RNA療法 (OligoPhore(TM) / SemaPhore(TM)平台，臨床前)，用於預防經空氣傳播的病毒和過敏原的鼻噴劑 (Bentrio(TM)，商業化），治療眩暈的療法 (AM-125，臨床2期)以及用於鼓室內治療耳鳴或聽力損失的療法 (Keyzilen(R)和Sonsuvi(R)，臨床3期）。公司成立於2003年，總部位於百慕大哈密爾頓，主要運營位於瑞士巴塞爾。 Altamira Therapeutics Ltd.的股票在納斯達克資本市場交易，代碼為"CYTO"。



前瞻性聲明



本新聞稿可能包含構成《1933年證券法》第27A條和《1934年證券交易法》第21E條所界定的"前瞻性陳述"的陳述。前瞻性陳述是歷史事實以外的陳述，可能包括涉及未來運營、財務或業務業績或Altamira Therapeutics戰略或預期的陳述。在某些情況下，您可以通過前瞻性詞語來識別這些陳述，例如"可能"、"也許"、"將要"、"應該"、"預計"、"計劃"、"預期"、"相信"、"估計"、"預測"、"項目"、"潛在"、"展望"或"繼續"，或者這些術語或其他類似術語的否定詞。前瞻性陳述基於管理層當前的預期和信念，涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果、發展和業務決策與這些陳述所設想的內容存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於AM-301商業化的批准和時機，Altamira Therapeutics對繼續開發其候選產品的需求和籌集大量額外資金的能力，Altamira Therapeutics候選產品的臨床試驗的時間和進行，Altamira Therapeutics候選產品的臨床效用，註冊遞交和批准的時間或可能性，Altamira Therapeutics的知識產權地位和Altamira Therapeutics的財務狀況，包括任何未來收購，處置，合作夥伴關係，許可交易或Altamira Therapeutics資本結構變更的影響，包括未來的證券發行。這些風險和不確定性還包括(但不限於)Altamira Therapeutics截至2020年12月31日的20-F表年度報告中標題為"風險因素"下描述的風險和不確定性，以及Altamira Therapeutics向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的風險和不確定性，這些文件可在美國證券交易委員會網站上免費獲得：www.sec.gov。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者如果基礎假設被證明是不正確的，則實際結果可能與所示結果存在重大差異。所有前瞻性陳述以及所有可歸因於Altamira Therapeutics或代表Altamira Therapeutics行事的人員的後續書面和口頭前瞻性陳述，均通過參考這些風險和不確定性明確限定其全部內容。您不應過分依賴前瞻性陳述。前瞻性陳述僅代表截至其發表之日的情況，除非適用法律要求，否則Altamira Therapeutics不承擔任何根據新信息，未來發展或其他方式更新它們的義務。



媒體聯繫人：

Altamira Therapeutics: Stephen Kilmer

(647) 872-4849

sjk@altamiratherapeutics.com



Nuance Pharma: Charlie Chen

+86 21 3203 5318

charlie.chen@nuancepharma.cn



消息來源：Altamira Therapeutics Ltd.



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