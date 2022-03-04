艾伯科技配股集資總額達2.16億港元



香港, 2022年3月3日 - (亞太商訊) - 艾伯科技股份有限公司（「艾伯科技」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：2708.HK）欣然宣佈，集團將透過配售代理滙盈證券有限公司向不少於六名承配人提呈發售最多7,200萬股配售股份，配售價為每股配售股份3.00港元，集資最多達2.16億港元，為集團的業務發展提供資金及奠定穩固基礎。



假設已發行股本概無其他變動，是次配售股份總數佔現時已發行股本約12.40%，以及經配售事項擴大的已發行股份約11.03%。若扣除配售代理的佣金、專業費用及其他相關開支548萬港元後，配售事項的最高所得款項淨額約為2.11億港元。集團擬將約50%款項用於中國信息技術應用創新（「信創」）業務（包括終端產品及行業解決方案）的研發、生產、 推廣及營銷；約40%款項用於5G產品及系統，如購買原材料、研發及營銷；約10%資金則用作集團一般營運資金。



自上市以來，艾伯科技積極物色合適的收購對象以支持集團營運及快速發展。為加快發展其信創業務，集團本月已與一家國産電腦軟硬件産品、電子産品公司（「目標公司」） 訂立諒解備忘錄，擬以人民幣1億元收購目標公司10 %已發行股本。目標公司主要在國內從事純國產化的電腦軟硬件產品、電子產品、零部件及相關技術的設計、開發、生產與銷售，同時亦為集團旗下電腦軟硬件産品主要原材料及設備零部件的上游供應商。收購完成後，集團的原材料成本和供應鏈風險有望降低，而集團亦可以透過垂直整合提升經營效率和自身於國產電腦軟硬件産品和電子産品領域的綜合實力。



同時，為把握國產替代化的機遇，集團積極在信創領域尋求突破。集團附屬公司深圳市艾伯電子有限公司（「艾伯電子」）已經成功研發並量產可銷售兩款純國產化筆記本電腦。早前，艾伯電子亦與國內唯一同時具備宇航級、軍品級、工業級和民用級產品研發定製能力的國有物聯網企業—深圳市航天華拓科技有限公司（「航天華拓」）簽訂筆記本電腦信創產品的ODM（原廠委託設計代工）項目合作協議，並建立戰略合作夥伴關係。雙方將在產品開發與認證及產品訂單與生產交付兩大業務進行緊密合作，共同生產銷售20萬台純國產筆記本電腦。協議簽署後，航天華拓將委托集團設計開發指定規格的純國產筆記本電腦產品；集團按航天華拓要求完成產品開發，並配合航天華拓進行相關的信創產品認證。完成產品開發和認證後，雙方將利用各自市場資源，合作推進20萬台純國產筆記本電腦的市場銷售。



艾伯科技主席兼執行董事黎子明先生表示：「集團很高興宣佈多項業務發展，為未來發展奠定基礎。我們相信配售事項為集團籌集額外資金之良機，有效配合集團多項業務的快速擴展；而收購目標公司股份以及與航天華拓達成戰略合作，將加快我們信創業務增長，更好地把握行業風口和市場機遇。憑藉集團在行業的穩固基礎及與合作企業在技術、供應鏈和市場等各方面產生的協同效應，集團有信心把三大核心業務進行融合創新，為不同行業客戶提供一站式的産業數字化解決方案，並在競爭激烈的市場中脫穎而出，為股東爭取最大回報。」



關於艾伯科技股份有限公司

艾伯科技股份有限公司（股份代號：2708.HK）是行業領先的產業數字化解決方案企業，專注在中國提供5G通信設備及專網解决方案、信創IT終端産品及行業解决方案、物聯網産品及解决方案以及産業數字化解决方案，業務主要分為四個類型，包括（i）智能終端產品銷售;（ii）系統集成;（iii）軟件開發;及（iv）系統維護服務。集團深耕物聯網領域超過二十年，客戶來自中國公營及私營界別，如中央政府機構、大型國有企業及私營企業。



如欲查詢更多資料，請瀏覽艾伯科技股份有限公司網站：http://www.ibotech.hk/





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